 Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"

Про це розповів у бліц-інтерв'ю theБабелю потенційний глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, систему розробили "хлопці-активісти, які займаються розробками у сфері штучного інтелекту".
"Вони вивчали, як за допомогою технологій можна мінімізувати корупційні ризики, і придумали такий алгоритм. Я цю ідею підтримав і розповів про неї", - зазначив Арахамія.
Технологія базується на відкритих даних із сайту Верховної Ради.
"Там є розділ з поіменним голосуванням за кожен законопроект. Ці дані потрібно промаркувати за ключовими словами. Наприклад - закон про податки, сільське господарство або землю. Далі цю інформацію аналізують стандартні програми - такі є у Microsoft і IBM. В процесі програма навчається: що більше даних ми завантажимо - то точнішою буде система. Після аналізу даних машина може виявити аномалію та сповістити про неї. Природу аномалії ідентифікує вже людина", - розповів нардеп від "СН".
Арахамія зазначив, що "ця програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту", не тільки фракції "Слуга народу". За його словами, вона може виявляти синхронне голосування депутатів з іншими депутатськими групами.
"Підсвічуєтся аномалія - це просто сигнал. Далі потрібна людина, яка це аналізуватиме. Умовно, без програми людині довелося б перевірити тисячу голосувань, а з машиною - тільки 20 "дивних", - розповів Арахамія.
Він підкреслив, що це система інформування.
"Так само, як в ProZorro є система, яка аналізує корупційні ризики тендерів. Це буде загальнодоступна інформація, і її зможе аналізувати хто завгодно. Хочете - ви, чи можу я", - розповів Арахамія.
Відповідаючи на запитання, що буде, якщо підозри в корупції підтвердяться, політик сказав:
"Будемо працювати з цими депутатами, вести виховні розмови. Якщо є суттєві докази - подавати скарги в правоохоронні органи. Будемо всіма законними методами намагатися цьому запобігати, інформуватимемо громадськість, журналістів-розслідувачів".
Він зазначив, що ця система не допоможе боротися з кнопкодавством.
"Для цього потрібна сенсорна кнопка (працює за відбитком пальця, - Ред.). IT департамент Ради говорить, що кнопка існує вже вісім років, але нею не користуються, тому що не вистачає якихось паперів. Я хочу впровадити ще Face ID при голосуванні, як у нас у телефонах. Але це додаткові гроші і багато бюрократичних процедур. Плюс до всього за кнопкодавство ми хочемо ввести кримінальну відповідальність. З ним потрібно боротися жорсткіше, не просто ретроспективним аналізом даних", - заявив потенційний глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія.
Як зазначає видання, проти "Великого брата" вже висловилися двоє мажоритарників від "СН" - Олександр Дубинський і Макс Бужанський. Моніторинг вони вважають обмеженням волі депутатів і початком партійної диктатури.
Пороха дерьмом день и ночь. Кстати, если тебя - зеленый дрыстун, день и ночь поливать грязью и рассказывать, шо ты чупакабра, вскоре соседи тебя забьют канями и лопатами, потому как ты для них будешь чупакабра. Вот такие "мудрыесоседи". И года не пройдет, как при слове вазелин народ будет бить лопатой в сторону звука. И не потому, что его дерьмом поливают все СМИ, он вс е СМСИ с портновым прижмет к ногтю, а потому что он тупой, мстительный, ленивый, злобный наполеончик, который хочет править, а мозгов то нет и не было никогда. Да и продажу Украины пуйлу кловану точно не спустят нормальные люди. К тебе, свинособака, это не относится, ты такой же , как вазелин шестой. Тупой и продажный.
клинических идиотов это не интересует.
мда, еще раз, господа, на Планете Земля 80% клинических идиотов.
Зебилы зафигачили концлагерь для самих себя...
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Помнится Ляшко с удивлением своих допрашивал: " Ну скажи, сколько ты взял?"
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А в чому питання?
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
даже по одному и тому же закону может быть десять законопроектов, отличающихся лишь одной строчкой.
с роялем и на кресле стоя смотрелся бы лучше.
Чому у зебобіков все очикуєтьсяу майбутньому, а винні попередники?
у них всё время должен кто-то или что-то, но не они.
Не система должна заработать. Система никому ничего не может быть должна по определению.
Это они, зебилы, должны наладить систему.
Спрашивать потом с кого ? С системы ?
Да уж тогда лучше с системы спросить.
вопрос в том, что это очевидная, но тщательно отработанная манипуляция.
Они ничего не должны. Система должна. Экономика должна. Реформа должна. Тарифы должны.
Эти твари никогда не скажут, что они что-то должны.
Зебіли, які ж ви тупі... Нова влада буде вас пачками до в'язниці саджати!
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України,...з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради1. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
вас пачками до в'язниці саджати!"
не нас а вас.
Не вступайте с ними в разговор, помните - это клинические идиоты.
Так и скажи ,что я порохобот и работаю на пецу
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"