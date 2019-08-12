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 Політика України
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Все про:Порошенко (9567) Труба (111) ДБР (419) Прямий_канал (6)

 Труба відкинув звинувачення Порошенко про тиск ДБР на журналістів телеканалу "Прямий"

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що в бюро немає жодної справи, яка б стосувалася діяльності телеканалу "Прямий", його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, відповідаючи на закиди п'ятого президента України Петра Порошенка про "рейдерське захоплення телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

Труба запевнив, що в ДБР немає жодної справи, яка б стосувалася діяльності телеканалу, його редакційної політики, сплати податків, роботи журналістів.

"У нас є розслідування щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимирові Макеєнку. Різниця, здається, очевидна", - пояснив директор ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко

Він також зазначив, що слідчі дії в рамках провадження "не перешкоджають діяльності журналістів, і такого ніколи не відбуватиметься".

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що його допит як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий" є тиском на журналістів і спробою рейдерського захоплення телеканалу, ініціатором якого, на думку п'ятого президента України є Андрій Портнов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142474
 
 
 Топ коментарі
 
так у пЭти теперь всё что касается его грязных делишек будет : давление. на ... дальше будут варианты : журналистов , оппозицию , патриотов ...всё что угодно , чтобы прикрыть свой обделанный зад
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Самый брехливый и лицемерный президент Украины , непревзойденный . Войдет в историю.
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Саме за несплату податків потрапив до Алькатрасу легендарний Аль Капоне.. Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 1586
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пусть пройдет полиграф что не оказывает давление
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Вот я совсем не психолог. Но я через 10 секунд общения вижу, кто передо мной - укроп или колорад. Директора ГБР выбирали несколько месяцев, различные фильтры выставляли, анкеты заполняли, конкурсы устраивали. И тем не менее на эту должность попал кореш Портного!
Ну ни ёлки-ж-палки, а?!
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Саме за несплату податків потрапив до Алькатрасу легендарний Аль Капоне.. Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 1586
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Там ще можна згадати виплату зарплатні в конвертах років зо три тому на одному з телеканалів найпотужніших новин.. Теж - усвідомлене ухиляння від сплати податків і військового збору під час війни.. Труба відкинув звинувачення Порошенко про тиск ДБР на журналістів телеканалу "Прямий" - Цензор.НЕТ 6688
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Было бы странно, если бы признал... труба признала давление...
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- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Знатоки! Убивать надо таких знатоков!(с)
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так у пЭти теперь всё что касается его грязных делишек будет : давление. на ... дальше будут варианты : журналистов , оппозицию , патриотов ...всё что угодно , чтобы прикрыть свой обделанный зад
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молодец, оправдывайся.
если оправдываешься - значит виноват.
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«Группа Портнова» сложилась в Раде еще в 2006-2008 г.г. и объединила четырех нардепов-юристов из БЮТ: самого Портнова, Валерия Писаренко, а также Святослава Олейника и Владимира Пилипенко. Впервые СМИ заговорили о ней осенью 2008 года, когда они с помощью суда заблокировали указ президента Ющенко о роспуске парламента, тем самым спасая правительство Тимошенко. Так же СМИ сообщали, что это именно «группа Портнова» разрабатывала юридическую базу войны между Тимошенко и «РосУкрЭнерго» Фирташа, в ходе которой у последнего арестовали 11 миллиардов кубометров газа. Но вот о чем не говорили СМИ, так это о том, что перебежавший на службу к Януковичу Портнов приложил руку к возвращению этого газа Фирташу (что причинило убытки державе) и посадке Тимошенко в тюрьму
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/303962-pisarenko_valerij_maljchik_gubskogo_partner_portnova_brelok_kernesa._chastj_2
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Опа...страсти накаляются
Следующий выход портнова и луценка
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Самый брехливый и лицемерный президент Украины , непревзойденный . Войдет в историю.
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бггг)))переиграл,труба - теперь размазывай сопли
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Сомневаюсь, что петики оценят эту разницу. Петя сказал "рейдерский захват", - ату Трубу!
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Тю, та нехай доведе, що це брехня, перевірить своїх співробітників, хто ж йому разом з Портнов ми таку свиню підкладає. Хоча є ризик у процесі перевірки вийти на самого себе, але то таке...
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Пущай теперь Петья на допросы ходит как на работу если это чмо прошедшие 5 лет просто срок мотало.
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да как-то пофиг на проблемы этого трубы.
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судя по тому, что оправдывается уже некто труба.... это уже проблемы трубы.
Вы, главное, помните, что вы из 80% …… на Планете Земля.
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Всё правильно сказал. У соевых со страху дрисня.
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"Сегодня мы перевыполнили план, поскольку еще были вопросы по делу "Кузни на Рыбальском". Мы дали дополнительные ответы... и допросились дополнительно... Порошенко является свидетелем в двух производствах (по телеканалу "Прямой" и по заводу "Кузня на Рыбальском". - Ред.) сегодня нам сказали еще об одном".Источник: https://censor.net.ua/n3142428

Обыски на "Прямом" проводил тоже Труба и тоже по иску Портнова.
Януковский прокурор Труба, судивший майдановцев, свистит, как дышит.
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Помилка у заголовку. Потрібно - "звинувачення ПорошенкА", а не так як є (укрмовна версія).
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кваліфікація редакторів відсутня .Спеціально псують мову , паскуди безграмотні.
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Помню как по приказу Порошенко "щимили" Саакашвили и Корбана.Вот на них точно повесили "политическую стряпуху".В особенности на Саакашвили(приплели ему сотрудничество с ФСБ и Курченко).А тут все "чинно и благородно".Купил Пэтя канал у бывших регионалов-ответь,куда налоги подевал.Да таких дел на Петюню можно пачками откывать,один "слепой траст" чего стоит и Панамские Петины оборуткы.Так что к Свынячему Петиному визгу можно привыкать и особо не реагировать.Визжать будет как молочный поросенок перед забоем.
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