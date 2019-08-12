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 Політика України
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Все про:допит (505) Порошенко (9567) ДБР (419)

 Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що готовий відповісти на запитання із застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Я не довіряю ДБР, їхньому керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. Водночас на "Прямому" каналі ті питання - а в мене є їхній перелік - я готовий озвучити. Я готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі"", - сказав Порошенко.

Раніше директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що наступний допит Порошенка може проводитися з використанням поліграфа. "Не виключаємо, що наступний допит буде проведено із застосуванням поліграфа. До речі, це зовсім не страшно - всі наші співробітники проходять таке психофізіологічне дослідження щороку", - написав Труба в Telegram-каналі.

Читайте: Порошенко дав свідчення щодо "Прямого" і доповнив свідчення стосовно "Кузні на Рибальському", - адвокат Головань

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142439
 
   
 Топ коментарі
 
Тобі не довіряють 75% населення України....Барига брехлива..
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Порох молодец!

Полиграф, так на Прямом!

Вы хотели шоу, зебени?
Вы получите его ! Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3919
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а чого на Прямом? давай на CNN шоб весь світ побачив Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9362
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Полиграф- это для лохов.
Возвращение статьи о незаконном обогащении, классическое непредвзятое следствие, суд - вот что может расставить точки над "i" в вопросе коррумпированности Порошенко.
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Как там с законом об импичменте.
Подписал президент?
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Я тебе так скажу.
Не подписал.
И не будет никакого закона.
Тишина.
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вы тупые зебилевичи - беня и петя уже встречались и перетерли все вопросы - так шо вы это расслабьтесь и когда вас будут ... получайте удовольствие - вы это сделали вместе)))))))))
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Кто видео результаты анализов которые петя тоже сдавал публично и на камеру? Покажите пожалуйста.
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Брудна справа, брудна людина!! Буде брехати і викручуватися до останнього... Ще побачимо і цирк, і драмтеатр.
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Кому интересно слушать отпетое унылое Брехло ?
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А скільки не довіряє П. Рошенкові?
Між іншим, ГБР - його витвір:
Закон України про Державне бюро розслідувань прийнятий 12 листопада 2015, підписаний Президентом 14 січня 2016, набрав чинності 1 березня 2016 року.
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учитывая что свинья врет как дышит и вранье его естественное состояние, полиграф не поможет
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Странно это все - Порошенко не доверяет руководству ГБР? Но это руководство стало руководством при его прямом участии в недавнем прошлом. Тогда это было выгодно еврею, а сейчас - нет. Настоящий патриот.
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Наверно бухой прийдет и мычать на полиграфе будет, на это и расчет мородера "лолита" Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5257
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Как то не логично получается.Сам назначил руководителя ГБР,а теперь ему не доверяет.Зачем тогда было назначать?
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Анализы,дебаты,детектор лжи... Что дальше?
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Як так,ведь ДБР це його дитина,він сам її народив,через задній прохід))А чому не на стадіоні?Чмо позорне,він хоть закони України знає?
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а ты ,чмо зебильное, законы знаешь,хотя бы про то,что никто не обязан на детектор садиться вообще?)
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Розумію лакеїв, їм треба швидкий результат по розправі над попередниками, але їхній непрофесіоналізм зводить нанівець їх потуги, то про податки без акту перевірки допитують то про поліграф придумали, ще можна дебати з Портновим на ОРТ.
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А при чём тут ГБР или "прямой" анал? Полиграфолог может быть совершенно независимым лицом, главное, чтобы у него была лицензия, профессиональный опыт и задача от следователей. И что значит у Порки есть перечень вопросов и он готов озвучить? Он должен отвечать на вопросы полиграфолога, любые, касающиеся дела и нет, при том полиграфолог может их повторять в разной последовательности. Порки может предполагать, какие вопросы ему будут заданы, а в какой форме и последовательности не знать. Опять хочет публично попытаться ******* следствие, апеллируя к общественности. Хочет мобилизовать порохоботов на свою защиту в ключе политического преследования...
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