 ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів. ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ має у своєму розпорядженні звернення, яке компанія написала на ім'я президента України, а також прем'єр-міністра, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і бізнес-омбудсмена.

MADDOX імпортує в Україну нафтопродукти не з Російської Федерації. Як наголошується в заяві, в 2018 році група компаній MADDOX реалізувала на український ринок через ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" понад 240 000 тон нафтопродуктів виробництва країн Євросоюзу, Індії, Єгипту і Близького сходу, з них 170 000 тон доставлено морським транспортом, 65 000 тон - залізничним транспортом з Білорусі, і 6 000 тон - перекуплено на внутрішньому ринку України.

ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" сплачено податків до бюджетів усіх рівнів: за 2018 рік - 555 212 948,10 гривень, за перше півріччя 2019 року - 242 072 612,05 грн. ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" не має заборгованості перед бюджетом щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Станом на 1 липня 2019 року група компаній MADDOX зберігає на території України в режимах "імпорт" і "митний склад" дизельне пальне в загальній кількості 38 405,644 метричних тонн.

Зазначається, що рішенням слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Новака Р.В. від 8 липня 2019 року було задоволено клопотання ГПУ та накладено арешт на банківські рахунки і суми ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) близько 20 різних юридичних осіб, у тому числі ТОВ "Маддокс УКРАЇНА".

Рішення оскаржено в апеляційній інстанції. Однак прокурор Генеральної прокуратури України Мазур А.В. повторно представив у суд клопотання про арешт майна ТОВ "Маддокс УКРАЇНА", які були задоволені постановами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Вовка С.В. 18 липня 2019 року.

"Дії прокурора Генеральної прокуратури України Мазура О.В. з повторного подання клопотання про арешт вже заарештованого майна ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" свідчать про цілеспрямовані дії цієї особи щодо досягнення однієї мети - якомога довше заблокувати законну господарську діяльність ТОВ "Маддокс УКРАЇНА", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на сьогодні товариству повністю заблокували видаткові операції за банківськими рахунками, зокрема митні платежі, платежі по сплаті податків та інших обов'язкових платежів, а також виплату заробітної плати та інших соціальних платежів. Крім того, повністю заблокували суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) в Державній фіскальній службі України, на яку товариство має право зареєструвати податкові накладні, розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Судовий розгляд питань арештів майна проводилося без повідомлення та виклику представників ТОВ "Маддокс УКРАЇНА", тому товариство було позбавлене можливості представити свої пояснення та заперечення.

Кримінальне провадження, за яким були арештовані рахунки компанії, стосується факту створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість і витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектора економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Єдиним документом, яким правоохоронні органи обґрунтували стосунок ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" до цього кримінального провадження (№12017000000001373), є рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ГЗІ Національної поліції України Дмитра Слободянюка, в якому зазначено, що діяльність ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" спрямована на надання протиправних послуг суб'єктам господарювання реального сектора економіки.

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У компанії заявляють, що ні фірма, ні її керівники не є фігурантам жодного кримінального провадження. Підкреслюється, що на дату накладення арешту на рахунки правоохоронці не зробили жодного запиту про надання інформації, що не повідомлялося про необхідність надання будь-яких документів у рамках вказаного кримінального провадження.

На дату накладення арештів правоохоронними органами не було здійснено жодних процесуальних дій у відношенні ТОВ "Маддокс УКРАЇНА". За результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" за період з 11.09.2017 по 31.12.2018 року, не встановлено суттєвих порушень податкового законодавства, а виявлені порушення усунуто зі сплатою всіх необхідних платежів.

Крім того, при розгляді позовів порушуються встановлені законом терміни.

"З огляду на те, що судова система України не здатна забезпечити ефективний захист порушених прав ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" через порушення встановлених термінів розгляду справ доводимо цю інформацію до вищого політичного керівництва країни, керівників правоохоронних органів, журналістів та громадськості, і просимо допомогти суспільному розголосу згаданих у листі порушень з боку Генеральної прокуратури України", - сказано в зверненні компанії.







