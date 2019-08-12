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 ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів. ДОКУМЕНТ

Міжнародна трейдінгова компанія MADDOX, що спеціалізується на поставках нафти і нафтопродуктів, заявляє про блокування своєї роботи з боку Генеральної прокуратури України.

Цензор.НЕТ має у своєму розпорядженні звернення, яке компанія написала на ім'я президента України, а також прем'єр-міністра, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і бізнес-омбудсмена.

MADDOX імпортує в Україну нафтопродукти не з Російської Федерації. Як наголошується в заяві, в 2018 році група компаній MADDOX реалізувала на український ринок через ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" понад 240 000 тон нафтопродуктів виробництва країн Євросоюзу, Індії, Єгипту і Близького сходу, з них 170 000 тон доставлено морським транспортом, 65 000 тон - залізничним транспортом з Білорусі, і 6 000 тон - перекуплено на внутрішньому ринку України.

ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" сплачено податків до бюджетів усіх рівнів: за 2018 рік - 555 212 948,10 гривень, за перше півріччя 2019 року - 242 072 612,05 грн. ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" не має заборгованості перед бюджетом щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Станом на 1 липня 2019 року група компаній MADDOX зберігає на території України в режимах "імпорт" і "митний склад" дизельне пальне в загальній кількості 38 405,644 метричних тонн.

Зазначається, що рішенням слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Новака Р.В. від 8 липня 2019 року було задоволено клопотання ГПУ та накладено арешт на банківські рахунки і суми ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) близько 20 різних юридичних осіб, у тому числі ТОВ "Маддокс УКРАЇНА".

Рішення оскаржено в апеляційній інстанції. Однак прокурор Генеральної прокуратури України Мазур А.В. повторно представив у суд клопотання про арешт майна ТОВ "Маддокс УКРАЇНА", які були задоволені постановами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Вовка С.В. 18 липня 2019 року.

"Дії прокурора Генеральної прокуратури України Мазура О.В. з повторного подання клопотання про арешт вже заарештованого майна ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" свідчать про цілеспрямовані дії цієї особи щодо досягнення однієї мети - якомога довше заблокувати законну господарську діяльність ТОВ "Маддокс УКРАЇНА", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на сьогодні товариству повністю заблокували видаткові операції за банківськими рахунками, зокрема митні платежі, платежі по сплаті податків та інших обов'язкових платежів, а також виплату заробітної плати та інших соціальних платежів. Крім того, повністю заблокували суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) в Державній фіскальній службі України, на яку товариство має право зареєструвати податкові накладні, розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Судовий розгляд питань арештів майна проводилося без повідомлення та виклику представників ТОВ "Маддокс УКРАЇНА", тому товариство було позбавлене можливості представити свої пояснення та заперечення.

Кримінальне провадження, за яким були арештовані рахунки компанії, стосується факту створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість і витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектора економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Єдиним документом, яким правоохоронні органи обґрунтували стосунок ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" до цього кримінального провадження (№12017000000001373), є рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ГЗІ Національної поліції України Дмитра Слободянюка, в якому зазначено, що діяльність ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" спрямована на надання протиправних послуг суб'єктам господарювання реального сектора економіки.

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У компанії заявляють, що ні фірма, ні її керівники не є фігурантам жодного кримінального провадження. Підкреслюється, що на дату накладення арешту на рахунки правоохоронці не зробили жодного запиту про надання інформації, що не повідомлялося про необхідність надання будь-яких документів у рамках вказаного кримінального провадження.

На дату накладення арештів правоохоронними органами не було здійснено жодних процесуальних дій у відношенні ТОВ "Маддокс УКРАЇНА". За результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" за період з 11.09.2017 по 31.12.2018 року, не встановлено суттєвих порушень податкового законодавства, а виявлені порушення усунуто зі сплатою всіх необхідних платежів.

Крім того, при розгляді позовів порушуються встановлені законом терміни.

"З огляду на те, що судова система України не здатна забезпечити ефективний захист порушених прав ТОВ "Маддокс УКРАЇНА" через порушення встановлених термінів розгляду справ доводимо цю інформацію до вищого політичного керівництва країни, керівників правоохоронних органів, журналістів та громадськості, і просимо допомогти суспільному розголосу згаданих у листі порушень з боку Генеральної прокуратури України", - сказано в зверненні компанії.

ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів 01
ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів 02
ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів 03
ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142436
 
   
 Топ коментарі
 
Якже так? «Мародера» Порошенко вже нема, а мародерство та рейдерство продовжуються🤔
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Устранить конкурентов Мертвечука это однозначно не Луценко.
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Якже так? «Мародера» Порошенко вже нема, а мародерство та рейдерство продовжуються🤔
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Делайте вывод - бизнес кашмарят не президенты, а фейковые гос. институты
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А его дружбан Луцик продолжает гадости делать!!!!!
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Какой ужасный этот Луцык, а отвечать все равно Зелёной Шмаркле 🤔
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А по ночам Порошенко тайком приходит в АП и начинает мародерить и рейдерить...
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По ночам порох принимал уголовников,вы что-то перепутали!!!
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югк допомагає куму путєна медведчуківсько-рошенівськії мафії
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Тут воняє Портновым і Мертвечуком.
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У них на сайте написано: "Маддокс-Украина импортирует нефтепродукты из Греции, Италии, Египта, Индии, Болгарии, Румынии, Турции, Белорусии, Литвы, Азербайджана и других стран". А что, в Литве и Греции уже добывают нефть? ГПУ заблокировала работу одного из крупнейших импортеров нероссийских нефтепродуктов - Цензор.НЕТ 4384
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Тупые те, кто позволяет швейцарцам наживаться на украинцах. MADDOX - посредническая контора, возят нефть, горючее, фрахтуют российские суда. А мы платим. "Танкер должен был поставить в Херсон дизельное топливо НПЗ "Туркменбаши" в адрес трейдера Maddox (Швейцария)". СБУ задержала российский танкер в Херсоне
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А у на что, нет своих нефтеперегонных заводов?
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Єсть ! і майже всі - власність Ігоря Валерійовича ...
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Стільки нема, знищили, треба відновлювати.
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Так половина з них стоїть і запустити не так просто, я теж можу дати перелік з сотні цукрових заводів що були колись.
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Даем другим работу и деньги. И рады если допускают в пирогу за границей. Ментальность однако...
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А как на них с глубиной переработки? В сравнении с Европейскими. Слышал,что это определяет рентабельность НПЗ.
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продают..ты ж яблоки не вырастил..а продал на базаре..
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Ну да.....
Особенно надо присмотрется к нефти из картоплестана! После ввода рашкой запрета - думаю добыча нефти у батьки резко увеличится!
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Як думаете , когда в Раде будут голосовать за снятие Луценко , то он будет в зале присутствовать ?
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ты снова про то, что все от страха перед вафлером разбегаются? Петя вернулся, а ты обещал сесть на бутылку. 5л-10л?
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Куприк , за слова відповідать треба ... чи ти просто киздун ?
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А когда тебя 133-ий троллил, мы тебя защищали и номерного останавливали. А теперь ты такой же, как и он! Позорище ты, а не украинец! Подлый!
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не переживай - наступит время, и ваш барыга не вернётся!
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Интересно, что MADDOX торгует и нефтью, и одеждой и часами...
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Почему нет? Они торгуют,а не производят. Их задача быть посредником между производителем и продавцом. И насколько поныл у них нет долговременных контрактов.
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А где Заленая Сопля? Срочно из житомира в печерский суд!
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Нечего ему там делать. Мелок он. Там Портнов интересы Мертвечука блюдет!
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Барыга Зеленский переплюнул всех вместе взятых бывших президентов по барыжнечству за первые 100 дней..
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Це вже перебор, він просто нічого не робить, гасає по країні і чинуш звільняє.
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нічого не робив пецьо навіть по країні не гасав хіба з томос туром свинарчуки бабло й так перераховували
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"MADDOX импортирует в Украину нефтепродукты не из Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3142436"
Кому выгодоно даже вопросов не возникает.
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лебединая песня генпрокуратуры под руководством кума эксгаранта.?
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ООО "Маддокс УКРАИНА" более 240 000 тонн нефтепродуктов производства стран Евросоюза, Индии, Египта и Ближнего востока, из них 170 000 тонн доставлено морским транспортом, 65 000 тонн - железнодорожным транспортом из Беларуси, и 6 000 тонн - перекупленного на внутреннем рынке Украины.

Меня одного удивила такая логистика?
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Маддокс - это лукойло-туркменбашовская контора, если кто не знает. Они тащат нефть типа из Туркмении в бульбашию. Собственно это схема того же Сокара, который загоняет нефть на Мозырский НПЗ типа из Азербайджана а оттуда уже к нам на заправки. Здесь тоже самое плюс ещё у кацапов заливают дизельку с НПЗ Туркменбаши которая транзитом через кацапию шурует. Помните танкер арестовали год назад с нефтепродуктами в Херсоне, который был в лизинге у ВТБ а ВТБ под санкциями? О именно дизельку Маддокса тот танкер и перевозил).
Поэтому бердымухамедовско-кацапский источник счастья перестал видимо отгружать кусочки счастья бывшей шайке, так как власть сменилась а генитальный плокугог решил говнеца подбросить бывшим кормильцам-жадинам так как его ещё не убрали))) Всё просто) Но что бы сомнений не было Маддокс это наполовину чистокровные кацапы а наполовину туркмены под швейцарским зонтиком))) ГПУ заблокувала роботу одного з найбільших імпортерів неросійських нафтопродуктів - Цензор.НЕТ 742
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А шо тут удивительного? Это количество может доставить один танкер. Там логистика не в самих нефтепродуктах, а в бумагах. Как Роттердам+. И это законно.
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Кто стоит за этим маддоксом и мацурой,бутусик подсуетись и проинформируй.
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тєпєрь торговать нєфтєпродуктамі буде гражданін ізраіля каламойша.
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Инвестиции на 20 млрд. ? Ха - ха. Генпрокуратура и гбр по указке мертвейчукам и портнова блокирует белый бизнес с западом. И это с по указанию ваЗЕлина, богдана и шефиров. Нефть свалилась в цене, а ***** надо бабло для убийства украинцев. Импортеров подконтрольных мертвейчуку не трогают. Вот така ***** малята.
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