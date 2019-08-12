 МОЗ закликало зробити щеплення від кору до початку навчального року

"Тимчасове спадання захворювання на кір влітку відбувається завжди у зв’язку зі зменшенням часу перебування людей у великих колективах. З початком навчального року захворювання знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання", – заявили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У період з 28 грудня 2018 року до 9 серпня 2019-го на кір захворіли 57 107 людей – 26 910 дорослих і 30 197 дітей. Зокрема, 261 хворий зафіксований у період із 28 липня до 9 серпня.

У міністерстві нагадали, що від ускладнень кору померло 18 осіб.

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