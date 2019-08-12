 "Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни

Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Йдеться більше про витримування певних рамок для журналістів, щоби не називали біле зеленим, а коричневе квадратним. Якщо є представники окупаційних військ, то це представники російських окупаційних військ, а не якісь "ополченці"", - зазначив Корнієнко.
"Я поділяю ідею, що Україні треба підсилитися інформаційно в цій війні, тому що інформаційну війну ми поки не виграємо. Інформаційна війна є значною складовою гібридної війни, і ми фактично багато в чому її "злили", багато в чому через позицію Міністерства інформаційної політики і взагалі через його недосконалий функціонал. Тому в нас зараз назріває концепція реформування цієї сфери, можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який займатиметься всією гуманітарною політикою. У нас буде єдиний гуманітарний комітет і ми хочемо, щоби туди також увійшла інформаційна політика, комітет свободи слова залишиться окремо якраз для того, щоби не обмежували свободу слова", - пояснив Корнієнко.
"Є багато способів. Один зі способів уже запропонував Кирило Тимошенко (заступник голови Офісу президента. - Ред.) - це створювати свій інформаційний продукт російською мовою, який транслюватиметься на окупованих територіях і весь світ. Але це більше стратегія нападу. А війна - це також захист. Ще один зі шляхів полягає в захисті себе - вибудовуванні якихось рамок, рамок щодо концентрації телеканалів, чим буде якраз займатися гуманітарний комітет, рамок щодо структурування подачі інформації про війну, про що саме каже Сергій. Це для того, щоби ми перебували в єдиному розумінні й більше могли захистити себе як країну від зовнішніх медіаманіпуляцій", - зазначив Корнієнко.
Він додав, що через це зараз назріває концепція реформування цієї сфери. "Можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який буде займатися всією гуманітарною політикою, - уточнив Корнієнко, додавши, - Ми сподіваємось, що буде структурна реформа. Ми вже казали про те, що треба зменшити кількість міністерств. Можливо, буде таке гуманітарне "суперміністерство", яке включатиме кілька міністерств".
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.
Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
2. ВСЄ русскіє прєкрасно знают ПРАВДУ про Украіну.
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10 августа на праздновании дня города в Ялте напрочь отсутствовали флаги оккупантов - их не использовали даже в оформлении сцены, не было флагов и у собравшихся на концерте зрителей.
Ялтинский коллаборационист Сардыко назвал ситуацию «скандалом и неблагодарностью».
Другой пособник оккупантов Александр Талипов перепостил видео с припиской: «День города Ялты. Внимание, найди хоть один флаг России».
ой чё делается! чё делается)))))
Готовится грандиозное предательство
Трамп сказал, что Зеленский заключит сделку с Путиным.
Дословно: "I think he going to make a deal with President Putin".
"Я думаю он собирается заключить сделку с Путиным".
То есть готовится грандиозное предательство.
Уже есть одна сделка - нынешние договоренности! Но если Путин не хочет выполнять, а Зеленский предлагает что-то новое, то значит Зеленский предлагает сделку более выгодную для Путина!
Он уступает.
Зеленский уступает врагу.
Сливает.
Предает.
Становится на колени.
Сдает наш национальный интерес.
Сбрасывает в мусор достигнутое под Иловайском и Дебальцево.
И все уже об этом знают и готовы похлопывать его по плечу.
По нынешним договоренностям Путин обязался убраться из Украины и убрать за собой весь мусор.
После того, когда не будет его войск и возможности вмешиваться в наши внутренние дела, мы обещаем тоже что-то выполнить.
Чтобы Путин выполнял эту сделку охотнее, на него наложили санкции и вальнули цены на нефть.
Путин выполнять не хотел и помог Зеленскому убрать Порошенко. Теперь пришел черед Зеленского платить.
И он хочет сделать это быстро. Пока победа свежа. Пока власть у него, а оппоненты растеряны. Пока публика не поняла грандиозного обмана.
"Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні" - Офис Президента.
Мы на пороге большого слива Украины малоросским клоуном. Готовьтесь к внутренним катаклизмам.
П.С. А я напоминаю: власти Израиля в 90-х тоже уступили врагу. Израильтяне уступили палестинцам возможность иметь свою полицию (враг с автоматами тут же получил официальный статус), налоги (возможность финансировать свою борьбу), школы (выращивать новых террористов). Это уже все проходилось.
Так вот что следует знать Зеленскому. В итоге премьер-министра Ицхака Рабина, с чьей подачи это подписали, убил молодой израильский террорист-одиночка.
Он выпустил в Рабина три пули и Рабин умер через 40 мин. Игаль Амир мотивировал свои действия наказанием за соглашение в Осло.
Пусть Зеленский возьмет себе это на заметку.
Джон Смит