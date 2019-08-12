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 Політика України
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Все про:Смолій (51) електронне декларування (608) НАЗК (610)

 Смолій не вніс до декларацій відомості про кілька земельних ділянок і кошти на банківських рахунках, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило декларування недостовірних відомостей в електронних деклараціях глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія.

Як повідомляється на сайті НАЗК у понеділок, за результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки встановлено, що він вніс недостовірні відомості про вартість на момент придбання у власність частки в трьох нежитлових приміщеннях, дохід, нарахований йому і дружині у вигляді відсотків, а також не вніс відомості про наявність у подружжя корпоративних прав, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, що належать йому на праві власності, і засоби, розміщені ним і дружиною на банківських рахунках.

"Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно", - наголосили в Нацагентстві.

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Крім цього, НАЗК встановило, що заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун, подаючи декларацію за 2016 рік, вніс недостовірні відомості про вартість житлового будинку в Києві, що належить йому на праві власності, і не задекларував дохід подружжя (спадщина). Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142465
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки накрали, що вже рахунок не зведуть сільки, де, чого...
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та шо вы хочете , так багатенько хапнув шо веже и рахунок тому майну втратив
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Відкрийте декларацію нового голови Житомирської ОДА. полташ чоловіку, ні дружини ні ні батьків, ні житла, ні машини... Усе життя в СБУ пропрацював, у т.ч. на високих посадах. Питання усе? Та на тих, кого чомусь не має в декларації!
Слуга народу... х.ров.
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Скільки накрали, що вже рахунок не зведуть сільки, де, чого...
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Він весь в роботі, захищає стійкість нацвалюти. А ті півмільйона баксів..такі дрібниці, хіба що на пропой.
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та шо вы хочете , так багатенько хапнув шо веже и рахунок тому майну втратив
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Установили, проверили, перепроверили - изымайте, сажайте, репрессируйте... такиз объявлений на одном только цн с утра до ночи... это сытник выявил? Ну, тот, с бегающими глазками??? Херня новость... скоро опровергнут или пояснят
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" Смолий не внес в декларации сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах "

Этож порошенковский смотрящий Смолій не вніс до декларацій відомості про кілька земельних ділянок і кошти на банківських рахунках, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9967
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Бизнесмен Игорь Коломойский выступает за сохранение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
В частности, Коломойский согласился с заявлением избранного президента Владимира Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ.
https://www.rbc.ua/rus/news/kolomoyskiy-vystupil-sohraneniya-smoliya-1557474517.html

Чей, чей смотрящий?
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так значит, что не внес...ему не надо... значит перечисляет пусть в благотворительные фонды - для детей-сирот или больных, или для воинов АТО требующих лечения-протезирования...
и так с каждым, забутьком ))))
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Ну, запуталася людина, звідки він знає скільки має фінансових активів, коли цілими днями державними зайнятий. Дивно просто що, таку неосвітчену та неорганізовану людину поставили на таку високу посаду.
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Ну забыл, с кем не бывает, у него того имущества столько, он что все помнить должен?!!!
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Смолий не внес в декларации.-Компрмат на стоящего между пианистом и корытом с закромами вещь полезная.
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Відкрийте декларацію нового голови Житомирської ОДА. полташ чоловіку, ні дружини ні ні батьків, ні житла, ні машини... Усе життя в СБУ пропрацював, у т.ч. на високих посадах. Питання усе? Та на тих, кого чомусь не має в декларації!
Слуга народу... х.ров.
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цей покидьок вважав що він також недоторканний. він ще й зараз в це вірить.
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