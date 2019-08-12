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Все про:ГПУ (3135) Луценко (2571) Горбатюк (291) злочини проти Майдану (16)

 Горбатюк заявляє, що ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану. Генпрокуратура заперечує. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 8 серпня підписав наказ №39 про ліквідацію у структурі та штатному розписі управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України відділу криміналістичного супроводження досудового розслідування та інформаційно-аналітичної роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Відповідно до наказу буде створено Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, що у новоствореному управлінні не буде нинішнього керівника групи прокурорів управління спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського. Натомість заступник Генпрокурора Сергій Кізь планує призначити на керівні посади в управління підконтрольних йому людей, які не займалися справами Майдану.

"Це руйнує існуючий налагоджений механізм розслідування і призведе не тільки до затягування, а і до нищення розслідувань. То все поступові кроки для цього. Спочатку Луценко ліквідував департамент, розділивши слідчих і прокурорів. Тепер виведе з керівництва Донського і мене чи когось з наших прокурорів та слідчих не призначить. А потім можна впливати на ці розслідування як завгодно. Крім того, рухатися ті провадження не будуть", — зазначив Горбатюк.

У ГПУ слова Горбатюка заперечують.

"Сергій Горбатюк зливає документи. Де результати роботи? Для Генерального прокурора України Юрія Луценка завершення розслідування щодо справ Майдану є терміновим. Луценко добився вироку Януковича. Чому Горбатюк не почав процедуру заочного засудження Кусюка? (Сергій Кусюк — ексберкутівець, що втік до Росії, керував штурмом Майдану у грудні 2013 року — ред)" — прокоментувала  речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Горбатюк заявляє, що ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану. Генпрокуратура заперечує 01
Горбатюк заявляє, що ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану. Генпрокуратура заперечує 02
Горбатюк заявляє, що ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану. Генпрокуратура заперечує 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142469
 
 
 Топ коментарі
 
5 лет этому тупому нытику ,что то мешает.
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"отлаженный механизм расследования"?

Тут, скоріше за все, відлажений механізм розпилу грошей...
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Предсмертные конвульсии югика на посту генпрокурора.
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5 лет этому тупому нытику ,что то мешает.
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"отлаженный механизм расследования"?

Тут, скоріше за все, відлажений механізм розпилу грошей...
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вот ано чьо ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану, — Горбатюк - Цензор.НЕТ 1096 а шо там беніто баблоойский роділ кандідатуру новага прокурора ?
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имхо что Луценко что Горбатюк оба должны уйти
Обое рябое
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"отлаженный механизм расследования"?)))))унылое дерьмо ты,горбатюк
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Нескромньій вопрос, а сколько Горбатюку лет до пенсии, что бьі знать когда следствие закончится.
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Отлаженный механизм есть
Дела есть
Расследования за 5,5 лет нет
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Горбатюк створив вічний двигун розслідування справи вбивства Майдану
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горбатюк умри, тебе дали задание расследовать дела майдана - ты не сделал за 5 лет ничего, и своих продвигал лещенго и найома с собой захвати в могилу
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Хреновому танцору всегда что-то мешает, еще сколько лет нужно, чтобы расследовать...
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горбатюк за 5 лет расследования дел майдана показал нулевой результат, а сейчас говорит что это был отлаженный механизм
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В ЭТОМ 100% что то есть. может наконец узнаем что происходило на самом деле на майдане
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горбатюка за 5 лет бездействия первого надо посадить
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У петиков в методичке мочить Горба и выгораживать Луцика. Ничего, недолго осталось...
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Для Генерального прокурора Украины Юрия Луценко завершения расследования по делам Майдана является срочнымИсточник: https://censor.net.ua/n3142469 - какой поражающий воображение цинизм....срочным!

Нидерландские прокуроры, в более чем затрудняющих условиях за это время выяснили всю подноготную сбития Боинга рашистами, на территории другой страны, Луценко же с такой срочностью внутри своей страны, имея тысячи свидетелей так и не добился ничего....Какая срочность!
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...Отлаженный механизм расследования дел Майдана... Беркут сбежал в Россию, Титушуки на свободе, сепаратисты в Раде, никто не арестован, никто не посажен... Всё отлажено!
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