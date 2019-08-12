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 Політика України
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Все про:Нацполіція (8011) санкції (2355) Митний кодекс (14) євробляхи (133)

 "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року

Власникам "євроблях" нагадали, що з 22 серпня 2019 року за порушення під час ввезення автомобілів у режимах "транзит" і "тимчасове ввезення" на них чекають нові санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий кур'єр".

"Митниці та Національна поліція об’єднають свої зусилля щодо дотримання законодавства такими водіями. Зокрема, вінницькі митники та поліцейські під час наради обмінялися інформацією та визначили порядок спільних дій з цього питання", - йдеться в повідомленні.

На порушників будуть складатися адміністративні протоколи (передбачені частинами 8 та 9 статті 121 КупАП), та протоколи про порушення митних правил (за ознаками статей 469, 470 та 481 Митного кодексу).

Зазначається, що з часу дії законів України № 2611-VIII та № 2612-VIII чимало водіїв скористалися можливістю оформити своє авто. Так, Вінницькою митницею ДФС за цей період оформлено 13 934 транспортні засоби. Зокрема, громадяни легалізували 6879 автомобілів, від чого до бюджету надійшло 418 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142463
 
   
 Топ коментарі
 
ну шо - зебилы - помог вам ваш зеля?))))))
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так у меня знакомые евробляхеры за зебобу голосовали - уверенны были,что тот им все отменит "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 7466реально прям праздник какой то
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а где забастовки евробляхеров? или теперь норм стало - даже учителя по 4к получают
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Надо трошки подождать, сейчас евробляхуяхеры как взбунтуются, что всем чертям будет тошно. Ну, а папизже будут евробляхи жечь. Главное, чтоб не Порох же.
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А что растаможки по 200 баксов не будет? Зебилы ведь так свято верили в это "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 8145
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Так уже зп по 4к 💶 ,можно и растомаживать по 4к 💶
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ну чта зебляхері прольом пєрвую кровушку на брущаточку за правоє дєло за свойо радноє "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 4317 пусть сабаковские пси откроют счьот
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Так 29 августа новая рада соберется. Каникулы продлят. Тут же.
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все буде нормально . розтаможка буде 200-500 баксов.хто заплатив тисячи ви отсосали.
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рома сколько отдал за растаможку!? ну ничо бывает. красивые понты дороже денег!
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А хіба є сенс давати хабар, аби проїхати два квартали?
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Все как всегда. Сое очень нравится, когда украинцев обдирают, как липку. По ихнему мнению то, что за растаможку 15 летней машины надо платить годовую зарплату пересичного украинца очень даже справедливо. Вот такие 8% ослы...
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