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 Політика України
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Все про:Зеленський (2373) звільнення (603) РДА (109) Донецька область (2297)

 Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення з обійманих посад глав 7 районних державних адміністрацій Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Звільнено з посад голови: Бойківської РДА Олександр Романюк, Добропільської РДА Дмитро Кірносов, Костянтинівської РДА Наталія Винниченко, Микільської РДА Олег Решетняк, Покровської РДА Анатолій Шишко, Слов'янської РДА Євген Данилюк, Ясинуватської РДА Микола Коваленко.

Усі чиновники звільнені з формулюванням "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті 13 - 14 серпня в більшості районів буде відключено електропостачання

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142510
 
   
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У Портнова и Богданчика на эти места уже свои гебнявые сепары приготовлены.
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Ты думаешь, там до этого были другие? Наивный мальчик.
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Всіх порошенківських призначенців потрібно звільнити, це мафія, яка грабувала Україну 5 років!
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Да да.
Надо обязательно.
А ТО петя украдьот@
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Западные страны ждали что Украина саморазвалится и будет оккупирована.
Петя им поперек горла потому что создал массу проблем.
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Как трогательно и красиво тролли и боты отрабатывают свою зарплату от шоколадного Потрошенко,
Вот только они скромно умалчивают что Поросенко одной рукой бюджет наполнял а другой вынимал и клал переводил в оффшоры, и тоже самое с техникой которая "ездит и летает" достаточно вспомнить скандал со Свинарчуками, а как он нажился на падении курса гривны и убитых банках вместе с Гонтаревой...
И этот список можно продолжать бесконечно.
Об этом тролли скромно умалчивают, но ничего скоро скоро Петрушка сядет..
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"Скоро-скоро", "нары", "кича" можно повторять бесконечно долго...
Простой 😇 нарид™ такое любит...😁
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вечные 73% Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області - Цензор.НЕТ 501

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». .....
Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. ......Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» - и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.
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Народ, а куда делся тот дерзкий пацанчик, ну который "Даю 24 години" и "Думай-те"?
Никто не видел???
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Владимир Зеленский еще имеет возможность возглавить украинское сопротивление - Андрей Пионтковский



https://ru.krymr.com/a/andrej-piontkovskij-o-vladimire-zelenskom/30104095.html


Тем не менее Андрей Пионтковский вновь подчеркивает, что Владимир Зеленский пока не предпринял усилий для исправления той «чудовищной ошибки», которую он совершил во время своей предвыборной кампании.
«Объявив своих политических противников «партией войны», он тем самым дословно воспринял стандартный дискурс кремлевской пропаганды, возлагающей вину за развязывание войны не просто на Порошенко, но на Украину как государство. В результате пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были фактически объявлены Зеленским войной, развязанной Украиной.




Во-вторых, борясь с так называемой «партией войны», Зеленский назвал эту войну не агрессией России против Украины, а «гражданским конфликтом», который надо разрешить самим украинцам.

Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар

Андрей Пионтковский
В-третьих, ключевой фразой Зеленского во время его дебатов с Порошенко был призыв «просто перестать стрелять». 6 августа он получил гибель четырех украинских военных - даже не в перестрелке, а в ходе демонстративного убийства этих военнослужащих. Когда после гибели украинцев Зеленский позвонил Путину, тот повторил ему дословно его же собственные слова из его предвыборной кампании о том, что ему нужно самому договариваться с «повстанцами». К слову, исходный посыл Зеленского, когда он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», также прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы. Это значит, что украинский президент до сих пор находится в рамках подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине происходит «гражданский конфликт», а Владимир Путин - это некий «добрый миротворец», который поможет уладить этот конфликт. Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар.
Оставаясь в рамках кремлевского дискурса об украинской «партии войны» и «внутреннем конфликте», Зеленский неизбежно ставит себя в переговорах с Путиным в такое же унизительное положение, как «украинские эксперты» в московских телестудиях, которые бесконечно оправдываются, и о которых с наслаждением вытирают ноги шейнины, соловьевы и прочие скабеевы.
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ольгинцы уже напрямую срю сноски вставляют.
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Ольгинцы уже срю сми интервью дают.
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А чого не всіх одразу по всій Україні одним указом з таким формулюванням?
Чи це для імітації роботи? Зеленский уволил 7 глав РГА в Донецкой области - Цензор.НЕТ 6475
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А чем тогда Вольдемару заняться на след. неделе?
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Сейчас таких поназначает,что останется только для кацапни коврами дороги застелить до границ донецкой области.
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John Dillinger 51462c15
Сейчас таких поназначает,что останется только для кацапни коврами дороги застелить до границ донецкой области.
Зеленский уволил 7 глав РГА в Донецкой области - Цензор.НЕТ 1434

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Хорошо если до границ донецкой...а то ведь ковры и до самого Киева могут застелить...ну или до середины....
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Привет
Хорошо если до границ донецкой...а то ведь ковры и до самого Киева могут застелить...ну или до середины....
За наявності таких "громадян" - не має потреби у ворогах... Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області - Цензор.НЕТ 5369

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84 дня зебобик у власти...до окончания 100-го периода осталось менее двух недель....а что сделано??
Моря...водопады..пляжи...шаурма..... и ВСЕ???
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Петики, а шо ж теперь Зеле делать? Не успеет он до вашего срока нифига.
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Снимать штаны...и бегать...как и положено клоуну....который должен смешить...
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Пускай хоть на рояле сыграет,ну,как он умеет.Похоже,он ничего другого,как скоморошничать не умеет.
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Привет
84 дня зебобик у власти...до окончания 100-го периода осталось менее двух недель....а что сделано??
Моря...водопады..пляжи...шаурма..... и ВСЕ???
А ці щось бачать... Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області - Цензор.НЕТ 6463



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поясни будь-ласка чому "вальцман" терпів контрабанду,вирубку лісу та дерибан янтаря,чи він "не знав" як і про свинарчуків та все інше зараз його рятує тільки кум югік.
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"вольцман" - президент , а не полицай следователь или суддя
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добре чому "вальцман" як гарант прав громадян не сприяв побудові чесної та незалежної судової системи хоча був ініціаторм судової реформи?
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«Немецкая газета Suddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). НИ ОДИН ИЗ СЧЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОФШОРНОЙ ФИРМОЙ ПОРОШЕНКО, НЕ ИМЕЛ БОЛЕЕ $3080, ..... Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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У нього є "стєнгазета Сонце всходіт і заходіт"
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Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області - Цензор.НЕТ 2639

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Все правильно. Молодчага！
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А назначил? И, если назначил, то кого? Уборщиц, с "95" -го, квартала?...
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Зеленский правильно делает, этих порошенковских прихвостней давно пора гнать.
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происходит очищение от соевых мразей, обдирающих Неньку..ждем посадок
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Не теребите ждалку так часто, это вызывает зависимость...😀
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Да... Дерьмо швыряли. "пороха",с самого начала... Однако, смеяться с Президента страны, начали. только сейчас....
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паров сменил или сепаров поставил ??
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в Сев.Корее местный Зеленский тоже что-то подобное практикует. это у них официально называется "осущестляет руководство на местах". во как! ну, до уровня района украинский Зеленский спустился быстро. как думаете, когда он начнет проверять краны в ванной?
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В Сев Корее чертей эффектнее гоняют - зенитной пушкой 😁
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Ихний Ким лет несколько назад черта-родственника так расстрелял 🤔
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