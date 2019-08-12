EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  2895  47
Матеріали за темою:
Все про:кіно (401) Крим (7279) мультфільм (9)

 Український мультфільм "Викрадена принцеса" відкликали з прокату в окупованому Криму

"Руслан і Людмила: Перезавантаження", відомий в Україні під назвою "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" зняли з показів у кінотеатрах Криму на вимогу правовласника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

На материковій Україні правовласник не знав, що український мультфільм, який отримав фінансування з держбюджету, потрапив на анексований півострів. Після звернення Крим.Реалії до правовласника фільм відкликали з прокату на півострові. Можливо, російському прокатнику загрожуватимуть судові розгляди.

"Руслан и Людмила: Перезагрузка" йшов у прокаті Криму так само, як і в сусідній Росії ‒ з 1 до 14 серпня. Режисер мультфільму, права на показ якого вже купили близько 50 країн, Олег Маломуж почув інформацію про те, що фільм іде в кримських кінотеатрах, від журналіста Крим.Реалії, і, засумнівавшись у ній, пообіцяв усе перевірити: "Я вперше чую цю інформацію від вас і не знаю, чи так це насправді. Я перевірю, що там і як, але я не відповідаю за питання прокату. Додам, що, якщо прокат фільму в Криму незаконний, то я засуджую це".

Читайте також: Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" може представити Україну на "Оскарі-2020"

The Stolen Princess був створений за підтримки Державного агентства з питань кіно України. Міністерство культури Росії в прокатному посвідченні на фільм позначило українське відомство серед творців фільму нехитрою транслітерацією з англійської "Юкрайніан Стайт Филм Агенс" (Ukrainian State Film Agency). Фінансування коштами платників податків України при створенні стрічки сстановило 20% ‒ 19,5 млн гривень.

Великого ажіотажу на мультфільм у Криму немає, у російському дубляжі головна героїня ‒ дочка не київського князя, будь-які згадки про Київську Русь та Київ відсутні в адаптованій для Росії версії.

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв був здивований інформацією про прокат українського фільму в анексованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкіно відібрало 101 кінопроект для державного фінансування. Серед них дитячий фільм "Коло життя" режисера Кирієнка

"Мене б дуже обурило, якби, наприклад, "Захар Беркут", адаптований для Росії, опинився в Криму в обхід українського законодавства. Це питання совісті. Водночас, на мій погляд, Держкіно робить максимальне з можливого. Рада експертів Держагентства, членом якої я є, не видала прокатного посвідчення на серіал "Свати", а суд дозволив показ серіалу та в'їзд в Україну Добронравову(акторові Федору Добронравову, який у квітні 2019 року виступав з гастролями в анексованому Криму, ‒ Ред.). Тут нам потрібні закони", ‒ вважає Сеітаблаєв.

Нагадаємо, "Викрадена принцеса" - перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Проєкт мультфільму став одним із переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно й отримав державне фінансування (близько 20% від загального бюджету розміром 95 млн грн). В українському прокаті стрічка зібрала 36 115 670 грн, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних стрічок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142501
 
 
 Топ коментарі
 
Агрессору ни вкусной украинской еды, ни хороших украинских мультильмов. Пускай питаются ягелем.
 показати весь коментар
 
Зато у нас пустили в прокат малоросский фильм крепосная.
 показати весь коментар
 
Да раша сама - сплошное дублядство.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зато у нас пустили в прокат малоросский фильм крепосная.
 показати весь коментар
 
 
95 миллионов потратили, 36 миллионов собрали в Украине. Теперь оьбивают затраты в Московии.
 показати весь коментар
 
права на показ которого уже купили около 50 стран Источник: https://censor.net.ua/n3142501
 показати весь коментар
 
 
Прокат давно уже завершен. Он начался еще в сентябре прошлого года
https://www.imdb.com/title/tt5378092/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt#akas

На торрентах фильм в хорошем качестве также лежит с сентября 2018-го
 показати весь коментар
 
в русском дубляже главная героиня дочка мокшанского хана.
 показати весь коментар
 
 
С терминологией ...бл...дство согласен с вами.
 показати весь коментар
 
я считаю-идиотизм.
наоборот,зарабатывайте на крысчанах,деньги идут в Украину,все плюс.
вот ИХ продукцию нельзя пускать к нам...
+
но кто-ж их выгонит,если 5 лет никто нее рыпнулся-вся (или почти вся)жвачка,батончики,табачка,чай,кофе-из вонючей *********....
 показати весь коментар
 
 
Тоді не треба вимагати санкцій для мордви, якщо сама Україна не буде реагувати на такі випадки.
 показати весь коментар
 
 
Агрессору ни вкусной украинской еды, ни хороших украинских мультильмов. Пускай питаются ягелем.
 показати весь коментар
 
 
Плюсую. ********** їм на комірчину, а не українські ніштяки.
 показати весь коментар
 
 
Большого ажиотажа на мультфильм в Крыму нет, в русском дубляже главная героиня - дочь не киевского князя, какие-либо упоминания про Киевскую Русь и Киев отсутствуют в адаптированной для России версии.
Источник: https://censor.net.ua/n3142501

Це ще що за фігня ??? Український мультфільм "Викрадена принцеса" відкликали з прокату в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9215
 показати весь коментар
 
А чого в мультику Тачки комбайна звали Валєра, а в контексті згадувалася Троєщина... Ти розуміеш, що таке адаптація?
 показати весь коментар
 
 
мене обурює, що адаптовували стрічку для росії українці.
так же, якщо не помиляюсь ?
 показати весь коментар
 
 
То й що. Це робота авторського колективу, щоб стрічку продати цільовій аудиторії. Це художній твір й автори можуть накласти один звукоряд для Ісландії й зовсім інший для Японії. Ближче до їх традицій. Всі казки, які ви читали в дитинстві (не українських авторів) теж адаптовані й відрізняються від оригіналу.
 показати весь коментар
 
 
справа не лише в звуковому ряді.
це проституція.
 показати весь коментар
 
А проституція - це комерція. А щодо кінематографу - то це й зовсім споріднені й взаємозамінні поняття. На екран через диван! Там вже геїв більше ніж брутальних агентів 007.
 показати весь коментар
 
Я в этом не разбираюсь. Но если бы я создал мультфильм и его у меня покупали бы в Крыму - не вижу почему я должен быть против. Во-первых Крым это Украина. Во-вторых почему я должен отказываться от заработка за своё произведение, если мои соотечественники на оккупированной территории готовы за него платить? Придти в кинотеатр и заплатить свои деньги, часть которых попадёт мне, а часть, соответственно, в казну в виде налогов. В чём прикол? Уголь из ОРДЛО возить можно, газ из РФ возить можно, ГСМ из РФ возить можно, а мультик из Украины в Украину оккупированную нельзя...
 показати весь коментар
 
 
Нехай дивляться мультики про ракету авангард.
 показати весь коментар
 
 
Ти тупий чи москаль? В украинском прокате лента собрала 36 115 670 грн, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.
 показати весь коментар
 
 
Из них производителю дошла только треть или 12 млн при затратах в 95 млн. Бизнес по украински
 показати весь коментар
 
А при чому тут бізнес, це держфінансування, збірна Ю-20 теж не прибуткова, звідси висновок - звання чемпіонів світу це провал, а от виліт мордви на перших стадіях це фінансовий успіх.
 показати весь коментар
 
 
Если начать делать мультики в Украине сейчас, то лет через 5-10 это будет бренд. И деньги потом прийдут.
 показати весь коментар
 
Сам дебіл:
В украинском прокате лента собрала 36 115 670 грн, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.Источник: https://censor.net.ua/n3142501
 показати весь коментар
 
 
Страна идиотов. Бюджет фильма - 95 млн
 показати весь коментар
 
 
Дядя, ты прав, конечно. Но люди, может быть, недопоняли. Не обзывайся. Просто имей терпение пояснить.
 показати весь коментар
 
 
Дели на 10 - это то . что дошло укр. производителю. Для мира 6млн - это ноль без палочки. Подобные полнометражные мульты собирают сотни млн в баксах
 показати весь коментар
 
Ну і. Бюджет повернув вкладене, аніматори, режисери інші там творчі люди заробили до 100 млн. грн. (з телепродажами).
 показати весь коментар
 
 
Де повернув? В школу ходив? Прокат вже давно завершений.
 показати весь коментар
 
В тебе з математикою погано? Бюджет фільма 95 млн. Виручка в Україні 37 млн.+ в світі 160 млн. + телепродаж.
 показати весь коментар
 
 
Господи... Это выручка в кинотеатрах. а не производителю.
К производителю доходит пятая часть. если он отечественный и десятая. если зарубежный прокат
 показати весь коментар
 
незалежні дистриб'ютори випускають стрічку в прокат на своїй території - самостійно (якщо є своє кінотеатральне підрозділ) або за допомогою великої компанії або Мейджора. В останньому випадку компанія, що бере на себе на себе кінопрокатні зобов'язання, залишає собі 10-17% від зборів....
 показати весь коментар
 
 
Ты еще глупее. чем я думал. 17% процентов от сборов в своей берет себе дистрибьютор, часть из которых и перечисляет производителю в Украину. 83% оставшихся от сборов берет себе кинотеатр ибо именно он и несет основные расходы на приобретение копии и рекламу
 показати весь коментар
 
Для чого ліпиш тут свої фантазії, Невже думаєш що той же Голівуд живе і процвітає на 5-10%)). Вибач схоже ти просто дибіл.
 показати весь коментар
 
 
Почали з'являтись українське кіно, відроджуватись армія, зростати київська церква.
Петро - це був невеликий відкат, на 28 літньому тренді маргіналізації й деградації.
 показати весь коментар
 
 
То есть, в Крыму прокат сняли, а вот в России, которая этот Крым и отобрала, не сняли.
Я есть смеяться, очень громко )))
 показати весь коментар
 
В России значит показывать можно, а в Крыму нет. Какой хитрожопый режиссер однако. Український мультфільм "Викрадена принцеса" відкликали з прокату в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5461
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору