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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ закликало зробити щеплення від кору до початку навчального року

Міністерство охорони здоров'я України закликає зробити щеплення від кору до початку навчального року.

"Тимчасове спадання захворювання на кір влітку відбувається завжди у зв’язку зі зменшенням часу перебування людей у великих колективах. З початком навчального року захворювання знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання", – заявили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У період з 28 грудня 2018 року до 9 серпня 2019-го на кір захворіли 57 107 людей – 26 910 дорослих і 30 197 дітей. Зокрема, 261 хворий зафіксований у період із 28 липня до 9 серпня.

У міністерстві нагадали, що від ускладнень кору померло 18 осіб.

Також читайте: Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142509
 
 
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Слышу топот копыт. Это скачут комментировать новость средневековые антипрививочные алени.
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Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца. - кто держит эту Супрун на нынешней должности, нарушая законодательство Украины и кто за это будет отвечать?
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Спасем фармацевтическую индустрию Индии!
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Минздрав призвал сделать прививку от кори до начала учебного года.....А также посидеть голой задницей на холодном бетоне,поесть сырой кукурузы и что то та м ещё....

А вакцина есть???НОРМАЛЬНАЯ????
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а томографию организовать всему населению за деньги МОЗ слабо?кому сосуды полечить, кому сердце? или только прививки впаривать ??
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А кто бы нашему Минздраву сделал прививку?!
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