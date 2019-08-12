 Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Звільнено з посад голови: Бойківської РДА Олександр Романюк, Добропільської РДА Дмитро Кірносов, Костянтинівської РДА Наталія Винниченко, Микільської РДА Олег Решетняк, Покровської РДА Анатолій Шишко, Слов'янської РДА Євген Данилюк, Ясинуватської РДА Микола Коваленко.
Усі чиновники звільнені з формулюванням "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".
Надо обязательно.
А ТО петя украдьот@
Петя им поперек горла потому что создал массу проблем.
Вот только они скромно умалчивают что Поросенко одной рукой бюджет наполнял а другой вынимал и клал переводил в оффшоры, и тоже самое с техникой которая "ездит и летает" достаточно вспомнить скандал со Свинарчуками, а как он нажился на падении курса гривны и убитых банках вместе с Гонтаревой...
И этот список можно продолжать бесконечно.
Об этом тролли скромно умалчивают, но ничего скоро скоро Петрушка сядет..
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Простой 😇 нарид™ такое любит...😁
В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». .....
Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. ......Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» - и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.
Никто не видел???
https://ru.krymr.com/a/andrej-piontkovskij-o-vladimire-zelenskom/30104095.html
Тем не менее Андрей Пионтковский вновь подчеркивает, что Владимир Зеленский пока не предпринял усилий для исправления той «чудовищной ошибки», которую он совершил во время своей предвыборной кампании.
«Объявив своих политических противников «партией войны», он тем самым дословно воспринял стандартный дискурс кремлевской пропаганды, возлагающей вину за развязывание войны не просто на Порошенко, но на Украину как государство. В результате пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были фактически объявлены Зеленским войной, развязанной Украиной.
Во-вторых, борясь с так называемой «партией войны», Зеленский назвал эту войну не агрессией России против Украины, а «гражданским конфликтом», который надо разрешить самим украинцам.
Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар
Андрей Пионтковский
В-третьих, ключевой фразой Зеленского во время его дебатов с Порошенко был призыв «просто перестать стрелять». 6 августа он получил гибель четырех украинских военных - даже не в перестрелке, а в ходе демонстративного убийства этих военнослужащих. Когда после гибели украинцев Зеленский позвонил Путину, тот повторил ему дословно его же собственные слова из его предвыборной кампании о том, что ему нужно самому договариваться с «повстанцами». К слову, исходный посыл Зеленского, когда он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», также прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы. Это значит, что украинский президент до сих пор находится в рамках подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине происходит «гражданский конфликт», а Владимир Путин - это некий «добрый миротворец», который поможет уладить этот конфликт. Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар.
Оставаясь в рамках кремлевского дискурса об украинской «партии войны» и «внутреннем конфликте», Зеленский неизбежно ставит себя в переговорах с Путиным в такое же унизительное положение, как «украинские эксперты» в московских телестудиях, которые бесконечно оправдываются, и о которых с наслаждением вытирают ноги шейнины, соловьевы и прочие скабеевы.
Чи це для імітації роботи?
Сейчас таких поназначает,что останется только для кацапни коврами дороги застелить до границ донецкой области.
Хорошо если до границ донецкой...а то ведь ковры и до самого Киева могут застелить...ну или до середины....
За наявності таких "громадян" - не має потреби у ворогах...
Моря...водопады..пляжи...шаурма..... и ВСЕ???
84 дня зебобик у власти...до окончания 100-го периода осталось менее двух недель....а что сделано??
Моря...водопады..пляжи...шаурма..... и ВСЕ???
А ці щось бачать...
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
І не тільки вона.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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