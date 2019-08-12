 СБУ блокувала діяльність торговців людьми за кордон у Рівному

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби з'ясували, що до складу групи входило троє мешканок обласного центру. Зловмисниці підшукували жінок, які мали потребу в грошах для вирішення матеріальних проблем, і позичали їм відповідні кошти. Однак для повернення "кредитів" фігуранти провадження пропонували жінкам "високооплачувану" роботу в одній з країн Близького Сходу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали одну зі зловмисниць в аеропорту Львова під час відправки чергової "боржниці" за кордон. Одночасно в Рівному затримали ще двох учасниць групи торговців людьми.

Читайте також: За 7 місяців 2019 року поліція розкрила понад 250 злочинів у сфері торгівлі людьми

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також читайте: Від початку року в Україні викрито 8 угруповань, причетних до торгівлі людьми, - Держприкордонслужба