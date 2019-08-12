 Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
7 серпня 2019 року було опубліковано черговий звіт СММ ОБСЄ, який містить інформацію, що надійшла станом на 6 серпня 2019 року. У звіті сказано, що БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 1 інженерну машину розгородження (ІМР-3) і 14 БМП-1 поблизу н. п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська)", - йдеться в повідомленні.
У 2017 році на сайті ТРК "Звєзда" вийшла стаття, що ІМР-3 - це російський "термінатор", якому нібито немає рівних під час наступу і екіпаж машини захищений навіть на випадок техногенної катастрофи.
ІМР-3 надійшла на озброєння ЗС РФ у 1999 році. Серійне виробництво було організоване на ВАТ "НПК "Уралвагонзавод" (м. Нижній Тагіл). ІМР-3 створена на базі танка Т-90, призначена для забезпечення просування військ та виконання інженерних робіт у зонах з високими рівнями радіоактивного зараження місцевості.
"Екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, яка 6-кратно ослаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і 120-кратно - гамма-випромінення радіоактивно зараженої місцевості. У систему життєзабезпечення екіпажу входять пристрої кип’ятіння води та розігрівання їжі, а також збору та зберігання відходів життєдіяльності, що дає змогу виконувати бойові завдання, не виходячи з машини впродовж трьох діб. Також машина має можливість самоокопування. Час самоокопування 12-30 хвилин", - інформує спільнота.
"Інженерна машина розгородження ІМР-3 - це відносно новий тип техніки, який стоїть на озброєнні ЗС РФ з 1999 року. На озброєнні ЗС України він ніколи не перебував, тому це чергова ознака постачання озброєння та військової техніки Російської Федерації в зону бойових дій на Донбасі. Загалом на Донбасі зафіксовано вже понад 50 типів озброєння та техніки РФ, яка не могла стати трофейною і є прямим доказом участі РФ у війні проти України", - підсумували волонтери.
Лесь Подерв'янський - Дох-я масла
Омська маршрутка 66(6).
Перелік зупинок можна назвати ЖИЗНЬ - БОЛЬ. Весь життєвий шлях оміча в одному кадрі.
Число улиц Северных в Омске достигает 36, и по этому показателю Омск - первый город в России, а то и в мире. Кроме того, Омск лидирует по числу улиц Рабочих (34 шт.), Линий (27 шт.), Марьяновских (23 шт.) и Амурских (21 шт.). Также было замечено: 20 Электровозных, 14 Судоремонтных, 14 Чередовых, 14 Заозёрных, 13 Балтийских, 13 Комсомольских, 13 Пролетарских, 12 Любинских, 11 Солнечных, 11 Восточных, 11 Ремесленных, 10 Ленинских. Есть версии, что так троллят приезжих и местных почтальонов или это призвано символизировать богатую фантазию и выдумку омичей.
Примечательна также улица с могучим названием РВ-49. Длиной в колоссальные 120 метров. Аж с одним домом… нумер три. Равно как и не менее эпичная улица Красных Орлов, которая ещё короче и вообще без домов.
потерпел
умер
Жизнь свиноруса в трёх ключевых словах
но с ведром-унитазом, кипятильником, печкой...и усиленной саперной лопаткой (2шт) для самоокапывания )))) всей этой... хрени...
Автоподруга? Порнозабор?
Ситуація в Перській затоці загострилася з вини США і їх союзників, які активно закуповують озброєння. Таку заяву зробив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, пише УНН.
"Якщо говорити про загрози, що виходять з регіону, то вони виходять від США і їх союзників, які поширюють зброю в регіоні, перетворюючи його в готову вибухнути порохову бочку", - сказав Заріф.
Так по-детски. Так глупо. Так опасно.
Бульдозер, защищенный от ядерного удара - это пяць.
Осталось найти бульдозериста, которому радиация, световая волна, ЕМИ и ударная волна нипочем.
Это что бы взрыв ядерного реактора под Архангельском не повредил аппарат???
походу кацапська пропаганда почала діяти в середині РФ... вони нас явно переоцінюють
Да у тебя же мама - педагог
Да у тебя же папа - пианист
Да у тебя же всё наоборот
Какой ты на фиг танкист.