 Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" може представити Україну на "Оскарі-2020"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Український оскарівський комітет".

Цього року в національному відборі братиме участь фільм українського режисера Нарімана Алієва "Додому".

Сюжет фільму такий: втративши старшого сина внаслідок військових дій на сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині в Криму. Разом з молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.

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За словами комітету, засідання комітету і пресконференція про делегування учасника від України на Оскар відбудеться 23 серпня.