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Все про:хабар (2708) Дніпропетровщина (586) Військова прокуратура (554) Дежржпродспоживслужба (113)

 Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт отримання хабара начальником одного з управлінь ГУ Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів 01

Установлено, що за видання дозвільних документів одному з приватних підприємств начальник управління вимагав від керівника комерційної структури хабар у 300 доларів США.

12 серпня під час одержання хабара чиновника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів 02

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Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів 03

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Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142515
 
   
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А для чего такую службу создали?только взятки собирать.
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Да ладно, только недавно зебилы распалялись против Супрун за то, что она из-за тотальной коррупции санэпидслужбу убрала )))
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До речі, прізвище керівника Держпродспоживслужби України - Лапа.. Хто стикався з цією службою - той знає, що це не просто співпадіння..
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Клептомания.
Это болезнь.
Количество деградантов на Земле зашкаливает.
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Иконка не помогла . Паленка наверное от МП.
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Только за недобор, сажать следует...Явно, чиновническую орду позорит...Такой мизер брать... Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів - Цензор.НЕТ 1248
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Это не служба а шарашкина контора с девизом "Дай на лапу"... и ничего у них не изменилось люди в этой службе живут в ожидании кто принесет кусок мяса или пару сотен баксов ...Работы прокуратуре непочатый край!
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