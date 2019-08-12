 Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?". ВIДЕО

Про це він заявив під час наради за участю керівництва Житомирської області 12 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
Зеленський заявив, що за його даним, Курінський один із членів схеми з незаконного видобутку бурштину в області. У відповідь Курінський заявив, що це наклеп.
"Ви не корисні державі. Можете піти пошукати іншу роботу? Можете самі звільнитися?" - запитав Зеленський.
Курінський запитав: "Коли треба?", на що президент відповів: "Треба 5 років тому. Тому, якщо можна, завтра".
Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.
Нет такой отрасли народного хозяйства где не разбирался бы Зе.
тут другая ответственность и другие наказания (а для наказания должны быть доказательства... железобетонные, зная наши продажные суды)
(хотя...Вы это и сами знаете!)
Стиль грозного Пана-Царя.....- холопам нравится.., когда мелкого пана, крупный Пан унижает...
Легче им холопам от этого....
Обосрались на внешней арене везут зелю быковать на камеры в какой нибудь колхоз.
В Борисполь возили после русни в ПАСЕ, теперь повезли после Турции и "перемирия"
Тебе сейчас полный рот именно ЗЕлупа наваливает. Вот о нем и думай, зубожЫл дырявый.
Полный провал ЗЕлупой внешней политики и обороны зебилам пофиг. Зато лесника сняли.
Увольнять начлесхоза не твоя функция, займись, бл#дь, делом, показушник хренов!
А коли результати з'являться?
- То є тайна вєликая есть.
Понимаете, проблема ж ведь даже не в том, что к власти дорвались малограмотные кухарки и лакеи. Проблема в том, что даже случайно затесавшиеся среди записной челяди интеллектуалы и профессионалы - форменные, калиброванные, отборнейшие эталоннейшие идиоты.
Из интервью Богдана Яременко.
Зеленский, грит, высококлассный менеджер. Это вот этот вот его неоднократно продемонстрированный "быдло-чайка-менеджмент" - высокий класс? Прилетел, наорал, насрал, улетел?
Он, грит, имеет опыт экономической деятельности за рубежом. Это, я так понимаю, корпоративы на московских дачах - опыт экономической деятельности за рубежом?
Он, грит, понимает, как работает креативная экономика. Это он когда понял? Когда крепкую связь между "хорошо ******* по рояльке постучал - больше купюр в трусиках обнаружил" экспериментальным путем вывел?
И понимаете, ведь это интеллектуал говорит, ведь остальные тела в сервант-партии - они ж еще тупее! У них там говорящий бобёр в партии есть, понимаете?
Галя, Галя, горе-горе ©
Алла Комарова