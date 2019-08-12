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Все про:хабар (2708) податкова міліція (1282) СБУ (4603) Запорізька область (399)

 Підполковник податкової міліції упіймався на хабарі 300 тис. грн у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання та отримання хабара старшим оперуповноваженим ГУ Державної фіскальної служби в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підполковник податкової міліції упіймався на хабарі 300 тис. грн у Запорізькій області, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження за фактом виявлених під час перевірки порушень фінансового законодавства. Для передачі хабара податківець залучив як посередника свого знайомого, жителя Мелітополя.

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Співробітники СБУ задокументували передачу через посередника першої частини "траншу" в сумі 4 тисячі доларів і 26 тисяч гривень. Після цього правоохоронці затримали податківця, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, в одному з кафе Мелітополя.

Підполковник податкової міліції упіймався на хабарі 300 тис. грн у Запорізькій області, - СБУ 02

Підполковник податкової міліції упіймався на хабарі 300 тис. грн у Запорізькій області, - СБУ 03

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142493
 
   
 Топ коментарі
 
Податкова міліція має бути ліквідована, а всі її співробітники звільнені з органів назавжди! Це не правоохоронний орган, а кримінальна банда!
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Ні, прийдеться тепер 500 тисяч збирати прокурору..
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а чего это налоговую милицию еще неразогнали нах
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З такими темпами жодних президентів не вистачить, щоби кожного хабарника знімати з посади.
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Податкова міліція має бути ліквідована, а всі її співробітники звільнені з органів назавжди! Це не правоохоронний орган, а кримінальна банда!
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де же это видано что таких опытных кадров ломают. да соя!?
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так , шоколадниця , це явно політичне переслідування попередників !Пєтя , вєрнісь і віднови схеми !11
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ведь у полковника все признаки соевого патриота... то що багато краде то таке... головне що борщ їсть і вишиванку іноді одягає
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а чего это налоговую милицию еще неразогнали нах
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Нах - это куда? По нашим дурацким законам упырей сначала нужно где-то трудоустроить
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ну надо же....неужели такое есть в нашей стране((((((((((((я думал, сегодня сайт ограничится полсотнею дтп, а тут - нежданчик....какой кошмар!!!!!!!!!!!!!!
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Круто!
Атошника СБУ за 100 долл."взятки" задержала...
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Чувак думал: и борщеца на@бну и 5К баксов домой принесу. Не так сталося, як гадалося.
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Интересно, а предпринимателя освободят от ответственности за "выявленные при проверке нарушения финансового законодательства"?
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Ні, прийдеться тепер 500 тисяч збирати прокурору..
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Думаю нет. Ему же светит уголовное дело. Вот и осудят, что-то конфискуют, дадут условный срок, штраф... В общем это не в его пользу в любом случае. И денег этих он тоже долго не увидит... Это вещдок. Будет храниться где надо, пока тот, другой, будет под следствием, потом срок мотать, потом апелляция...
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В принципі розвели підприємця, за 300 000 він в судах довго би воював з податковою.
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і може навіть виграв би і за меншу суму.
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Шурпу не дали порубать, волки позорные!
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а як гарно починався день...кафе, смачний борщик, свіжі грошенята так і просилися до кишені.
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А яким "підполком" він командував в податковій?
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Только дело шито белыми нитками, бабки лежали гдето в кустах, а подполковник их в руки не брал. Остаются слова посредника и заявителя против милиционера. По факту сбу пришли в кафе, когда тот борщ собирался есть и сказали что он получил взятку, а тот в ответ сказал что делов не знает. В принципе так можно любого человека за взяку закрыть.
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а може скинути намагався, а може й так. тут непочатий край роботи.
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Скинув і камінюкою придавив щоб вітром не сдуло.
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а камінь знайшов, він видався йому дуже привабливим, а поітм викинув, і попав на згорток грошей, це все жарти. Але будемо сподіватись, що задокументували отриманя хабаря як слід, щоб потім по суду не пропетляв.
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, а подполковник их в руки не брал.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы там в кустах сидели?
Летом как-то подозрительно в перчатках,а наличие пальчиков,ну в общем мент всё знает.
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А на фото не видно? задержание проводят в кафе в помещении, а бабло наулице в кустах. Пальчики скорее всего только посредника и то не факт.
Я не говорю что подпол взятку не требовал, а хочу сказать что само задержание и доказательная база никакая. Скорее всего его на бабло еще качнут и отпустят через некоторое время.
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это ты по трем фоткам понял? да тебе надо на шоу экстрасенсов, есть все шансы. а по поводу "отпустят", то уже не, раз в резонанс и сми пошло. просто по таким делам скорее всего со временем переквалифицируют на 190-ую ук и получит пару лет условно
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Так дела не делаются.Шож борщичка не дали похлебать...Теперь ему в камере на пустой желудок тоскливо буде...
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как этот ******* до подполковника дослужился - *** его знает. все кто "в теме" знают, что взятки по частям брать нельзя. или сразу всю сумму, или лесом отправлять
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Пешек на районах берут, пора бы за головы браться... рыба гниет с головы...
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Ну когда, КОГДА?! будут реальные сроки лет так по 50 с конфискацией у всех родственников, без права досрочного освобождения!? Может тогда брать перестанут!!? А то что толку , их арестовывают, и на этом все заканчивается!!! Почему не сидит зварич паскуда калядовальная и им подобные!!?
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А чё прицепились? Недобор-не ощущается..Солидная взятка..
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Це називається - мальдівський педро подолав крупцію...
5 років правління соєвого - коту під хвіст!
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Заплатить заставу і солянку ще доїсти гаряченьку встигне.
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