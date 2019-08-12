 До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Так, у серпні минулого року НАБУ і САП направили до суду 4 справи щодо служителів Феміди. Три з них - за фактом отримання хабара. Йдеться про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.
За рік щодо жодної з цих справ не винесено рішення.
Причинами такої ситуації є:
- Відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів. Адже для розгляду справ необхідна колегія з трьох судів з досвідом роботи від 5 років.
- Неявка сторін справи.
- Розгляд великої кількості клопотань.
У НАБУ висловили надію, що з початком роботи вересні Антикорупційного суду в кожній з цих справ буде поставлено "крапку".