 Смолій не вніс до декларацій відомості про кілька земельних ділянок і кошти на банківських рахунках, - НАЗК

Як повідомляється на сайті НАЗК у понеділок, за результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки встановлено, що він вніс недостовірні відомості про вартість на момент придбання у власність частки в трьох нежитлових приміщеннях, дохід, нарахований йому і дружині у вигляді відсотків, а також не вніс відомості про наявність у подружжя корпоративних прав, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, що належать йому на праві власності, і засоби, розміщені ним і дружиною на банківських рахунках.
"Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно", - наголосили в Нацагентстві.
Крім цього, НАЗК встановило, що заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун, подаючи декларацію за 2016 рік, вніс недостовірні відомості про вартість житлового будинку в Києві, що належить йому на праві власності, і не задекларував дохід подружжя (спадщина). Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. грн.
Этож порошенковский смотрящий
В частности, Коломойский согласился с заявлением избранного президента Владимира Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ.
https://www.rbc.ua/rus/news/kolomoyskiy-vystupil-sohraneniya-smoliya-1557474517.html
Чей, чей смотрящий?
и так с каждым, забутьком ))))
Слуга народу... х.ров.