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 Політика України
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Все про:Крим (7279) МЗС (1850) посольство (309) Путін (10364) США (5265)

 Посольство США: "Нещодавні поїздки чиновників РФ в окупований Крим є неприйнятними"

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило відвідування 10 серпня російськими чиновниками окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство написало в своєму Twitter.

"Міністерство закордонних справ України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим це Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув в окупований Севастополь, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з неузгодженим з Києвом візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окуповану Росією Автономну Республіку Крим.

Також дивіться: Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь. ФОТО

Посольство США: Нещодавні поїздки чиновників РФ в окупований Крим є неприйнятними 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142480
 
   
 Топ коментарі
 
А чи є офіційна заява зє-шмарклі, стосовно перебування пуйла у Криму??? До цього разу завжди були...
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Він його боїться, які заяви?))))
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на фото "ехали педики на мопедике"
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Уроды . Россияне , вам не противно ?
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Зеля , позвони путлу . Народ ещё верит в тебя .
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Слабо, петики. Больше драйва!
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А чи є офіційна заява зє-шмарклі, стосовно перебування пуйла у Криму??? До цього разу завжди були...
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можно сказать при встрече с Макроном и Меркель о неадекватном поведении Путина
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из такого заявления звучит, что оккупант не россия, а инопланетяне, ибо странно просить оккупанта согласовывать визит на им же оккупированные территории.....
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зеля звони баканову нужно щемить етих чертил на мопеде !
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