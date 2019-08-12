 Підполковник податкової міліції упіймався на хабарі 300 тис. грн у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження за фактом виявлених під час перевірки порушень фінансового законодавства. Для передачі хабара податківець залучив як посередника свого знайомого, жителя Мелітополя.

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Співробітники СБУ задокументували передачу через посередника першої частини "траншу" в сумі 4 тисячі доларів і 26 тисяч гривень. Після цього правоохоронці затримали податківця, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, в одному з кафе Мелітополя.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.