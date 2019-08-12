 ДБР проводить 7 обшуків на митницях у рамках справи транзитно-конвертаційної групи, до якої причетні волинські податківці, - Варченко

Про це повідомила перший заступник директора ГБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.
"Маю свіжу інформацію щодо обшуків у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. У ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць. Коротко нагадаю: на початку липня повідомляла, що слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень", - написала вона.
"Отже, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.
Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення", - додала Варченко.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України. Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа); частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває", - резюмувала вона.
12.08.2019, 15:54 • 574 • 0
Максим Нефедов
Смена власти на украинской таможне принесла хорошие новости для предводителя организованной преступной группировки Вадима Альперина, именуемого "Королем одесской контрабанды"
Как и пророчили эксперты, очередная таможенная реформа с изменением структуры ГФСУ и кадровой перезагрузкой, свелась к банальной смене смотрящих от власти за контрабандными потоками. Преступные схемы и главные контрабандисты остались прежними, пишет Народная правда.
По информации информированного источника из центрального аппарата ГФСУ, "Король одесской контрабанды" Вадим Альперин сменил своего давнего партнера Сергея Тупальского, утратившего былое влияние и рычаги административного ресурса. Долю в контрабандном бизнесе Альперин предложил новому руководителю Таможенной службы Украины Максиму Нефедову.
"Как известно, Нефедов пролоббировал назначение исполняющим обязанности начальника ГФСУ своего бывшего подчиненного из Минэкономразвития Дениса Гутенко. Это назначение было предварительно согласовано с Вадимом Альпериным", - говорит источник.
Он отметил также, что в соответствии с договоренностями, Гутенко будет закрывать глаза на контрабандные схемы Альперина, реализуемые через Одесскую таможню. А в качестве гарантий "честного партнерства" Нефедов продлил на месяц полномочия давнего партнера контрабандиста Владимира Передерия в качестве и.о. начальника Одесской таможни.
"Если Альперин будет четко выполнять свою часть обязательств, Гутенко назначит Передерия полноправным начальником Одесской таможни. Такое назначение сегодня рассматривается в центральном аппарате ведомства", - свидетельствует информатор.
По его словам, Нефедов с Альпериным договорились еще об одной важной детали сотрудничества - создании эффективной информационной ширмы, которая должна скрыть новые контрабандные потоки от глаз широкой общественности. С этой целью планируется массированная пиар-кампания в информационном пространстве о прозрачности работы Одесской таможни. Одной из составляющих информационной стратегии станет создание Владимиром Передерием страницы в Facebook, которая будет заполняться позитивными новостями о работе структуры.
"Для достижения максимального информационного эффекта к сотрудничеству с Передерием привлекли главу Ассоциации международных экспортеров Украины Виктора Берестенко. Его роль - всячески восхвалять работу Передерия, как самого лучшего и наиболее эффективного начальника Одесской таможни за все время независимости Украины", - резюмировал источник.
Напомним, до недавнего времени структура ОПГ Одесской таможни выглядела так.
Обновленный состав ОПГ Одесской таможни теперь таков:
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Кстати, создание информационной ширмы уже началось. В последнем интервью ведущему программы "От воно як" Денису Бигушу, Максим Нефедов сконцентрировал все свое внимание именно на Альперине, назвав его контрабандистом №1 в Украине.
По словам источника, этим интервью Нефедов создал "подушку безопасности" на случай непредвиденных сбоев новой системы координат в работе с "Королем одесской контрабанды".
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Народная правда
свині, свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по Україні