 До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Так, у серпні минулого року НАБУ і САП направили до суду 4 справи щодо служителів Феміди. Три з них - за фактом отримання хабара. Йдеться про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.

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За рік щодо жодної з цих справ не винесено рішення.

Причинами такої ситуації є:

Відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів. Адже для розгляду справ необхідна колегія з трьох судів з досвідом роботи від 5 років. Неявка сторін справи. Розгляд великої кількості клопотань.

У НАБУ висловили надію, що з початком роботи вересні Антикорупційного суду в кожній з цих справ буде поставлено "крапку".