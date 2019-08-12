 Український мультфільм "Викрадена принцеса" відкликали з прокату в окупованому Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

На материковій Україні правовласник не знав, що український мультфільм, який отримав фінансування з держбюджету, потрапив на анексований півострів. Після звернення Крим.Реалії до правовласника фільм відкликали з прокату на півострові. Можливо, російському прокатнику загрожуватимуть судові розгляди.

"Руслан и Людмила: Перезагрузка" йшов у прокаті Криму так само, як і в сусідній Росії ‒ з 1 до 14 серпня. Режисер мультфільму, права на показ якого вже купили близько 50 країн, Олег Маломуж почув інформацію про те, що фільм іде в кримських кінотеатрах, від журналіста Крим.Реалії, і, засумнівавшись у ній, пообіцяв усе перевірити: "Я вперше чую цю інформацію від вас і не знаю, чи так це насправді. Я перевірю, що там і як, але я не відповідаю за питання прокату. Додам, що, якщо прокат фільму в Криму незаконний, то я засуджую це".

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The Stolen Princess був створений за підтримки Державного агентства з питань кіно України. Міністерство культури Росії в прокатному посвідченні на фільм позначило українське відомство серед творців фільму нехитрою транслітерацією з англійської "Юкрайніан Стайт Филм Агенс" (Ukrainian State Film Agency). Фінансування коштами платників податків України при створенні стрічки сстановило 20% ‒ 19,5 млн гривень.

Великого ажіотажу на мультфільм у Криму немає, у російському дубляжі головна героїня ‒ дочка не київського князя, будь-які згадки про Київську Русь та Київ відсутні в адаптованій для Росії версії.

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв був здивований інформацією про прокат українського фільму в анексованому Криму.

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"Мене б дуже обурило, якби, наприклад, "Захар Беркут", адаптований для Росії, опинився в Криму в обхід українського законодавства. Це питання совісті. Водночас, на мій погляд, Держкіно робить максимальне з можливого. Рада експертів Держагентства, членом якої я є, не видала прокатного посвідчення на серіал "Свати", а суд дозволив показ серіалу та в'їзд в Україну Добронравову(акторові Федору Добронравову, який у квітні 2019 року виступав з гастролями в анексованому Криму, ‒ Ред.). Тут нам потрібні закони", ‒ вважає Сеітаблаєв.

Нагадаємо, "Викрадена принцеса" - перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Проєкт мультфільму став одним із переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно й отримав державне фінансування (близько 20% від загального бюджету розміром 95 млн грн). В українському прокаті стрічка зібрала 36 115 670 грн, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних стрічок.