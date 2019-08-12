EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  215  1
Все про:Рівне (169) СБУ (4603) торгівля людьми (121)

 СБУ блокувала діяльність торговців людьми за кордон у Рівному

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність торговців людьми, які переправляли жінок за кордон для сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби з'ясували, що до складу групи входило троє мешканок обласного центру. Зловмисниці підшукували жінок, які мали потребу в грошах для вирішення матеріальних проблем, і позичали їм відповідні кошти. Однак для повернення "кредитів" фігуранти провадження пропонували жінкам "високооплачувану" роботу в одній з країн Близького Сходу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали одну зі зловмисниць в аеропорту Львова під час відправки чергової "боржниці" за кордон. Одночасно в Рівному затримали ще двох учасниць групи торговців людьми.

Читайте також: За 7 місяців 2019 року поліція розкрила понад 250 злочинів у сфері торгівлі людьми

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також читайте: Від початку року в Україні викрито 8 угруповань, причетних до торгівлі людьми, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142488
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как низко надо провалиться во всех смыслах, чтобы своего соотечественника продавать в рабство?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору