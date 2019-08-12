 Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Звільнено з посад голови: Бойківської РДА Олександр Романюк, Добропільської РДА Дмитро Кірносов, Костянтинівської РДА Наталія Винниченко, Микільської РДА Олег Решетняк, Покровської РДА Анатолій Шишко, Слов'янської РДА Євген Данилюк, Ясинуватської РДА Микола Коваленко.

Усі чиновники звільнені з формулюванням "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

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