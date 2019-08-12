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Все про:ДТП (2446) Зайцева (78) Харків (1460) Дронов (44)

 Суд 14 серпня розгляне апеляцію на вироки винуватцям масштабного ДТП в Харкові Дронова та Зайцевої

Харківський апеляційний суд 14 серпня об 11.00 почне розглядати апеляцію на вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких суд визнав винними у справі про ДТП, унаслідок якої загинули шість осіб і стільки ж постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті суду.

За цією інформацією, засідання відбудеться об 11.00.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142513
 
 
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С какай это радости?
Он виноват так же как и мажорша...
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Дронов проезжал перекрёсток на Зелёный, с разрешённой скоростью, трезвый и с документами.
**** влетела на Красный, со скоростью 120, обдолбанная и без документов.
ГДЕ тут вина Дронова???
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Нормально так, насыпали поровну, зачем тогда суд?
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при чем здесь Дронов, обдолбанная зайцева наехала на людей, а Дронова тащат "паровозом"..
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Дронов вообще даже там не был.
Его как раз распяли на доске обьявлений в Славянске
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Мажоры на лавке

Так картинка называется.
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Не суд был, а судилище. Дронов то при чем, обдолбанная зайчиха на скорости свыше 100 к/ч. летела среагировать никто бы не успел. Линия пересечения там в 30 метрах от светофора для Дронов.
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Зайчиха влетела на Красный как пуля.
И именно Зайчиха ударилась об Туарег и полетела на людей.
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