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Все про:НАБУ (2057) хабар (2708) суддя (969)

 До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ

Станом на 30.06.19 детективи НАБУ направили до суду справи щодо 38 суддів і повідомили про підозру ще шести служителям Феміди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Так, у серпні минулого року НАБУ і САП направили до суду 4 справи щодо служителів Феміди. Три з них - за фактом отримання хабара. Йдеться про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.

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За рік щодо жодної з цих справ не винесено рішення.

Причинами такої ситуації є:

  1. Відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів. Адже для розгляду справ необхідна колегія з трьох судів з досвідом роботи від 5 років.
  2. Неявка сторін справи.
  3. Розгляд великої кількості клопотань.

У НАБУ висловили надію, що з початком роботи вересні Антикорупційного суду в кожній з цих справ буде поставлено "крапку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142518
 
   
 Топ коментарі
 
будете писати коли замінять,бабо-ванго В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4166
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а для чого це порохоботам? вам пеця за 5 років гетьманування вже забезпечив гідне життя До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4880 доллар по 25 на зло дякулам До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9580
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Придёт ещё более антикоррупционный! Не дождётесь упада Украины, соево-ольгинские!
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А потім старих корупціонерів замінять новими.
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Після того, як Зе не буде президентом.
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Не знаю, але мабуть стільки не втримається. Навіть зебіли дають максимум 2 роки.
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а якщо не буде ви будете вибачатися за шмарклі,зебілів та інший бруд?
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Після того, як ви вибачитеся за всю свою брехню про Томс, порноактрису, порохоботів, фільтраційні табори...
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Коли знижують ціни на комуналку і продукти? Де зарплата 4000 євро?
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а для чого це порохоботам? вам пеця за 5 років гетьманування вже забезпечив гідне життя До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4880 доллар по 25 на зло дякулам До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9580
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Запитання на запитання? Так ви теж з них🤔 Тоді прощавай, зебіл смердючий.
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Придёт ещё более антикоррупционный! Не дождётесь упада Украины, соево-ольгинские!
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Придётся ему в Таджикистан бежать.
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38 - это капля в море.Как говорится хорошо,но мало.
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До кінця каденції зніме усіх, а потім будуть знімати тих, яких Зе поставив...
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