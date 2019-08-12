 Посольство США: "Нещодавні поїздки чиновників РФ в окупований Крим є неприйнятними"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство написало в своєму Twitter.

"Міністерство закордонних справ України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим це Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув в окупований Севастополь, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з неузгодженим з Києвом візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окуповану Росією Автономну Республіку Крим.

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