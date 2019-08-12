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 Політика України, Спорт
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 Україна не відправлятиме офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в Росію, - ФБУ

Федерація боксу України не буде відправляти офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в російський Єкатеринбург. У ФБУ заявляють, що спортсмени мають право поїхати на ці змагання за свій рахунок.

Про це розповів керівник пресслужби ФБУ Олександр Подаваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що якщо будуть спортсмени, які захочуть поїхати на ці змагання за свій рахунок, то вони мають на це право.

"Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України - точно брати участь в Росії не будуть", - пояснив Подаваленко.

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Чемпіонат світу з боксу відбудеться в Єкатеринбурзі з 7 по 21 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142502
 
   
 Топ коментарі
 
Виважене рішення. І вірне.
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Бажаючі можуть їхати під прапором Малоросії в зелених споднях.
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ЗЕ! копателей янтаря гоняет и понятия не имеет про какой-то чемпионат.
Про войну знает он или нет я уж промолчу.
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Бажаючі можуть їхати під прапором Малоросії в зелених споднях.
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Ой как искромётно пошутил. Даже шмара хихикнула. Україна не відправлятиме офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в Росію, - ФБУ - Цензор.НЕТ 9831
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Орда це зона небезпеки, все палає все потопає, все вибухає, все світиться від радіації.
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Не все: связанное со спортом воняет мочей с мельдонием.
Есть большие сомнения в достоверности определения чемпиона на любых соревнованиях из-за стойкого зловония мочи с допингом, тянущегося от кремлятника через фсб до любых соревнований с участием расиянских "спортсменов"...
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А ось паРаша відправила до Києва на ЧЄ по стрибкам у воду свою команду.
Відправили до фашистів на вірну смерть. Украина не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Россию, - ФБУ - Цензор.НЕТ 7163
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та вони чудово знають, що ніде і ніколи кацапів не принижували і не нищили більше, ніж в самій росії.
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пусть едут, выигрывают и после победы в микрофон вместо интервью потребуют свободу политзаключённым украинцам и военным морякам.
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зе голосистий. нехай з Києва свободу політв'язням вимагає.
а з рашкою в нас не може бути ніяких спільних заходів.
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головне поставити питання на рівні мирової преси.
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Ви правда вважаєте, що у тоталітарній росії це почують? 🙄
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деяка частина вже готова почути. + світова пресса. ефект буде.
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Ви дуже помиляєтеся. Це тому, що ви не жили дорослою в СРСР. Насправді там є у всіх стійка ненависть до України і українців. Їм потрібні лише наша їжа, вода і дешева робоча сила. Ми для них лайно. Так думають їхні демократи, ліберали та імперці.
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нарешті в них почалися паростки протестів. час докласти і наших зусиль на підтримку руху проти кремлівського недокурка.
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Ви навіть не розумієте, що ті, хто там протестує вважають Україну зайвою в Світі. Там нема у нас друзів, від слова - зовсім.
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друзів там точно не буде. у нас війна тільки із-за недокурка його і треба знищити. або чекати поки він сам здохне.
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Тільки недокурок заважає? А котрий з його клонів? Насправді справа не в ньому, а у всіх росіянах. Це було століттями, тому зараз теж так буде.
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це війна!!! і треба битися не тільки на полі бою а і в тилу ворога. щоб одолати такого монстра треба працювати сильно і постійно не стандартно. бо российська військова машина заточена воювати на всіх рівнях.
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Але при цьому не шукати там друзів та людей.
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Схоже, що не "помиляється", а "підробляється".

Або просто ЗЁ...
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Може і так, але поки старається щиро і без образ відповідати.
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ага, с трибуны оон мировой прессе не слышно, надо аж с чемпионата в срашке заявлять
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Він профі а це аматорські змагання але теоретично поіхав би...
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АУ!
Чемпионат мира по боксу в Расии - это по какой версии?
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Нехай їдуть до Лугандона, там горілка дешева.
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А этот, любитель рпц, усик вроде. Ещё не выразил обеспокоенность?
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пздц... и Зе конечно не имеет полномочий остановить эту "братскую любовь к спорту" - спорт поза политикой ... да лады - когда уже поедем им ракеты налаживать чтобы без аварий... 314дарасы
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Я знаю, что Украина прекратила это делать еще в 2014. Иначе это конечно же подсудное дело.
Кстати, Лошарик, что недавно утонул, как раз из за того, что ранее его обслуживала Украина и поставляла аккумуляторы, а с 2016 на нем уже стояли батареи винторогого производства, которые нас не подвели. Україна не відправлятиме офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в Росію, - ФБУ - Цензор.НЕТ 1706
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"Украина не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Россию, - ФБУ" - Усики, Фигусики поедут во вражескую страну неофициально, деньги важнее всего.
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Такие дурачки как ты, будут срать себе в шаровары, чтобы у соседей воняло.
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Отправлять не будут ,но за свой счёт мона ,как - будто деньги экономят.
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Це демократія, ви все одно не зрозумієте.
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Коли свій паспорт останній раз бачили?
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Давно видно валюту в банке не покупал ,а сегодня оказалось при покупке паспорт не нужен ,сегодня и видел.
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Лучше поехать победить и показать на все Европу как звучит гимн Украины и поднимается флаг Украины. Почему то никто не отреагировал когда два чемпионата Европы по прыжкам в воду проходили в Киеве и россияне завоевали достаточно много золотых медалей и ,вдуматься только, в воющей стране звучит гимн России и поднимается флаг России
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Это очень умная мысль - за преступления России наказать собственных спортсменов.
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Тебе наверное сложно это понять.
Допустим сосед ограбил и убил дорогого тебе человека. Отсидел срок, вышел и устраивает вечеринку. Пойдешь на вечеринку к убийце?
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Не можна же ображати родичів вбитого і вбивцю. Треба йти🤮
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І знов під час ДСВ Сталін напрявляє спортсменів у Німеччину🧐
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Так не поймут они всю глубину замысла и так сказать красоту игры. Подумают, что ссыканули.
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Чт это за чемпионат в каком-то занюханном Екатеринбурге ?
Может, это чемпионат "русского мира" по боксу ?
Тогда - ОМОН-чемпион.
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Так и нету смысла. МОК лишил чемпионат мира в России статус отборочного на Олимпиаду-2020. Так что этот чемпионат не более чем дешевое шоу.
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если это личное рещение каждого боксера, то их решение нужно уважать
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