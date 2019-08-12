 Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в понеділок під час робочої поїздки в Житомирську область президент доручив керівнику СБУ Баканову: "Будь ласка, змініть голів Служби безпеки України в трьох областях: Рівненській, Волинській та Житомирській".
Також президент доручив голові Нацполіції Князєву звільнити керівників райвідділів Нацполіції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимерецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському та Овруцькому районі Житомирської області, в Ратнівському та Любашівському районі Волинської області.
"Порошенко дал силовикам две недели для ликвидации "крышевания" незаконной добычи янтаря
3 июля, 2015"
Пародисты.....
Откуда ты, человек со знаком вопроса?
Другогопути нет.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html (здесь еще очень много всего интересного!)
Вова собирается в очередную поездку, В житомирскую область. Будет ловить янтарную мафию и назначать нового главу ОГА. За два месяца ни один из глав ОГА (ни новые ни старые) не прислал ни одного отчета о вверенной ему области (положено ежемесячно), ни одного разу не было селектора (ежемесячно), ни разу никому из них Вова не звонил. Вопрос - зачем он их назначает?
Зеленский - красавец.
Петр Степаненко
Все правильно делает.
А прикольно виглядають "діалоги" зеботів...
Нагадує містера Фікса з мультику: "А у Вас є план? У мене аж 2 плани..." (С)
і вот апять
нужно придумать новые реформы нам,
преЗЕденту подкину идею я:
- не пора ль переделать полицию
ну, там... в конную жандармерию?
Зебилы признались что у них кадровый голод, клоуны с квартала 95 заканчиваются.
Правда, еще есть женский квартал, сваты с Добронравовым и старый донецкий клоун Сивохо.