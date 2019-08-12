 "Укрзалізниця" має намір запустити потяг Київ-Берлін у 2020 році, - Кравцов

Про це повідомив т.в.о. голови перевізника Євген Кравцов в інтерв'ю агентству "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що він запуститься з наступного року", - сказав він.

Кравцов також зазначив, що "Укрзалізниця" торік перевезла пасажирів у країни ЄС на 83% більше, ніж у 2017 році. Оскільки є попит з боку пасажирів, перевізник планує і надалі розвивати міжнародне залізничне сполучення.

Читайте також: "Укрзалізниця" з 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі потяги до Польщі