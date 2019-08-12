 Україна не відправлятиме офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в Росію, - ФБУ

Про це розповів керівник пресслужби ФБУ Олександр Подаваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він додав, що якщо будуть спортсмени, які захочуть поїхати на ці змагання за свій рахунок, то вони мають на це право.
"Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України - точно брати участь в Росії не будуть", - пояснив Подаваленко.
Чемпіонат світу з боксу відбудеться в Єкатеринбурзі з 7 по 21 вересня.
Про войну знает он или нет я уж промолчу.
Есть большие сомнения в достоверности определения чемпиона на любых соревнованиях из-за стойкого зловония мочи с допингом, тянущегося от кремлятника через фсб до любых соревнований с участием расиянских "спортсменов"...
Відправили до фашистів на вірну смерть.
а з рашкою в нас не може бути ніяких спільних заходів.
Або просто ЗЁ...
Чемпионат мира по боксу в Расии - это по какой версии?
2014 - Ядерные боеголовки Российской Федерации обслуживают украинские сотрудники "Южмаша".
Кстати, Лошарик, что недавно утонул, как раз из за того, что ранее его обслуживала Украина и поставляла аккумуляторы, а с 2016 на нем уже стояли батареи винторогого производства, которые нас не подвели.
Допустим сосед ограбил и убил дорогого тебе человека. Отсидел срок, вышел и устраивает вечеринку. Пойдешь на вечеринку к убийце?
Молодцы!
Может, это чемпионат "русского мира" по боксу ?
Тогда - ОМОН-чемпион.