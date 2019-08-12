EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  461  7
Все про:Олімпіада (217) Міносвіти (494)

 Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. ФОТО

Одну золоту, дві срібні та шість бронзових медалей здобули українські школярі на Міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики проходив у м. Баку (Азербайджан), а з астрономії в м. Кестхей (Угорщина).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів з 88 країн світу. Україну представляли четверо учнів Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся додому з медалями, зокрема:

  • "Золото" - Назарій Деньга, учень 11-го класу;
  • "Срібло" - Софія Мельник, учениця 10-го класу;
  • "Срібло" - Андрій Куц, учень 10-го класу;
  • "Бронза" - Максим Зуб, учень 11-го класу.

Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії 01

Науковим керівником команди став Віталій Бондаренко, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олімпіада з астрономії проходила поетапно у двох угорських містах: Хевіз та Кестхей. Загалом там змагалися 270 учасників з 47 країн.

До складу команди, яка представляла Україну, увійшло п’ятеро учнів. А саме:

  • Павло Гілей, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
  • Андрій Довбуш, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;
  • Таїсія Карасьова, учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;
  • Олександр Кухар, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
  • Михайло Цисін, учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер".

Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії 02
Фото: пресслужба Міносвіти

Кожен з них здобув бронзову медаль змагання. Науковим керівником команди став доцент Київського національного університету ім.Т. Шевченка Володимир Решетник.

Нагадаємо, що на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії українська команда завоювала 4 медалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142435
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Україні за останні роки дуже багато переможців та призерів міжнародних учнівських та студентських олімпіад. Але таку талановиту молодь не побачити у виборчах списках ЖОДНОЇ політичної сили! Зате у списках деяких політичних сил є випускники ПТУ...

P.S. Вата любить розказувати про те, як "угробілі луччую в мірє савєцкую школу". Ну так хай назвуть ХОЧ ОДНОГО переможця чи бодай призера міжнародної олімпіади за часів ссср.
 показати весь коментар
 
 
Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии - Цензор.НЕТ 9196

вітаємо! дуже добре!
Україна має дбати про талановиту молодь !!! це ж наша гордість, генофонд...
дякуємо, перможці!
 показати весь коментар
 
Повага молоді та їх керівникам. Хто в курсі, астрономія ще є обов'язковим предметом в українських школах чи вивчається факультативно?
 показати весь коментар
 
РЕСПЕКТ !
Це також і такий шикарний ляпас по рилам ********** і їх хохлошісток!

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору