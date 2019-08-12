 Горбатюк заявляє, що ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану. Генпрокуратура заперечує. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Відповідно до наказу буде створено Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.
Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, що у новоствореному управлінні не буде нинішнього керівника групи прокурорів управління спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського. Натомість заступник Генпрокурора Сергій Кізь планує призначити на керівні посади в управління підконтрольних йому людей, які не займалися справами Майдану.
"Це руйнує існуючий налагоджений механізм розслідування і призведе не тільки до затягування, а і до нищення розслідувань. То все поступові кроки для цього. Спочатку Луценко ліквідував департамент, розділивши слідчих і прокурорів. Тепер виведе з керівництва Донського і мене чи когось з наших прокурорів та слідчих не призначить. А потім можна впливати на ці розслідування як завгодно. Крім того, рухатися ті провадження не будуть", — зазначив Горбатюк.
У ГПУ слова Горбатюка заперечують.
"Сергій Горбатюк зливає документи. Де результати роботи? Для Генерального прокурора України Юрія Луценка завершення розслідування щодо справ Майдану є терміновим. Луценко добився вироку Януковича. Чому Горбатюк не почав процедуру заочного засудження Кусюка? (Сергій Кусюк — ексберкутівець, що втік до Росії, керував штурмом Майдану у грудні 2013 року — ред)" — прокоментувала речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Тут, скоріше за все, відлажений механізм розпилу грошей...
Обое рябое
Дела есть
Расследования за 5,5 лет нет
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Нидерландские прокуроры, в более чем затрудняющих условиях за это время выяснили всю подноготную сбития Боинга рашистами, на территории другой страны, Луценко же с такой срочностью внутри своей страны, имея тысячи свидетелей так и не добился ничего....Какая срочность!