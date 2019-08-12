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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Житомирщина (426) Зеленський (2373) Нацполіція (8011) бурштин (329) Полісся (2) Князєв (337)

 Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв

Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину в Україні зусиль поліції недостатньо. Для цього необхідно внести зміни до Кримінального кодексу.

Так відповів глава Нацполіції Сергій Князєв на критику президента Володимира Зеленського на адресу поліції, яка, на думку глави держави, "прикривала" кримінальних авторитетів.

Князєв розповів, що в місті Сарни створено підрозділ Нацгвардії для боротьби з незаконним видобутком бурштину.

"А мені кажуть, що Нацгвардія теж у цій схемі ... Мені кажуть, що вони рахують машини, скільки машин виїжджає", - перебив Князєва президент.

"Можливо, і так, пане президенте", - відповів глава Нацполіції.

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"Очевидно, що для ефективної протидії незаконному видобутку бурштину в північних областях країни зусиль поліції недостатньо, і я визнаю це", - продовжив Князєв.

При цьому він зазначив, що, крім поліції, на проблему має реагувати також громадськість. Якої саме реакції від громадськості очікує поліція, Князєв не уточнив.

Глава Нацполіції також заявив про необхідність посилення відповідальності за порушення правил охорони надр, оскільки зараз цей злочин, за його словами, не належить до категорії тяжких. Це, як запевняє чиновник, "суттєво ускладнює документування організаторів, виконавців цього незаконного бізнесу".

"Фактично, поліція не має можливості працювати на запобігання, а тільки фіксує вже скоєні правопорушення", - сказав Князєв.

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Крім того глава Нацполіції заявив, що за здійснення операцій, пов'язаних зі збутом бурштину, кримінальна відповідальність "на сьогодні взагалі не передбачена".

Таким чином зараз, як зізнався Князєв, до відповідальності притягуються рядові виконавці, "а особи, які займаються незаконною скупкою бурштину, його зберіганням і реалізацією, відповідальності уникають".

Після цього Зеленський запитав Князєва, хто такий "Пірат" Віктор Олійник. Князєв відповів, що це "якийсь представник відповідного криміналітету". Президент доручив Князєву спільно з СБУ зайнятися організаторами незаконного видобутку бурштину.

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При цьому Зеленський заявив, що керівники обласних управлінь поліції і СБУ мають бути звільнені. Ні до глави Нацполіції, ні до глави МВС він такої вимоги не висунув.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142466
 
 
 Топ коментарі
 
Які зміни в конституцію? зе сьогодні викрив головного злодія -лісника, так що тепер з бурштинокопачами покінчено Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 9453
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Та ні, це він так звільнив вакансію дл працавлаштування ще одного єврея!
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Зміняться "смотрящі" і все знову затихне.
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Подарунок ригів і Портнова КК взагалі потрібно переробити. Самий демократичний у світі КК і КПК це дарунок для багатих і злодюг. Тому його Петруха і не міняв.
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КПК змінює ВР, якщо на те будуть глоси.
Зє!біли, вони такі зє!біли!
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Зебіл, так тебе влаштовує, що корупціонери та казнокради виходять під заставу?
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Чукча нє чітатєль? Чукча пісятєль?
КПК змінює ВР, якщо на те будуть глоси. У БПП було 122 голоси. Треба 226.
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Зато у СН теперь будет 250 мест и закон примут.
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- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения. (с)
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Чукча, а як же "коаліція"?)) ЇЇ не було виходить?
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А як же голосування проходило ? Чого не давали місяць на створення нової кааліціі, коли не було старої ?
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Тільки зміною законів нічого не зробиш, бо гроші там величезні
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У нас на заводе неэффективным не платят и увольняют. Чем менты лучше?
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неа, начальник точно знает еффективний ти чи ні . Не віриш ? Сходи запитай!
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Ну дебил, изменения не в уголовный кодекс надо вносить а лицензирование деятельности.
Надо УЗАКОНИТЬ добычу янтаря, только цивилизованными а не варварскими методами.
Правда после этого менты, СБУ, прокуратура, таможня без "заработка" останутся.
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Сдохни гнида
Чем "лицензирование№ будет отличаться от современного мародёрства??? Только тем, что чинушам нужно взятки заносить
Эти ублюдки-копатели за несколько тысяч баксов наносят вреда на миллионы.
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А може той "Клондайк" краще узаконити? Ті що видобувають бурштин- полатять патент щодня і здають бурштин лише в державні пункти прийому за нормальною ціною. При порушенні правил - патент анулюється і штраф на непідйомні гроші ( років на 10 із щомісячним внеском - за умови відсутності доступу до бурштину- замість в'язниці). Питання рекультивації можна вирішити створенням окремої організації що фінансується із бурштинових прибутків.
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Точно. Был уже клондайк, как то то золото добывали... А мы, с нашим янтарем, как будто идем дорогой где никто раньше не ходил
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Між іншим...
Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні по галузі - експерт

Після введення формули "Роттердам+" прибуток "ДТЕК Енерго" був нижчим за середній по галузі. Про це пише Борис Кушнірук, аналізуючи результати дослідження провідної світової аудиторської і консалтингової компанії KPMG за фінансовими показниками енергокомпаній.
"Розповіді про отримання надприбутку українських ТЕС і вугільних підприємств (і не тільки ДТЕК), після введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля на базі Роттердам+ - це міф, створений агресивною піар-кампанією в публічній площині. В першу чергу це є результатом міжолігархічної боротьби. Певні групи олігархів, орієнтовані на виробництво і експорт сировини і напівфабрикатів, ведуть боротьбу за здешевлення факторів виробництва".
За словами Кушнірука, компанія KPMG аналізувала діяльність 25 інтегрованих компаній, 20 генеруючих і 21 видобувних компаній, серед них 13 провідних міжнародних диверсифікованих компаній енергетичного сектору. Дослідження охопило компанії, штаб-квартири яких розташовані в 23 країнах Північної і Південної Америки, Африки, Європи та Азії.
"Якщо порівнювати "формульну" (на базі Роттердам+) прибутковість шахт і ТЕС з періодом до 2013 року, то вона істотно не змінилася. Тільки найкращі шахти досягають середніх показників прибутковості світового вуглевидобутку. Середні ж показники прибутковості по галузі вуглевидобутку в Україні істотно нижчі за середні індикатори схожих іноземних компаній. Рентабельність інтегрованих компаній… в 2016-2018 роках склала в середньому 18%.
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Ринат Леонідович, зроби цьому соево-бобовому особисті тарифи разів в п"ять вищі за ті, що ти по Україні зробив - він згоден!))Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 2047
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Теплова генерація скрізь має більш високі тарифи. Скрізь вони у кілька рахів вищі за електрику від АЕС. ТЕС це маневрові потужності, що покривають пікові навантаження, через "рваний" режим роботи собівартість у них значно вища, що і враховує "піковий" тариф для споживачів.
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в Германии стоимость атомной генерации 4,5 евроцента, тепловой 5 евроцента.
ахметка продавал тепловую генерацию по 7 евроцентов
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стоимость атомной генерации - среднегодовая цена продажи эл.энергии на рынке
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так для этого и существуют офшоры чтобы не платить налоги в Украине.
ты лучше напиши что у наших шахтеров и энергетиков такие самые как и в голландських?
сколько миллионов тонн украинского угля было поставлено в Роттердам что потребители эл.энергии оплатили транспортировку угля с Павлограда в Роттердам, разгрузку и погрузку в Роттердаме и опять транспортировку в Кривой Рог на ТЭС ахметки?
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Откуда ты это переписал, придурок? Из сообщения пресс-службы ДТЕК?
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При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил. Источник: https://censor.net.ua/n3142466

Мдааа
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Які зміни в конституцію? зе сьогодні викрив головного злодія -лісника, так що тепер з бурштинокопачами покінчено
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Та ні, це він так звільнив вакансію дл працавлаштування ще одного єврея!
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Не факт, тот спокойно пошёл работать дальше, преЗЕдент не имеет полномочий увольнять лесников.
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Украинские рокировки.
На днях Белковский рассказал анекдот
Приехал Брежнев в Кремль в разных туфлях.
ему тихонечко говорят, Леонид Ильич, давайте пошлем кого либо домой и поменяем туфли.
На что Брежнев ответил:
Нет смысла. Дома остались тоже разные туфли.
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Так і є. А епоху бідності і брехні він ще у квітні подолав
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Вместо того , чтобы легализовать добычу янтаря, ввести налоги и пополнять казну государства это правительство как бы борется с незаконной добычей янтаря. Так сделайте его законным. Что-то не слышно о принятии такого закона, хотя люди давно просят.
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Легализовать??? Нет !!! Может этим заниматься только государство, а не какие-то частные лавочки, которые после себя оставляют лунный пейзаж.
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"люди давно просят" - пусть эти "люди" идут лесом.
А то давайте еще и наркотики легализуем, и заказные убийства - ну а что, тоже найдутся "люди" которые будут "просить".
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Треба пересаджати всіх мусарів,прокурорів та суддів,і набрати нових.
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А где уверенность, что новые не такими же окажутся?
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краще Україні набрати нових громадян, бо нинішні нікуди не годяться
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Батальоны «Айдар», «Донбасс», уголовники всех мастей вплоть до легендарного авторитета «Москвы», ротозеи и милиция - где, по-вашему, могут одновременно встретиться все эти персонажи? В АТО, в учебнике по истории Украины? Нет. Они активно встречаются в Житомирской области и ведут войну за добычу янтаря и торфа. Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 7858

Одних поддерживает власть местная, других - власть центральная в лице Арсения Петровича. Да, да, того самого, Премьер-министра Украины, который засунул свои ручонки во все криминальные делишки в стране. Здесь, в Житомирской области он действует совместно с легендарным Игорем Фадеевым («Москва»), который уже давно ассимилировался и контролирует нелегальную добычу янтаря и торфа. Вместе с «Москвой» в Овручском районе Житомирской области «работает» Виктор Олейник по кличке «Пират». А также назначенный по протекции Яценюка и.о. руководителя Госгеокадастра Житомисркой области Владимир Ясан.

Так вот группировка «Москва»-Яценюк вступила в бой с представителями батальона «Айдар», которыми руководит нардеп Борислав Розенблат (БПП). Около 50 человек из этого батальона 25 декабря вломились в помещение Госгеокадастра и попытались снять Владимира Ясана. Дело в том, что именно человек, находящийся на данной должности, является ключевой фигурой в распределении районов - где можно добывать янтарь, а где нет. Поэтому за должность воюют не на шутку.

Осенью т.г. в это кресло посадили Максима Глушаницу, который представляет Борислава Розенблата, пытающегося взять добычу под контроль. Но тут же «Москва» добился у Яценюка смещения Глушаницы и назначения 29-летнего юнца Ясана, абсолютно подконтрольного мальчика, заявляющего о своей незаангажированности и об отсутствии связей с криминалитетом.

Так что, на данном этапе Яценюк совместно с местными житомирскими уголовными авторитетами побеждает в борьбе за янтарь. При этом, остается высокой вероятность серьезных уголовно-огнестрельных конфликтов. Помимо уголовников и батальона «Айдар» на арену в Овручском районе Житомирской области вышел Семен Семенченко со своим батальоном «Донбасс». Он борется за добычу янтаря в селах Выступовичи и Гусаровичи Овручского района.

Премьер-министр Яценюк, уголовные авторитеты, нелегальная добыча полезных ископаемых, коррупция, вооруженные группировки под видом «батальонов» - вот что мы имеем в одном флаконе на сегодняшний день вместо ЕС.

М.Капустин
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Зато слышно о снятии моратория на продажу земель. И то, что будет разрешено продавать ее не только физическим лицам, но и юридическим. Интересно, кому достанутся земли Житомирщины с янтарем? Уж не из-за этого ли срочно пориехал Нетаньяху впервые за 20 лет? Ведь иностранцам похоже тоже Зеленский обещал землю продать. Вон в Турции приглашал всех.
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долбое..ы в принципе не могут ничего делать эфективно .... при чем тут законодательство Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 4909
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Я цю фразу чую вже багато років від різних посадових осіб. Так, так - вже несуть підготовлені зміни ... в домовині... Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 8197
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Зміняться "смотрящі" і все знову затихне.
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скільки нам почекати щоб там був лад? коли покінчать з бурштиновою мафією?
віигнали (чи мо ні) якихось "шісток" (без покарання...так як школяриків) і це весь ...пук?
вангую - першу неділю заварять кашу, повилучають у деяких (скоріше у своїх конкурентів) помпи та машини... люд для картинки погаласує-побунтує-стрільне...на другу-третю неділю ще трохи побуде тиша... а далі...потихеньку, полигеньку все вернеться на круги своя...
ну хіба "смотрящих" поміняюють ))) і то...нє факт!!!
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Блд, князев, может еще и библию переписать нужно, шоб воров варваров рэформована палиция арестовывала, а потужно рэформованый суд сажал?
Дурдом！
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Не можешь предотвратить пьянку, значит нужно ее возглавить... Государству уже давно надо было... но видно не выгодно доходы с янтаря государству иметь, в карманы вороватых чиновников лучше...
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А зачем с этим бороться?покупай участок и добывай,а государство обеспечит безопасность.Почему всякие мрази типа фуксов,шуфричей и фирташей могут безнаказанно выкачивать из украинских недр газ,а нормальным людям поднять с земли янтарь запрещено.
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Вот поэтому наверно снимут мораторий с продажи земли. Но продавать ее собираются не только физическим лицам, но и юридическим. Как ты думаешь, у кого денег больше? И у кого окажутся земли с янтарем? ....Против олигархов говорите?
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земля с янтарем ни у кого не окажется. Продавать собираются земли под посев.
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нет-нет, зачем усиление законов? Тогда The Ленский не сможет устраивать показательные порки с выездом на места )) но без последствий.
Помнится он Баканову поручил за 2 недели выдать на гора громкие дела. Где они?
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Да все уже забыли, но плебс доволен, остались приятные эмоции, шоу..,
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К главе МВД претензий нет - все! Вопросов больше нет. Главы областей, областные силовики и лесники просто назначены стрелочниками, им отдуваться. И поверьте, это так
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для решения проблемы надо п3дить местных халявщиков познавших вкус наживы (местных жителей), запасаюсь попкорном как популист зеля будет это делать, он же за нарід типа всегда печется
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то есть, это законодательство не давало полиции прийти туда где среди бела дня копается янтарь, и арестовать преступников?
Интересно бы у Князева узнать, какая статья в Криминальном Кодексе мешала это сделать?
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Прийди с лопатой и выкопайтесь яму перед УВД, сразу среагируют, а вот в лесу не могут..,
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Нужно изменять не кодекс а подход. И не только с янтарем.
В первую очередь: "Компенсация причиненного ущерба", а потом еще и наказание!
Садить в тюрьму не обязательно, достаточно 10-кратного штрафа (от ущерба).
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Бомжу платить нечем. Судить будут бомжей)))
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Огласите сумму откатов пожалуйста, таварисч Князев.
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