 Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв

Так відповів глава Нацполіції Сергій Князєв на критику президента Володимира Зеленського на адресу поліції, яка, на думку глави держави, "прикривала" кримінальних авторитетів.
Князєв розповів, що в місті Сарни створено підрозділ Нацгвардії для боротьби з незаконним видобутком бурштину.
"А мені кажуть, що Нацгвардія теж у цій схемі ... Мені кажуть, що вони рахують машини, скільки машин виїжджає", - перебив Князєва президент.
"Можливо, і так, пане президенте", - відповів глава Нацполіції.
"Очевидно, що для ефективної протидії незаконному видобутку бурштину в північних областях країни зусиль поліції недостатньо, і я визнаю це", - продовжив Князєв.
При цьому він зазначив, що, крім поліції, на проблему має реагувати також громадськість. Якої саме реакції від громадськості очікує поліція, Князєв не уточнив.
Глава Нацполіції також заявив про необхідність посилення відповідальності за порушення правил охорони надр, оскільки зараз цей злочин, за його словами, не належить до категорії тяжких. Це, як запевняє чиновник, "суттєво ускладнює документування організаторів, виконавців цього незаконного бізнесу".
"Фактично, поліція не має можливості працювати на запобігання, а тільки фіксує вже скоєні правопорушення", - сказав Князєв.
Крім того глава Нацполіції заявив, що за здійснення операцій, пов'язаних зі збутом бурштину, кримінальна відповідальність "на сьогодні взагалі не передбачена".
Таким чином зараз, як зізнався Князєв, до відповідальності притягуються рядові виконавці, "а особи, які займаються незаконною скупкою бурштину, його зберіганням і реалізацією, відповідальності уникають".
Після цього Зеленський запитав Князєва, хто такий "Пірат" Віктор Олійник. Князєв відповів, що це "якийсь представник відповідного криміналітету". Президент доручив Князєву спільно з СБУ зайнятися організаторами незаконного видобутку бурштину.
При цьому Зеленський заявив, що керівники обласних управлінь поліції і СБУ мають бути звільнені. Ні до глави Нацполіції, ні до глави МВС він такої вимоги не висунув.
Зє!біли, вони такі зє!біли!
КПК змінює ВР, якщо на те будуть глоси. У БПП було 122 голоси. Треба 226.
Надо УЗАКОНИТЬ добычу янтаря, только цивилизованными а не варварскими методами.
Правда после этого менты, СБУ, прокуратура, таможня без "заработка" останутся.
Чем "лицензирование№ будет отличаться от современного мародёрства??? Только тем, что чинушам нужно взятки заносить
Эти ублюдки-копатели за несколько тысяч баксов наносят вреда на миллионы.
Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні по галузі - експерт
Після введення формули "Роттердам+" прибуток "ДТЕК Енерго" був нижчим за середній по галузі. Про це пише Борис Кушнірук, аналізуючи результати дослідження провідної світової аудиторської і консалтингової компанії KPMG за фінансовими показниками енергокомпаній.
"Розповіді про отримання надприбутку українських ТЕС і вугільних підприємств (і не тільки ДТЕК), після введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля на базі Роттердам+ - це міф, створений агресивною піар-кампанією в публічній площині. В першу чергу це є результатом міжолігархічної боротьби. Певні групи олігархів, орієнтовані на виробництво і експорт сировини і напівфабрикатів, ведуть боротьбу за здешевлення факторів виробництва".
За словами Кушнірука, компанія KPMG аналізувала діяльність 25 інтегрованих компаній, 20 генеруючих і 21 видобувних компаній, серед них 13 провідних міжнародних диверсифікованих компаній енергетичного сектору. Дослідження охопило компанії, штаб-квартири яких розташовані в 23 країнах Північної і Південної Америки, Африки, Європи та Азії.
"Якщо порівнювати "формульну" (на базі Роттердам+) прибутковість шахт і ТЕС з періодом до 2013 року, то вона істотно не змінилася. Тільки найкращі шахти досягають середніх показників прибутковості світового вуглевидобутку. Середні ж показники прибутковості по галузі вуглевидобутку в Україні істотно нижчі за середні індикатори схожих іноземних компаній. Рентабельність інтегрованих компаній… в 2016-2018 роках склала в середньому 18%.
ахметка продавал тепловую генерацию по 7 евроцентов
ты лучше напиши что у наших шахтеров и энергетиков такие самые как и в голландських?
сколько миллионов тонн украинского угля было поставлено в Роттердам что потребители эл.энергии оплатили транспортировку угля с Павлограда в Роттердам, разгрузку и погрузку в Роттердаме и опять транспортировку в Кривой Рог на ТЭС ахметки?
Мдааа
На днях Белковский рассказал анекдот
Приехал Брежнев в Кремль в разных туфлях.
ему тихонечко говорят, Леонид Ильич, давайте пошлем кого либо домой и поменяем туфли.
На что Брежнев ответил:
Нет смысла. Дома остались тоже разные туфли.
А то давайте еще и наркотики легализуем, и заказные убийства - ну а что, тоже найдутся "люди" которые будут "просить".
Одних поддерживает власть местная, других - власть центральная в лице Арсения Петровича. Да, да, того самого, Премьер-министра Украины, который засунул свои ручонки во все криминальные делишки в стране. Здесь, в Житомирской области он действует совместно с легендарным Игорем Фадеевым («Москва»), который уже давно ассимилировался и контролирует нелегальную добычу янтаря и торфа. Вместе с «Москвой» в Овручском районе Житомирской области «работает» Виктор Олейник по кличке «Пират». А также назначенный по протекции Яценюка и.о. руководителя Госгеокадастра Житомисркой области Владимир Ясан.
Так вот группировка «Москва»-Яценюк вступила в бой с представителями батальона «Айдар», которыми руководит нардеп Борислав Розенблат (БПП). Около 50 человек из этого батальона 25 декабря вломились в помещение Госгеокадастра и попытались снять Владимира Ясана. Дело в том, что именно человек, находящийся на данной должности, является ключевой фигурой в распределении районов - где можно добывать янтарь, а где нет. Поэтому за должность воюют не на шутку.
Осенью т.г. в это кресло посадили Максима Глушаницу, который представляет Борислава Розенблата, пытающегося взять добычу под контроль. Но тут же «Москва» добился у Яценюка смещения Глушаницы и назначения 29-летнего юнца Ясана, абсолютно подконтрольного мальчика, заявляющего о своей незаангажированности и об отсутствии связей с криминалитетом.
Так что, на данном этапе Яценюк совместно с местными житомирскими уголовными авторитетами побеждает в борьбе за янтарь. При этом, остается высокой вероятность серьезных уголовно-огнестрельных конфликтов. Помимо уголовников и батальона «Айдар» на арену в Овручском районе Житомирской области вышел Семен Семенченко со своим батальоном «Донбасс». Он борется за добычу янтаря в селах Выступовичи и Гусаровичи Овручского района.
Премьер-министр Яценюк, уголовные авторитеты, нелегальная добыча полезных ископаемых, коррупция, вооруженные группировки под видом «батальонов» - вот что мы имеем в одном флаконе на сегодняшний день вместо ЕС.
М.Капустин
віигнали (чи мо ні) якихось "шісток" (без покарання...так як школяриків) і це весь ...пук?
вангую - першу неділю заварять кашу, повилучають у деяких (скоріше у своїх конкурентів) помпи та машини... люд для картинки погаласує-побунтує-стрільне...на другу-третю неділю ще трохи побуде тиша... а далі...потихеньку, полигеньку все вернеться на круги своя...
ну хіба "смотрящих" поміняюють ))) і то...нє факт!!!
Дурдом！
Помнится он Баканову поручил за 2 недели выдать на гора громкие дела. Где они?
Интересно бы у Князева узнать, какая статья в Криминальном Кодексе мешала это сделать?
В первую очередь: "Компенсация причиненного ущерба", а потом еще и наказание!
Садить в тюрьму не обязательно, достаточно 10-кратного штрафа (от ущерба).