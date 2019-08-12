 Крисін особисто платив "тітушкам" за побиття активістів Майдану в 2014-му, - матеріали суду

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це йшлося під час сьогоднішнього засідання Дарницького районного суду м.Києва.

У суді продовжилось дослідження письмових доказів сторони обвинувачення, зокрема протоколів слідчих експериментів щодо епізоду нападу і вбивства журналіста В’ячеслава Веремія на розі вулиць Велика Житомирська і Володимирська у центрі Києва 18 лютого 2014 року.



Також на засіданні були оприлюднені показання одного з "тітушок" про отримання від Крисіна грошової винагороди "тітушками", залученими до переслідування активістів Майдану.

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Як заявила після засідання суду прокурор Юлія Малашич, слідчий експеримент, який проводився з одним із підозрюваних, чітко показав, що нібито алібі Крисіна, який у той період перебував за межами України, насправді його не рятує.

"Незважаючи на обставину, на яку вказує Крисін, що він у лютому 2014 року перебував за кордоном на відпочинку, показання чітко показують ієрархічність злочинної структури, зокрема, що безпосередньо керували на місці злочинними діями довірені особи Крисіна - Сергій Чемес, Павло Бялай та інші особи. Сьогодні вчергове було підтверджено, що виплату коштів здійснював особисто обвинувачуваний Крисін, що нівелює позицію захисту, що він не причетний до перешкоджання масовим зібранням, викраданням та катуванням людей", - сказала прокурор.

Також Малашич наголосила, що покази свідків щодо епізоду з нападом на Веремія свідчать про причетність Крисіна до цього злочину, за який він уже отримав покарання і наразі його відбуває.

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У зв’язку з цим вона наголосила, що позиція Крисіна та його захисників, які вважають вирок несправедливим, оскільки він нібито розкаявся, не витримує критики, оскільки в цьому судовому засіданні, де також вивчається епізод нападу на Веремія, Крисін відкидає свою причетність до цього злочину.

"Звертаю увагу, що Крисін у Шевченківському райсуді та в Апеляційному і навіть у Верховному суді у касаційній скарзі наголошує, що він щиро розкаявся у діях на вулиці Великій Житомирській. Але у Дарницькому суді Крисін заперечує свою причетність до цих подій, про що заявив сам. Тобто, в одному суді він нібито кається, а в іншому - категорично говорить про свою невинуватість", - наголосила Малашич.

Нагадаємо, зараз Дарницький райсуд Києва розглядає справу щодо Крисіна за епізодом про протидію Євромайдану та катування.

За даними слідчих, у січні 2014 року поблизу станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу в наметовий табір "тітушок" біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору "тітушок" і надання вказівок про вчинення протиправних дій щодо потерпілого Іваненка.

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У цій справі також фігурував інший обвинувачений - Сергій Чемес. У вересні 2018 року Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.