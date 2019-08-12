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Все про:Житомирщина (420) Зеленський (2373) ліс (245) звільнення (603)

 Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського "не корисним державі" і змусив написати заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив під час наради за участю керівництва Житомирської області 12 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Зеленський заявив, що за його даним, Курінський один із членів схеми з незаконного видобутку бурштину в області. У відповідь Курінський заявив, що це наклеп.

"Ви не корисні державі. Можете піти пошукати іншу роботу? Можете самі звільнитися?" - запитав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції

Курінський запитав: "Коли треба?", на що президент відповів: "Треба 5 років тому. Тому, якщо можна, завтра".

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142437
 
   
 Топ коментарі
 
я это наблюдал в прямом эфире.. красавец.. вставали по струнке..что-то мычали в ответ, как обычно мычит нашкодивший шоколадник
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я это наблюдал в прямом эфире.. красавец.. вставали по струнке..что-то мычали в ответ, как обычно мычит нашкодивший шоколадник
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Это тупой популизм расчитан на дебилов. Этому телу кто-нибудь расскажет основы менеджмента и корпоративного управления? Или он так всей страной будет пытаться управлять в ручном режиме. У нас на ж.д. вокзале сантехники плохо работают. Подскажите Зеле, пусть приедет и уволит несчастных.
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таки рыба гниет с головы.. первым делом кого надо, а сантехников потом Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - Цензор.НЕТ 6548
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Начальник лесхоза - мелкий чиновник. Над ним еще хренова куча начальников, заканчивая начальником главка и министром. Вот на этом уровне и должен идти разговор и меняться правила "игры". А не увольняться пешки, которые потом все равно восстановятся, как и все предыдущие Зелины объекты наездов. Эффективность таких действий "нуль целых, нуль десятых". Тупая лапша для люмпена.
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Он мелкий, но без него невозможно что либо мутить в лесхозе.
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А в нас добре, бо тойлет платний. А бесплатний був вонючий...
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Лесное хозяйство.
Нет такой отрасли народного хозяйства где не разбирался бы Зе.
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Чому би Зелі не звільнити всіх українців разом?
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Ну всех не выйдет. Но он, наверное, думает, что любого бюджетника может уволить, от санитарки в сельском ФАПе до министра)) Государство - это ЗЕ
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Майбутній прем'єр має втішитись, пів бюджету на виплати піде.
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Если зеленая сопля так всех будет увольнять в стране одни безработные остануться Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - Цензор.НЕТ 3939
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Що ти, хіба можливо? Якщо вони не будуть красти, то путін нападе, хіба ти не чув???
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Одесские таможенники "уволенные" Зелей работают себе и дальше, как ни в чем не бывало, закарпатские тоже. Так-же будет и здесь. Есть такая странная штука, как КЗОТ и законы. Он не просто восстановится, а еще и сдерет нехилую компенсацию за нарушение его прав.
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воров надо садить.. гнать - это не в школе за дверь и родителей к директору...
тут другая ответственность и другие наказания (а для наказания должны быть доказательства... железобетонные, зная наши продажные суды)
(хотя...Вы это и сами знаете!)
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Если соя начала дерьмом кидаться - значит Зеленский всё правильно делает. Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - Цензор.НЕТ 5718
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Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!
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Скажуть, скільки заноситимуть - і процес піде краще.
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хавают...- на них это и рассчитано...

Стиль грозного Пана-Царя.....- холопам нравится.., когда мелкого пана, крупный Пан унижает...
Легче им холопам от этого....
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Шоу для плебса - это стихия зю. Оно комедиант авторитетный...
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Ну стратегию кукловодов хорошо видно. Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 2797
Обосрались на внешней арене везут зелю быковать на камеры в какой нибудь колхоз.
В Борисполь возили после русни в ПАСЕ, теперь повезли после Турции и "перемирия"
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А що поганого, що президент їздить по областям? Це його робота.
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как же так, ведь воровал как петрилло учил а теперь не нужен государству. ничё соя его к себе на завод возьмёт, не пропадать же вору с таким опытом.
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Хто це сказава? пiдiймiться! зайдете до мене пiсля наради
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Т.е. свои прямые обязанности ЗЕлупа слил и занялся лесниками и дворниками. Акуеть гарант теперь в стране дураков.
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А як назвати того, хто програв пану Зеленському?)
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Все они поголовно французские писатели-фантасты.
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Как хочешь, так и называй. Ему насрать. Да и мне тоже.

Тебе сейчас полный рот именно ЗЕлупа наваливает. Вот о нем и думай, зубожЫл дырявый.
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Палай- не зупиняйся! Ти такий кумедний!)))
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Все только начинается, народ долго ждал этого.
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Тада. Дегенераты скучали маялись. наконец-то!!! Сняли житомирского лесника.

Полный провал ЗЕлупой внешней политики и обороны зебилам пофиг. Зато лесника сняли. Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 6502
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полєтєлі клочкі по закоулочкам - імітація бдурной пріЗЄдєнской дєятєльності
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І не кажи- треба було під фейковим паспортом на Мальдіви гайнути!
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государству полєзні тільки дурнуватий кловун, вузькоглазий недобогдан, і вилупок разумков.
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Зеленский, наши моряки ждут, пока ты наиграешься в барина и займешься их освобождением из кацапского плена!
Увольнять начлесхоза не твоя функция, займись, бл#дь, делом, показушник хренов!
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а Мародьор чого їх не звільнив не знаєш часом?
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А ты не в курсе, кто уже почти 100 дней твой хозяин?
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какое ж убогое шоу) на кого расчитано? -та спектакль сельской самодеятельности посолидней выглядит
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красиво, но бессмысленно, даже если на эту должность придет наместник бога на земле - его тоже купят или запугают, у нас в стране действует янтарная мафия, это надо признать и уже после этого с ней бороться, а не увольнять с должности ее рядовых членов...
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Все верно. Ему листик с фамилией козла отпущения принесли - он его уволил) Завтра принесут листик с фамилией, кого назначить. Он что там в курсе и знает всех лесников?
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а у него расчет - на - операторов совковой лопаты и тех кто смотрит - Г+Г
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Блазень-шоу продовжується.
А коли результати з'являться?
- То є тайна вєликая есть. Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - Цензор.НЕТ 4700
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самка собаки - шо нам надо - ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ - ГДЕ ХЛЕБ? - ЗРЕЛИЩЕ УВИДЕЛ - ХЛЕБА НЕТ - Я ВОЗМУЩЕН ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ)))))))))))))
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слуга народа Коломойского-в роли хозяина - суров но справедлив.
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а почему они в его присутствии сидят? - на колени - я езм царь всея Украины))))))))))))))
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Неправильно, дуже повільно, пропоную звільняти цілими областями або галузями.Сьогодні всіх житомирців на вулицю, завтра полтавців.
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Планую звільнитися з роботи.Може запросити Зеленського що б швидше процес пішов?
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Предложение Зеленой Никчемы уволиться - абсолютно незаконно. Это игра на публику для охлоса. Главными своими обязанностями не занимается: безопасностью страны и внешней политикой.
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Согласен. Если он участник янтарной мафии - то должен был быть суд, а так это какая-то клоунада. Грабил, грабил, потом раскрыли, написал заявление на расчет и живет дальше припеваючи. Следующий лесник ничего бояться не будет, максимум, что получит - попросят по собственному.
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Цікаво, а де можна побачити про користь пісюніста для держави Україна? Хтось бачив? Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 4500
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галимый популизм типа лукашенко 1995года ума на реформы нету только дишевые шоу
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шоу... а вечером... в одном закрытом кабаке.... вместе поржут
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Після рейдів кварталу по Україні судді радісно труть долоні, треба в бюджет на наступний рік вводити плату за незаконне звільнення сотен людей.
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так через суду поновлется) а лохі хай далі хавають Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 8564
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Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - ещё бы куда-то убрать Ахметова, Коломойского, Пинчука и других таких же. От них не то, что никакой пользы государству, а они всю свою сознательную жизнь только вредят государству и будут заниматься вредительством пока на умрут.
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Зе-интеллектуал

Понимаете, проблема ж ведь даже не в том, что к власти дорвались малограмотные кухарки и лакеи. Проблема в том, что даже случайно затесавшиеся среди записной челяди интеллектуалы и профессионалы - форменные, калиброванные, отборнейшие эталоннейшие идиоты.

Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 5359

Из интервью Богдана Яременко.

Зеленский, грит, высококлассный менеджер. Это вот этот вот его неоднократно продемонстрированный "быдло-чайка-менеджмент" - высокий класс? Прилетел, наорал, насрал, улетел?

Он, грит, имеет опыт экономической деятельности за рубежом. Это, я так понимаю, корпоративы на московских дачах - опыт экономической деятельности за рубежом?

Он, грит, понимает, как работает креативная экономика. Это он когда понял? Когда крепкую связь между "хорошо ******* по рояльке постучал - больше купюр в трусиках обнаружил" экспериментальным путем вывел?

И понимаете, ведь это интеллектуал говорит, ведь остальные тела в сервант-партии - они ж еще тупее! У них там говорящий бобёр в партии есть, понимаете?

Галя, Галя, горе-горе ©

Алла Комарова
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ШОК Зеленский «разберется с бурштиновой мафией» так же, как «разобрался с Закарпатской таможней» и «астанавил вайну» Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
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