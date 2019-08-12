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 Політика України
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Все про:Луганщина (1807) прокуратура (1831) референдум (302) Донбас (12733)

 Організатору "референдуму" в Луганській області дали 5 років умовно

Прокуратура Луганської області підтримала публічне обвинувачення організатору незаконного "референдуму" 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, стосовно громадянина України за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться в повідомленні.

Прокурор довів, що у травні 2014 року мешканець смт Комишуваха Попаснянського району надав добровільну згоду на призначення себе "головою виборчої комісії" з організації та проведення так званого референдуму щодо підтримки "Акта про державну самостійність "ЛНР" на території населеного пункту.

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Згідно з відведеною йому роллю у псевдореферендумі чоловік координував роботу "членів комісії" та надавав їм вказівки, консультував місцевих мешканців, надавав інформацію до районної "виборчої комісії" про перебіг проведення "голосування" та кількість виборців, які проголосували, а також займався вирішенням інших організаційних питань щодо проведення "волевиявлення" на вказаній "виборчій дільниці".

По завершенню незаконного "референдуму" чоловік разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, доправив підраховані "бюлетені" та "протокол" до так званої центральної виборчої комісії в м. Попасна.

Оскільки під час досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Попаснянський районний суд Луганської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142438
 
 
 Топ коментарі
 
Ну правильно. Сепаратизм -это ж не преступление, более того, их, с..ка "ждут дома"...
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Если кто не в курсе, в США за подобный "референдум" максимальное предусмотренное наказание - смертная казнь.
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Клоун и сваты это приговор, а это уже послдествия приговора.
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а разве не потужна судова рэхворма от головсвина соевого и уйма пидоров-свиноботов, срущих где только можно?
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угу...на слідуючих виборах у Верховну Раду--як жертва режиму
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а что было при Порохе?
вертолеты?
и организатор ОРДЛО друг Пороха?
три года не мог посадить сидельца из Старобельска или эту ********* сучку из Славянска?
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ага при порохе вообще них..я не было
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может еще один помогать проводить страну разваливать((((((((((
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сепар зеле лучший друг и ополченец, он им мосты строит, амнистию и условку
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Сначала сажали, сейчас условно, потом клоун амнистирует, а потом их сделают жертвами политических репрессий и назначат досрочные пенсии и стипендии, приравняют к участникам боевых действий.
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Прокуратура и суды - это петино наследие. Ты не передергивай и не считай вокруг себя всех идиотами. Это ты идиот.
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Как раз наоборот идиот ты и тебе подобные слизняки. Суды и прокуратура переобулись под наркомана, потому что в Украине полным ходом идет возврат к коррупции. При Порохе подонков сажали и суды знали, что за такие решения их вытурят из судов. Это при наркомане сепары все повылазили из нор и вернулись из-за границы.
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иди ты на пуй. А по дороге послушай АС/DC
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Не нужно незнакомым людям предлагать свои любимые места. Не все же ******.
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а ну в студию список приговоров сепарам при петре )
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Штепу ще в 2017 відпустили під домашній арешт. Так справа і заглохла.
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там и менты в роисю сбежавшие и сепары отпущеные и ни одного приговора лнрднрастам ,зато масса добровольцев и зсуушников по тюрьмам , а гандоны продолжают петь говну осаны
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Набери в поиске - "суд над сепаратистом"
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Ну вот и не удивляйтесь почему Украина разваливается. Преступность здесь ненаказуема.
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Ну правильно. Сепаратизм -это ж не преступление, более того, их, с..ка "ждут дома"...
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Ну не сажать же такого ценного екземпляра, зе ему счас быстренько сладкое место предоставит
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Если кто не в курсе, в США за подобный "референдум" максимальное предусмотренное наказание - смертная казнь.
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Ну, це ж не добровольці та захистники України. Дивно що, взагалі справа дійшла до суду.
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Позорище скотское! И как это сопоставить с приговором торнадовцам??? Судью и прокуроров - на карандаш!
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Какая нежная к сепарам у нас прокурватура и ворье судейское. У кацапов за Украинский язык животы вспарывают, а тут нежности какие.
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"Прокуратура Луганской области вынесла приговор"... Редакторы выдают))) Прям как в фантазиях зебилов)))
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Судье -за такой приговор 5 лет без права переписки.
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