 Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

7 серпня 2019 року було опубліковано черговий звіт СММ ОБСЄ, який містить інформацію, що надійшла станом на 6 серпня 2019 року. У звіті сказано, що БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 1 інженерну машину розгородження (ІМР-3) і 14 БМП-1 поблизу н. п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська)", - йдеться в повідомленні.

У 2017 році на сайті ТРК "Звєзда" вийшла стаття, що ІМР-3 - це російський "термінатор", якому нібито немає рівних під час наступу і екіпаж машини захищений навіть на випадок техногенної катастрофи.

ІМР-3 надійшла на озброєння ЗС РФ у 1999 році. Серійне виробництво було організоване на ВАТ "НПК "Уралвагонзавод" (м. Нижній Тагіл). ІМР-3 створена на базі танка Т-90, призначена для забезпечення просування військ та виконання інженерних робіт у зонах з високими рівнями радіоактивного зараження місцевості.

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"Екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, яка 6-кратно ослаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і 120-кратно - гамма-випромінення радіоактивно зараженої місцевості. У систему життєзабезпечення екіпажу входять пристрої кип’ятіння води та розігрівання їжі, а також збору та зберігання відходів життєдіяльності, що дає змогу виконувати бойові завдання, не виходячи з машини впродовж трьох діб. Також машина має можливість самоокопування. Час самоокопування 12-30 хвилин", - інформує спільнота.

"Інженерна машина розгородження ІМР-3 - це відносно новий тип техніки, який стоїть на озброєнні ЗС РФ з 1999 року. На озброєнні ЗС України він ніколи не перебував, тому це чергова ознака постачання озброєння та військової техніки Російської Федерації в зону бойових дій на Донбасі. Загалом на Донбасі зафіксовано вже понад 50 типів озброєння та техніки РФ, яка не могла стати трофейною і є прямим доказом участі РФ у війні проти України", - підсумували волонтери.

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