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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:ЗМІ (622) цензура (111) Слуга народу (217) Корнієнко (15)

 "Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни

Закон про правила роботи ЗМІ в умовах гібридної війни на Донбасі, який запропонував один з депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Швець, потрібен для витримування певних рамок для журналістів.

Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Йдеться більше про витримування певних рамок для журналістів, щоби не називали біле зеленим, а коричневе квадратним. Якщо є представники окупаційних військ, то це представники російських окупаційних військ, а не якісь "ополченці"", - зазначив Корнієнко.

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"Я поділяю ідею, що Україні треба підсилитися інформаційно в цій війні, тому що інформаційну війну ми поки не виграємо. Інформаційна війна є значною складовою гібридної війни, і ми фактично багато в чому її "злили", багато в чому через позицію Міністерства інформаційної політики і взагалі через його недосконалий функціонал. Тому в нас зараз назріває концепція реформування цієї сфери, можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який займатиметься всією гуманітарною політикою. У нас буде єдиний гуманітарний комітет і ми хочемо, щоби туди також увійшла інформаційна політика, комітет свободи слова залишиться окремо якраз для того, щоби не обмежували свободу слова", - пояснив Корнієнко.

"Є багато способів. Один зі способів уже запропонував Кирило Тимошенко (заступник голови Офісу президента. - Ред.) - це створювати свій інформаційний продукт російською мовою, який транслюватиметься на окупованих територіях і весь світ. Але це більше стратегія нападу. А війна - це також захист. Ще один зі шляхів полягає в захисті себе - вибудовуванні якихось рамок, рамок щодо концентрації телеканалів, чим буде якраз займатися гуманітарний комітет, рамок щодо структурування подачі інформації про війну, про що саме каже Сергій. Це для того, щоби ми перебували в єдиному розумінні й більше могли захистити себе як країну від зовнішніх медіаманіпуляцій", - зазначив Корнієнко.

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Він додав, що через це зараз назріває концепція реформування цієї сфери. "Можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який буде займатися всією гуманітарною політикою, - уточнив Корнієнко, додавши, - Ми сподіваємось, що буде структурна реформа. Ми вже казали про те, що треба зменшити кількість міністерств. Можливо, буде таке гуманітарне "суперміністерство", яке включатиме кілька міністерств".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142446
 
   
 Топ коментарі
 
Ввести цензуру и славить царя.
Вы чего то другого ожидали от тоталитарного государства?
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И шо бы было если бы это сказал Порох??? Всю канез!!! Дермократию зажимают, свобода слова!!! Журнашлюшки от анала Г+Г уже бы кипятком писали! Мосейчук в эхфире бы кончала!!!
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Так дивлячись на 73% зебілів. На зомбажу вони розуміються.
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Миллиарды на пропаганду РФ 2018-03-29. -83 млрд рублей.Им противостоит Министерство информационной политики Украины с бюджетом 4 млн гривен ежегодно и 29 сотрудниками. Даже эта маленькая команда вызывает страх, бешеную злобу и ненависть у пропагандистов русского мира. В "Слуге народа" подумывают о ликвидации "Минстеця" Понедельник, 12 августа 2019, 13:43
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Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду . Телеканал Russia Today занял первое место в мире по величине государственных затрат на одного сотрудника, которые составили 183 000 долларов на человека./За сотни лет войн Россия отработала механизмы пропаганды и контрпропаганды.В Украине таких механизмов нет.
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Питання не в тому, скільки виклала ерефія, а в тому на що витратив гроші Стець. Кількість пропаганди не тотожна її якості. Кацапи вірять в слова Геббельса про те, що кількість переважає якість. Я ж ставлю це під сумнів.
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Ну для чого лукавити , коли прекрасно було видно чим займався мінстець , всі ці роки . В нього була лишень одна тема - "Юлька воровка" . Під час виборів в компанію "воров "попав Гриценко . Про окупанта і колаборантів , жодного лихого слова не було сказано . Варто ще згадати Олєшко і К , цих блогерів на підсосі в мінстеця . Ті взагалі в виразах стосовно Тимошенко і Гриценка , навіть тормозів не мали. Всі ці роки міністерство гавкало на тих хто позаду , оберігаючи відвертих ставлеників Московії. Ось і маєм завдяки брехні мінстеця , промосковитську більшість в вигляді Слуг Московії і окупаційної платформи. Завдяки Пороху маєм черговий прихід більшовиків в Україну.
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Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю"/Из-за критики Зеленского: глава Института нацпамяти Вятрович заявил, что его хотят уволить.
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Осел на троні

Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.

Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
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1. ВСЄМУ МІРУ ПОХ.
2. ВСЄ русскіє прєкрасно знают ПРАВДУ про Украіну.



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Согласен, с мертвечук тв и ахмет тв нужно как то бороться. Та и цвинтер вообще сжечь
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"Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни - Цензор.НЕТ 3990

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10 августа на праздновании дня города в Ялте напрочь отсутствовали флаги оккупантов - их не использовали даже в оформлении сцены, не было флагов и у собравшихся на концерте зрителей.
Ялтинский коллаборационист Сардыко назвал ситуацию «скандалом и неблагодарностью».

Другой пособник оккупантов Александр Талипов перепостил видео с припиской: «День города Ялты. Внимание, найди хоть один флаг России».

ой чё делается! чё делается)))))
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Странно, про гибридную войну они знают, а чего вы интервью кацапским сми даёте?
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А куда бежать собираются ваЗелин и Богдан с портновым? Успеют ли? Когда Украинцы начнут давить эту шваль, менты попрячутся, опыт есть. А ЗЕбилы защищать скомороха не будут.

Готовится грандиозное предательство

Трамп сказал, что Зеленский заключит сделку с Путиным.
Дословно: "I think he going to make a deal with President Putin".
"Я думаю он собирается заключить сделку с Путиным".

То есть готовится грандиозное предательство.

Уже есть одна сделка - нынешние договоренности! Но если Путин не хочет выполнять, а Зеленский предлагает что-то новое, то значит Зеленский предлагает сделку более выгодную для Путина!

Он уступает.

Зеленский уступает врагу.

Сливает.

Предает.

Становится на колени.

Сдает наш национальный интерес.

Сбрасывает в мусор достигнутое под Иловайском и Дебальцево.

И все уже об этом знают и готовы похлопывать его по плечу.

По нынешним договоренностям Путин обязался убраться из Украины и убрать за собой весь мусор.

После того, когда не будет его войск и возможности вмешиваться в наши внутренние дела, мы обещаем тоже что-то выполнить.

Чтобы Путин выполнял эту сделку охотнее, на него наложили санкции и вальнули цены на нефть.

Путин выполнять не хотел и помог Зеленскому убрать Порошенко. Теперь пришел черед Зеленского платить.

И он хочет сделать это быстро. Пока победа свежа. Пока власть у него, а оппоненты растеряны. Пока публика не поняла грандиозного обмана.

"Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні" - Офис Президента.

Мы на пороге большого слива Украины малоросским клоуном. Готовьтесь к внутренним катаклизмам.

П.С. А я напоминаю: власти Израиля в 90-х тоже уступили врагу. Израильтяне уступили палестинцам возможность иметь свою полицию (враг с автоматами тут же получил официальный статус), налоги (возможность финансировать свою борьбу), школы (выращивать новых террористов). Это уже все проходилось.

Так вот что следует знать Зеленскому. В итоге премьер-министра Ицхака Рабина, с чьей подачи это подписали, убил молодой израильский террорист-одиночка.

Он выпустил в Рабина три пули и Рабин умер через 40 мин. Игаль Амир мотивировал свои действия наказанием за соглашение в Осло.

Пусть Зеленский возьмет себе это на заметку.

Джон Смит
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ЗЕбобики нагадили с выбором клоуна и в кусты, Украине потом долго разгребать.
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