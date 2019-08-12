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Все про:Берлін (82) Німеччина (1253) Укрзалізниця (779) Кравцов Євген (78)

 "Укрзалізниця" має намір запустити потяг Київ-Берлін у 2020 році, - Кравцов

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" планує в 2020 році повернути поїзд Київ-Берлін.

Про це повідомив т.в.о. голови перевізника Євген Кравцов в інтерв'ю агентству "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що він запуститься з наступного року", - сказав він.

Кравцов також зазначив, що "Укрзалізниця" торік перевезла пасажирів у країни ЄС на 83% більше, ніж у 2017 році. Оскільки є попит з боку пасажирів, перевізник планує і надалі розвивати міжнародне залізничне сполучення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142462
 
 
 Топ коментарі
 
девиз укрзалізниці - все для настоящих мазохистов
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надеюсь, не тот, в котором в вагоне льет ведрами вода (Николаев-Москва). Перед Россией опозорились, давайте еще и в Европе. Мало ржут с Украины в мире? Купите новые вагоны, коль дерете три шкуры за проезд, а потом запускайте составы. На нынешних вагонах только трупы возить - им уже ничего не страшно....ну и народ, блин....
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"Укрзализныця" намерена запустить поезд Киев-Берлин в 2020 году, - Кравцов



меркиль приняла новый закон - разрешила 1 миллиону украрбайтеров ехеть на работу в немецию официально.

а вот и поезд подоспелллл!!!

давайте на луну стройте поезд.
актуально.

ахаха





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І що, він складе конкуренцію німецькому Фліксбусу?
Уявіть, Фліксбув везе з Мілана у Верону за 8 євро, а якщо бронюватися за пів року то і за 5, а квиток на італійську електричку 13 євро!
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до чого тут Фликсбас? По українським дорогам, з багатогодинним проходженням кордону, на таку відстань, будь який бус буде недоречний. Райнер вже вирішив усі проблеми. Потяг потрібен хіба тим хто боїться літати
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"Укрзализныця" намерена запустить поезд Киев-Берлин в 2020 году, - Кравцов



меркиль приняла новый закон - разрешила 1 миллиону украрбайтеров ехеть на работу в немецию официально.

а вот и поезд подоспелллл!!!

давайте на луну стройте поезд.
актуально.

ахаха





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девиз укрзалізниці - все для настоящих мазохистов
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надеюсь, не тот, в котором в вагоне льет ведрами вода (Николаев-Москва). Перед Россией опозорились, давайте еще и в Европе. Мало ржут с Украины в мире? Купите новые вагоны, коль дерете три шкуры за проезд, а потом запускайте составы. На нынешних вагонах только трупы возить - им уже ничего не страшно....ну и народ, блин....
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в тот вагон, шо в Кацапию хохлов возит, я бы, кроме воды проливной ещё бы и хлорки по колена насыпал и крышки с розеток поснимал
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У 2020 році при такій політиці буде ліквідована Асоціація з ЄС і необхідно буде чекати 3 місяці на отримання візи. Всім причетним до репресій візи не будуть давати.
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нє понял а ми уже нє хфашиськая хунта а че так поздно ?
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Сомневаюсь что при всех этих лоукостерах это выгодно
Ещё и на границе стоять пока переобувают из-за колеи
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а если евроколею параллельно запустить не только из варшавы в бухарест, а и от хелма до киева
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Так він був раніше я ним їздив до Берліну коли навчався.. А де він дівся?
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будуй-те євроколію і поступово подовжуйте маршрут до берліна...ковель, ківерці, здолбунів і все ближче до києва
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прямой путь на берлин для можем павтаритей!!

скоро попрут.
хотя нет, могут теперь через трубу севпотока-2.

зашли зеленые в трубу в тюмени, вышли в берлине .

ахаха
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Фюрер би у труні перевернувся.. самі їдуть!

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