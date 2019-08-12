EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1247  67
Все про:ВР (5312) парламент (320) Арахамія (14) Слуга народу (217)

 Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"

З першого засідання Ради, 29 серпня, у Верховній Раді має запрацювати система моніторингу голосувань депутатів "Великий брат". З її допомогою в "Слузі народу" хочуть відстежувати появу неформальних депутатських груп і мінімізувати політичну корупцію.

Про це розповів у бліц-інтерв'ю theБабелю потенційний глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, систему розробили "хлопці-активісти, які займаються розробками у сфері штучного інтелекту".

"Вони вивчали, як за допомогою технологій можна мінімізувати корупційні ризики, і придумали такий алгоритм. Я цю ідею підтримав і розповів про неї", - зазначив Арахамія.

Технологія базується на відкритих даних із сайту Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія

"Там є розділ з поіменним голосуванням за кожен законопроект. Ці дані потрібно промаркувати за ключовими словами. Наприклад - закон про податки, сільське господарство або землю. Далі цю інформацію аналізують стандартні програми - такі є у Microsoft і IBM. В процесі програма навчається: що більше даних ми завантажимо - то точнішою буде система. Після аналізу даних машина може виявити аномалію та сповістити про неї. Природу аномалії ідентифікує вже людина", - розповів нардеп від "СН".

Арахамія зазначив, що "ця програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту", не тільки фракції "Слуга народу". За його словами, вона може виявляти синхронне голосування депутатів з іншими депутатськими групами.

"Підсвічуєтся аномалія - ​​це просто сигнал. Далі потрібна людина, яка це аналізуватиме. Умовно, без програми людині довелося б перевірити тисячу голосувань, а з машиною - тільки 20 "дивних", - розповів Арахамія.

Також читайте: Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Він підкреслив, що це система інформування.

"Так само, як в ProZorro є система, яка аналізує корупційні ризики тендерів. Це буде загальнодоступна інформація, і її зможе аналізувати хто завгодно. Хочете - ви, чи можу я", - розповів Арахамія.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо підозри в корупції підтвердяться, політик сказав:

"Будемо працювати з цими депутатами, вести виховні розмови. Якщо є суттєві докази - подавати скарги в правоохоронні органи. Будемо всіма законними методами намагатися цьому запобігати, інформуватимемо громадськість, журналістів-розслідувачів".

Він зазначив, що ця система не допоможе боротися з кнопкодавством.

"Для цього потрібна сенсорна кнопка (працює за відбитком пальця, - Ред.). IT департамент Ради говорить, що кнопка існує вже вісім років, але нею не користуються, тому що не вистачає якихось паперів. Я хочу впровадити ще Face ID при голосуванні, як у нас у телефонах. Але це додаткові гроші і багато бюрократичних процедур. Плюс до всього за кнопкодавство ми хочемо ввести кримінальну відповідальність. З ним потрібно боротися жорсткіше, не просто ретроспективним аналізом даних", - заявив потенційний глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія.

Як зазначає видання, проти "Великого брата" вже висловилися двоє мажоритарників від "СН" - Олександр Дубинський і Макс Бужанський. Моніторинг вони вважають обмеженням волі депутатів і початком партійної диктатури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142484
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро на экранах канала "Рада" - "Зебилы в матрице"
 показати весь коментар
 
Зебилы зафигачили концлагерь для самих себя.
мда, еще раз, господа, на Планете Земля 80% клинических идиотов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Скоро на экранах канала "Рада" - "Зебилы в матрице"
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы , а как это так получилось что ваш владелец после 5 лет потужных реформ и покращень , с несколькими тв каналами , с кучей купленных блогеров , с кучей рекламы , с кучей ботоферм типа тебя , с вирой , армией , мовою и томосом набрал в 10 раз меньше мест в раде чем ЗЕ и меньше мест чем Тимошенко?
 показати весь коментар
 
 
Спочатку зєбіл здай аналізи сечі та крові на наявність алкоголю і наркотиків, а потім поговоримо з тобою. А то щось твої запитання викликають глибокі сумніви щодо твого здоров'я ....
 показати весь коментар
 
 
По мировой статистике, более 75% населения страдает в той или иной степени психическими расстройствами. Вот большинство из "мудрого нарида" и показала на выборах- что с мозгами они не дружат. Да и ваша кремлевская ******** постаралась на славу, поливали

Пороха дерьмом день и ночь. Кстати, если тебя - зеленый дрыстун, день и ночь поливать грязью и рассказывать, шо ты чупакабра, вскоре соседи тебя забьют канями и лопатами, потому как ты для них будешь чупакабра. Вот такие "мудрыесоседи". И года не пройдет, как при слове вазелин народ будет бить лопатой в сторону звука. И не потому, что его дерьмом поливают все СМИ, он вс е СМСИ с портновым прижмет к ногтю, а потому что он тупой, мстительный, ленивый, злобный наполеончик, который хочет править, а мозгов то нет и не было никогда. Да и продажу Украины пуйлу кловану точно не спустят нормальные люди. К тебе, свинособака, это не относится, ты такой же , как вазелин шестой. Тупой и продажный.
 показати весь коментар
 
 
"Вира, армия, мова, томос", кажеш? Підтримую попереднього оратора: спочатку паркан сечі та крові з відня, а потім поговоримо. Бо воно не коштує такого борошна, щоб займатися дискусіями з неадекватами.
 показати весь коментар
 
"против "Большого брата" уже высказались двое мажоритарщиков от "СН" - Александр Дубинский и Макс Бужанский. Мониторинг они считают ограничением свободы депутатов и началом партийной диктатурыИсточник: https://censor.net.ua/n3142484" Тогда, и балотироваться нужно было как самовыдвиженцам, тогда б и партии были ничего не должны
 показати весь коментар
 
 
отслеживать появление неформальных депутатских групп...капец,зебильо - самым упоротым ,их вас, нельзя дать выжить
 показати весь коментар
 
 
Рассматривайте голосование по отпечатку пальца. Эта система лежит на складах рады
 показати весь коментар
 
 
а кто сертифицирует программу слежки за депутатами, это же развед. данные
 показати весь коментар
 
 
я хз, конечно, но вроде депутаты на то там и сидят, чтобы думать, принимать решения, в т.ч. и идущие вразрез с линией партии. или партия не ошибается? такое ощущение, что депутатам собственно законотворческую деятельность привьют на уровне рефлексов - свисток - зеленая кнопка, щелчок - красная. на хер их тогда там держать?
 показати весь коментар
 
 
"Арахамия в Трускавце прочитал Оруэлла". Зачем соратнику Зеленского "Большой брат" "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента", - Арахамия рассказал как будет работать система "Большой брат" - Цензор.НЕТ 7134
 показати весь коментар
 
 
простите, но уж слишком умнО для зебилов.
клинических идиотов это не интересует.
 показати весь коментар
 
 
Это сбор открытой информации, её сравнение и анализ. Вспомните, как часто, например, Ляжко рубил правду-матку за одно, а голосовал совсем противоположно) Ну? Что не понятно? Так и в коалиции будет, найдутся продажные шкуры. Вот их система и поможет выловить.
 показати весь коментар
 
 
А шо тут верить? Ты сомневаешься в возможностях современных электронно-вычислительных машин и статистической науки? Большой брат не будет ни в чём обвинять. Он просто покажет, что поведение Иванова, скажем, изменилось и зачастую совпадает с поведением Медведчука. А вот что привело к такому изменению - убеждения или политическая коррупция, это уже другой вопрос, который следует изучить...
 показати весь коментар
 
То бишь на кожного порохосаса и зеленобратию повесят детектор ржи(лжи) и битва выиграна
 показати весь коментар
 
Как же ты Ляшко ещё без "системы" обнаружишь, правда?
 показати весь коментар
 
 
Правда. Если бы ты был нардепом и тебе принёс бы Бойко от Медведчука лимон баксов в чемодане, чтобы ты проголосовал ЗА его закон, который рассматривали на комитете и в партии сделали вывод, что он, например, этот закон, приведёт к незаконному обогащению олигархов и вымыванию средств бюджета и он вреден - я бы посмотрел на твою принципиальную позицию... Одно нажатие кнопки и лимон баксов в кармане! И таких паршивых овец может быть маленькое стадо... В ручном режиме анализировать всё - очень непродуктивно. Большой брат поможет.
 показати весь коментар
 
Зебилы зафигачили концлагерь для самих себя.
мда, еще раз, господа, на Планете Земля 80% клинических идиотов.
 показати весь коментар
 
 
Paul Petrovach
Зебилы зафигачили концлагерь для самих себя...

 показати весь коментар
 
 
Ну, почему нет? Скажем депутат всегда голосовал по земле с одной обоснованной им позицией. И резолюция не проходила. И вдруг резко поменял позицию, все прошло, кто-то уже доволен. Нет вопросов?
Помнится Ляшко с удивлением своих допрашивал: " Ну скажи, сколько ты взял?"
 показати весь коментар
 
 
Да нет, просто иногда цензор ролики выкладывает. Вы уже не знаете как комментировать?
 показати весь коментар
 
Українську розумію не гірше ніж іспанську.
А в чому питання?
 показати весь коментар
 
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
 показати весь коментар
 
Дело в том, что не бывает однотипных законов.

даже по одному и тому же закону может быть десять законопроектов, отличающихся лишь одной строчкой.
 показати весь коментар
 
Что за манера оправдывать всю херь, которую , издеваясь открыто в лицо, несет рыгоАнальная зеленожопая братия? Подлизываешь вазелину? Орден в студию для зеленой дрысни! Они оправдают расстрелы и конфискации у всех, в том числе и у себя, патаму как вождь зелебобно-кремлевский так сказал.
 показати весь коментар
 
Може краще було б у такому випадку... Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента" - Цензор.НЕТ 6351

 показати весь коментар
 
 
Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту" - Цензор.НЕТ 7717
с роялем и на кресле стоя смотрелся бы лучше.
 показати весь коментар
 
 
"должна заработать..."

Чому у зебобіков все очикуєтьсяу майбутньому, а винні попередники?
 показати весь коментар
 
 
так мало того, что в будущем.

у них всё время должен кто-то или что-то, но не они.

Не система должна заработать. Система никому ничего не может быть должна по определению.

Это они, зебилы, должны наладить систему.

Спрашивать потом с кого ? С системы ?
 показати весь коментар
 
 
а вы хотите что-то спросить с клинических идиотов?
Да уж тогда лучше с системы спросить.
 показати весь коментар
 
 
вопрос не в том, с кого я хочу спросить.

вопрос в том, что это очевидная, но тщательно отработанная манипуляция.

Они ничего не должны. Система должна. Экономика должна. Реформа должна. Тарифы должны.

Эти твари никогда не скажут, что они что-то должны.
 показати весь коментар
 
С первого заседания Рады, 29 августа, в Верховной Раде должна заработать система мониторинга голосований депутатов "Большой брат". С ее помощью в "Слуге народа" хотят отслеживать появление неформальных депутатских групп и минимизировать политическую коррупцию....

Зебіли, які ж ви тупі... Нова влада буде вас пачками до в'язниці саджати!

Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України,...з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради1. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
 показати весь коментар
 
 
" Зебіли, які ж ви тупі... Нова влада буде
вас пачками до в'язниці саджати!"

не нас а вас.
 показати весь коментар
 
За "Зе"вам "Де" разом з моїм ніком- і Закон не порушено і породроти з жопоботами лишаться імунитету та сядуть за грати.
 показати весь коментар
 
Назва системи вибрана так ніби Коломойша і Ко збираються бути при владі назавжди.
 показати весь коментар
 
 
Господа, просто спамте зебилов и заблудших сюда кацапердалаф.
Не вступайте с ними в разговор, помните - это клинические идиоты.
 показати весь коментар
 
 
В чергу "слуги урода", в чергу сучі діти! Видача талону на відвідування кльозету верховної ради здійснюється лише після поцілунку в дупу пріЗєрватіва Вофкі Сцикуна
 показати весь коментар
 
 
Фигня, а не система старший брат...
Так и скажи ,что я порохобот и работаю на пецу
 показати весь коментар
 
Дубинский против ибо он уже создал "группу единомышлеников" для конвертации голоса в бабло....Мажеритарщики права качают будто люди голосовали за них лично, хотя все они обязаны своей победой лично Зеленскому.
 показати весь коментар
 
Мажорчики обязаны только тем,кто голосовал за них
 показати весь коментар
 
а іншу назву можна було придумати? Якісь негарні асоціації виникають з цим визначенням.
 показати весь коментар
 
Бред. А что, синхронное голосование с "другими" группами - это уже какой-то велики грех? Преставляю, Система: "Депутат Иваненко, это ваше последнее предупреждение - следующее голосование может стать последнимм неправильным и синхронным голосованием с группой Тимошенко. Наказание - штраф в 50 ударов плёткой по заднице при всём Великом Народе на Майдане."
 показати весь коментар
 
ПЗДЦ!!! не ВР Украины, а "одесский привоз"! хачи, чурки, урюки, евреи, негры... и уровень такой же. "сколько 2х2 ???" "зависит продаем или покупаем!" было время ProZorro, наступило время ПОЗОРА!
 показати весь коментар
 
Лучшая система старший брат, это закон Об отзыве народного депутата Украины избирателями, который нам обещал Зеб#ля... когда люди-избиратели смогут уволить того кого они наняли на роботу представлять их интересы, вот это будет настоящая система старший брат, продался пошел на хер...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показати весь коментар
 
А не проще слугам одеть по ошейнику который в случае не правильного голосования будет херачить их током
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору