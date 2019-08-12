 Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"

Про це розповів у бліц-інтерв'ю theБабелю потенційний глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, систему розробили "хлопці-активісти, які займаються розробками у сфері штучного інтелекту".

"Вони вивчали, як за допомогою технологій можна мінімізувати корупційні ризики, і придумали такий алгоритм. Я цю ідею підтримав і розповів про неї", - зазначив Арахамія.

Технологія базується на відкритих даних із сайту Верховної Ради.

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"Там є розділ з поіменним голосуванням за кожен законопроект. Ці дані потрібно промаркувати за ключовими словами. Наприклад - закон про податки, сільське господарство або землю. Далі цю інформацію аналізують стандартні програми - такі є у Microsoft і IBM. В процесі програма навчається: що більше даних ми завантажимо - то точнішою буде система. Після аналізу даних машина може виявити аномалію та сповістити про неї. Природу аномалії ідентифікує вже людина", - розповів нардеп від "СН".

Арахамія зазначив, що "ця програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту", не тільки фракції "Слуга народу". За його словами, вона може виявляти синхронне голосування депутатів з іншими депутатськими групами.

"Підсвічуєтся аномалія - ​​це просто сигнал. Далі потрібна людина, яка це аналізуватиме. Умовно, без програми людині довелося б перевірити тисячу голосувань, а з машиною - тільки 20 "дивних", - розповів Арахамія.

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Він підкреслив, що це система інформування.

"Так само, як в ProZorro є система, яка аналізує корупційні ризики тендерів. Це буде загальнодоступна інформація, і її зможе аналізувати хто завгодно. Хочете - ви, чи можу я", - розповів Арахамія.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо підозри в корупції підтвердяться, політик сказав:

"Будемо працювати з цими депутатами, вести виховні розмови. Якщо є суттєві докази - подавати скарги в правоохоронні органи. Будемо всіма законними методами намагатися цьому запобігати, інформуватимемо громадськість, журналістів-розслідувачів".

Він зазначив, що ця система не допоможе боротися з кнопкодавством.

"Для цього потрібна сенсорна кнопка (працює за відбитком пальця, - Ред.). IT департамент Ради говорить, що кнопка існує вже вісім років, але нею не користуються, тому що не вистачає якихось паперів. Я хочу впровадити ще Face ID при голосуванні, як у нас у телефонах. Але це додаткові гроші і багато бюрократичних процедур. Плюс до всього за кнопкодавство ми хочемо ввести кримінальну відповідальність. З ним потрібно боротися жорсткіше, не просто ретроспективним аналізом даних", - заявив потенційний глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія.

Як зазначає видання, проти "Великого брата" вже висловилися двоє мажоритарників від "СН" - Олександр Дубинський і Макс Бужанський. Моніторинг вони вважають обмеженням волі депутатів і початком партійної диктатури.