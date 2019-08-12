 "Укрзалізниця" має намір запустити потяг Київ-Берлін у 2020 році, - Кравцов

Про це повідомив т.в.о. голови перевізника Євген Кравцов в інтерв'ю агентству "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що він запуститься з наступного року", - сказав він.
Кравцов також зазначив, що "Укрзалізниця" торік перевезла пасажирів у країни ЄС на 83% більше, ніж у 2017 році. Оскільки є попит з боку пасажирів, перевізник планує і надалі розвивати міжнародне залізничне сполучення.
Уявіть, Фліксбув везе з Мілана у Верону за 8 євро, а якщо бронюватися за пів року то і за 5, а квиток на італійську електричку 13 євро!
меркиль приняла новый закон - разрешила 1 миллиону украрбайтеров ехеть на работу в немецию официально.
а вот и поезд подоспелллл!!!
давайте на луну стройте поезд.
актуально.
ахаха
Ещё и на границе стоять пока переобувают из-за колеи
скоро попрут.
хотя нет, могут теперь через трубу севпотока-2.
зашли зеленые в трубу в тюмени, вышли в берлине .
ахаха