 Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження. ДОКУМЕНТ

Про це свідчить повідомлення журналістки Тетяна Доцяк, передає Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що раніше фахівці заявляли, що для встановлення того, чи була Зайцева в стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, їм потрібно знати кількість опіатів.
"Пам'ятаєте експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які з двох раз не змогли визначити, чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння? Так от, їм труба", - написала вона.
Журналістка розповіла, що представник потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме проти них кримінальне провадження, підґрунтям якого стане висновок психіатра-нарколога Бориса Михайлова.
"Він вивчив документи у справі і заявив - Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не треба знати кількість опіатів - достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, які б визначали кількість наркотичних речовин, в Україні не існує", - наголосила Доцяк.
За її словами, позиція Матвєєвої полягає в тому, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли навмисно - понести кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
Так уже и забывать стали. Смотрю, на желто-красный скорость прибавляют, а на красно-желтый стартуют... такое впечатление, шо у 70% водил хронический понос, и вода в жопе не держится...но это в Харькове... как там в других местах, мне неизвестно... хотя нет.. недавно проезжал Запорожье, Шевченковский, по Чаривной, так я, как нормальный шОфер, на долгом желтом зеленого дожидался, а сзади умные запорожане давай свистеть в клаксоны... не всех больных диарея покосила...
Хотите результата ? Будь ласка . Надо наступить кованым сапогом на горло этим икспердам и тогда дело наладится . В Украине ничего по другому работать не будет , только сапогом на горлянку , таковы текущие реалии .
Порошенка після допиту закидали тухлими яйцями
Не, ну может у тебя глаз лучше?
сможет ли это повлиять на срок? думаю что разве что на апелляцию Дронова, ну чтоб чуть-чуть скостили.... а для зайцевой...навряд ли что-то добавят...там же вроде по-максимуму обоим?
А вот фенобарбитал - уже серьёзнее. Вопрос в дозе.
Речь о другом. Морфий, герыч, кокс - в крови нашли ?
в організмі він трансформується в морфін.
Очевидно,что З находилась ............-кому очевидно,"сколько надо принять таблеток,не запрещённых,а которые не рекомендуются принимать ......,)что бы проявились симптомы наркотического опьянения и как у водителя после такой аварии это можно отличить от стресса.
Полное гамно.
Иными словами - это и есть виновники ДТП!