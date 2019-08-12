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 Суспільство
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 Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині

На виконання плану гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей на 2019 рік, затвердженого Міністром оборони України, під загальною координацією Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності МО України продовжується очищення земель, які забрудненні внаслідок збройної агресії Російської Федерації вибухонебезпечними предметами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"З 2016 по 2018 рік за фінансової підтримки урядів США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Бельгії, Швейцарії, Європейського Союзу та Чеської Республіки групи розмінування HALO Trast завершили очистку від вибухонебезпечних предметів 11 ділянок у Станично-Луганському та Біловодському районах Луганської області загальною площею 66 гектарів, що еквівалентно 92 футбольним полям. Група зовнішнього контролю якості від Кам’янець-Подільського Центру розмінування Збройних сил України провела інспектування цих ділянок для підтвердження їхньої відповідності нормам міжнародних та національного стандартів протимінної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині 01

8 серпня неурядовою організацією HALO Trast у Станиці Луганській за участю Голови Луганської обласної державної адміністрації та представника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України, була здійснена передача 11 розмінованих ділянок представникам місцевих органів влади.

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Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині 02

"Унаслідок конфлікту населення на Сході України не просто стикається із загрозою травм, спричинених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, мешканці також втратили доступ до своєї землі, що могла б бути використана для сільського господарства, розвитку інфраструктури. Тому розмінування земель не тільки сприяє підвищенню рівня безпеки, але й дає можливості для відновлення мирного життя, повертаючи землю до використання за призначенням", - сказано в повідомленні.

Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині 03
Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині 04
Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині 05
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142454
 
 
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2 года и 66 гектаров..., а сколько еще осталось этих "футбольных полей"..., будьте прокляты, оккупанты!
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На раисє всі просто в захваті! Це майже як сралін розмінував і роззброїв укріпрайони на західному кордоні в травні-червні 1941-го.
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Багато тексту, написали би просто "Станицю передали сепарам".
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неа там нг стоит из кадровиков которые в 2014- 15 м воевали
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сколько народу погибло при разминироании ентом??

ахметка заплатил за разминирование??
с прибылей от ротердама +++??

конченые дебилы, теперь вас будут мочить еще и с тыла.

живые щиты из данецкого быдла весной 2014 и засады с опорвещением от местных
ничего не научили укрармию.

но главное - енто хохот в данецком инете - тупые хахлы дохнут,
шоб в данецк было проще возить гуманитарку.

ахахаха
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То есть разминирование прошло только с украинской стороны?
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яка гарна дівчинка на останньому фото...така серьйозна... ділова... ))))
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Урочиста передача українських земель окупанту, відбулася. В нормальних країнах це називається капітуляцією .
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очистка земель, загрязненных вследствие вооруженной агрессии РФ
взрывоопасными предметами. Источник: https://censor.net.ua/n3142454

Грізний диванний?А якби не Америка (обламала бивні на початку Пу+Фи+По,та грамоту-намордник на рильце,коли останньому термін скінчився)-агресор був би вже з cyxoпyтнім коридором до Криму.
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