EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  3665  34
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2446) Зайцева (78) наркотики (810) Дронов (43)

 Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження. ДОКУМЕНТ

У справі винуватців смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова намітився новий поворот.

Про це свідчить повідомлення журналістки Тетяна Доцяк, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що раніше фахівці заявляли, що для встановлення того, чи була Зайцева в стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, їм потрібно знати кількість опіатів.

"Пам'ятаєте експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які з двох раз не змогли визначити, чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння? Так от, їм труба", - написала вона.

Дивіться: "Ми хочемо прозорості та відкритості", - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування. ВIДЕО

Журналістка розповіла, що представник потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме проти них кримінальне провадження, підґрунтям якого стане висновок психіатра-нарколога Бориса Михайлова.

"Він вивчив документи у справі і заявив - Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не треба знати кількість опіатів - достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, які б визначали кількість наркотичних речовин, в Україні не існує", - наголосила Доцяк.

За її словами, позиція Матвєєвої полягає в тому, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли навмисно - понести кримінальну відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: відновлено розслідування проти експертів, які визначали швидкість авто Зайцевої. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 01
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 02
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 03
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 04
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 05
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142457
 
   
 Топ коментарі
 
правильно! нах такие эксперты на воле нужны?
 показати весь коментар
 
для меня загадка, как у нас вообще осуществляется судопроизводство, любое звено в этой цепочке может быть слабым или вовсе отсутствовать..., следователь не расследует, эксперты не проводят экспертизу, обвинители не строят доказательную базу, судьи не судят, хорошо работают только адвокаты, большинство за хорошие деньги, редко - по совести...
 показати весь коментар
 
Зайцева должна сидеть за проезд на красный и за превышение скорости, потому что это повлекло гибель людей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зайцева с Дроновым так потихоньку весь срок там и просидят.
 показати весь коментар
 
Да... гадюка савченко с новым лицом пришла и подсуетилась... этим октябрем уже 4 года зайка отмантулит при 2 фактических...
Так уже и забывать стали. Смотрю, на желто-красный скорость прибавляют, а на красно-желтый стартуют... такое впечатление, шо у 70% водил хронический понос, и вода в жопе не держится...но это в Харькове... как там в других местах, мне неизвестно... хотя нет.. недавно проезжал Запорожье, Шевченковский, по Чаривной, так я, как нормальный шОфер, на долгом желтом зеленого дожидался, а сзади умные запорожане давай свистеть в клаксоны... не всех больных диарея покосила...
 показати весь коментар
 
 
і все ж в Києві багато хто стали чекати повністю зеленого. Але багато хто стартує на жовтий, жовто-червоний. Проте ззаду не сигналять, якщо чекаєш зеленого
 показати весь коментар
 
 
правильно! нах такие эксперты на воле нужны?
 показати весь коментар
 
 
" Смертельное ДТП в Харькове: Защита потерпевших будет инициировать производство против экспертов, которые не смогли установить была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения "

Хотите результата ? Будь ласка . Надо наступить кованым сапогом на горло этим икспердам и тогда дело наладится . В Украине ничего по другому работать не будет , только сапогом на горлянку , таковы текущие реалии .
 показати весь коментар
 
 
Так наступайте, ****... можете еще кованными яйцами по роялю... надо, надо, надо... ты не заметил? Ты сам стал великим х-пердом... надо...трускавецкий риксос, поди, окончил?
 показати весь коментар
 
 
Для яиц, правда не кованных, есть другое, более интересное применение! Походу, на Сенсоре - ни слова! Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження - Цензор.НЕТ 2795
Порошенка після допиту закидали тухлими яйцями

Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження - Цензор.НЕТ 953
 показати весь коментар
 
 
Перешел по ссылке, посмотрел видео, так и не увидел "закидали"... вполне в стиле зебельнутых зебилят...
Не, ну может у тебя глаз лучше?
 показати весь коментар
 
по любому...за подделку экспертиз сильно хитрож*пым экспердам надо бы врезать...
сможет ли это повлиять на срок? думаю что разве что на апелляцию Дронова, ну чтоб чуть-чуть скостили.... а для зайцевой...навряд ли что-то добавят...там же вроде по-максимуму обоим?
 показати весь коментар
 
 
Так завертілося що забули що судять не за опіати, а за вбивство людей... Скоро посадять експертів, а Зайцеву виправдають..
 показати весь коментар
 
 
Зайцева должна сидеть за проезд на красный и за превышение скорости, потому что это повлекло гибель людей.
 показати весь коментар
 
 
для меня загадка, как у нас вообще осуществляется судопроизводство, любое звено в этой цепочке может быть слабым или вовсе отсутствовать..., следователь не расследует, эксперты не проводят экспертизу, обвинители не строят доказательную базу, судьи не судят, хорошо работают только адвокаты, большинство за хорошие деньги, редко - по совести...
 показати весь коментар
 
 
Кодеин с анальгином - это вообще смешно; его при простуде в СССР выписывали.
А вот фенобарбитал - уже серьёзнее. Вопрос в дозе.
Речь о другом. Морфий, герыч, кокс - в крови нашли ?
 показати весь коментар
 
 
всё нашла "лаборант"))) но на следующий день она уволилась, пропала , но случайно бродила по городу и случайно зашла в суд и случайно на суде сказала шо опиатов в моче не увидела своим зорким глазом.
 показати весь коментар
 
 
кодеїн це не смішно.
в організмі він трансформується в морфін.
 показати весь коментар
 
если начнут раскручивать этих "экспертов" то какая то тварь полюбому запоет - мне угрожали дали денег и т.д. и самое интересное по закону ГЫроя Нади опиатная ***** уже отсидела 6 лет , я думаю через годик будет опять летать по Харькову.
 показати весь коментар
 
 
Все говорят какой ху*евый закон Савченко, но никто не говорит, что "замечательные" депутаты почему-то не торопятся его отменять!
 показати весь коментар
 
 
Наверное, за время этого вялотекущего расследования у Зайцевой произойдут необходимые для неё мутации - из зайчика пока что пушистого она просто превратится в кенгуру, который так же красиво и изящно упрыгает в неизвестном направлении. Браво, следователи и иже с ними!
 показати весь коментар
 
 
дозу в СИЗО увеличат Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження - Цензор.НЕТ 7812 и через годик отпустят за хорошее поведение.
 показати весь коментар
 
 
Вы прочтите опус этого эксперта.
Очевидно,что З находилась ............-кому очевидно,"сколько надо принять таблеток,не запрещённых,а которые не рекомендуются принимать ......,)что бы проявились симптомы наркотического опьянения и как у водителя после такой аварии это можно отличить от стресса.
Полное гамно.
 показати весь коментар
 
 
трагично, трагично, что погибли люди, и есть явный виновник(кто этот наезд совершил) и всё равно никак его к ответственности не привлечь. Вот же она - подруга, которая за рулем сидела, ан нет, не виновата и всё. дескать остановка сама под авто заехала и жертвы сами под авто полезли. и медики во всем виноваты, и судьи и прокуроры, и свидетели, и родители жертв..... и только она одна вся такая правильная и пушистая с нимбом вокруг головы. чего вы все кней пристаете? пора уже её орденом наградить, раз посадить смелости не хватает
 показати весь коментар
 
 
Видать кто то хорошие деньги регулярно заносит(и в суд, и в прокуратуру).....
 показати весь коментар
 
 
немедленно отпустить невиновную девочку на лексусе. Светофор привлечь к уголовной отвественности и начислить максимально строгое наказание.
 показати весь коментар
 
 
необходим следственныйй эксперимент!! Родственников погибших накачать наркотой а Зайчиху поставить на остановке..(привязать к фонарю..) автомобили родственникам давать не обязательно!1))))
 показати весь коментар
 
"а если действовали умышленно - понести уголовную ответственность"
Иными словами - это и есть виновники ДТП! Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження - Цензор.НЕТ 4290
 показати весь коментар
 
о том, о чем народ толковал с самого начала: экспертов запугали/купили...раздуплились лишь сейчас.
 показати весь коментар
 
Раз не выполняют должным образом свою работу - значит пусть возбуждают против таких экспертов. Поддерживаю.
 показати весь коментар
 
ну, фенобарбитал есть в корвалоле, например. кодеин легален. но она была под кайфом от чего-то ещё.
 показати весь коментар
 
А какое наказание понесет дура адвокатша Матвеева, которая во время процесса пыталась увести следствие в строну и добивалась от экспертов установления количественного показателя наркотических веществ, когда ей твердили, что достаточно только наличие наркотических веществ. А теперь когда правоту экспертов подтвердил другой эксперт, то о том, что адвокатша дура стыдливо умалчивается. Адвокатам заявляли, что нет методики установления количества и это не нужно, достаточно только наличие и ВСЕ!!!!! Но Матвеева, будучи в сговоре со следователем, доводила дело до абсурда. Очевидная ее роль - заработать денег с двух сторон этого процесса.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору