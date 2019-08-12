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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Житомирщина (420) Зеленський (2373)

 Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції

Президент України Володимир Зеленський доручив т.в.о. голови Служби безпеки України Івану Баканову змінити глав відомства в Рівненській, Волинській та Житомирській областях, а голові Національної поліції Сергію Князєву - 9 голів районних відділів поліції у цих областях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в понеділок під час робочої поїздки в Житомирську область президент доручив керівнику СБУ Баканову: "Будь ласка, змініть голів Служби безпеки України в трьох областях: Рівненській, Волинській та Житомирській".

Також президент доручив голові Нацполіції Князєву звільнити керівників райвідділів Нацполіції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимерецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському та Овруцькому районі Житомирської області, в Ратнівському та Любашівському районі Волинської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142431
 
   
 Топ коментарі
 
Количество чертей растет . Так Баканову и до белочки не далеко.. Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции - Цензор.НЕТ 4651
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Смена кроватей в публичном доме
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от перестановки слагаемых - сумма не меняеться - вам этот тупой пиар не надоел? - законы надо менять - а не людей в данном случаи
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не нравиться - не читай - правда она не всем нравиться - я знаю))))))))
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- Какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых... (с)
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Тупой пиар:
"Порошенко дал силовикам две недели для ликвидации "крышевания" незаконной добычи янтаря
3 июля, 2015"

Пародисты.....
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согласен то же самое - просто в ВР давно лежат законы - их не принимали - а зарабатывали,много зарабатывали - Пороху из за своей порядочности так и не удалось дожать Розенблата и К - но самое главное ,как для меня, он занимался армией и мы страна, а не какая та - недореспублика народная - как то так - просто аваков это почти 130 депутатов Народного фронта было - без них нет решений нужных - по этому и постоянный копромис
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ты искренне веришь, что, сменив начальника райотдела, можно справиться с явлением, в котором задействованы тысячи людей с оружием и миллионы долларов?!
Откуда ты, человек со знаком вопроса?
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Это только начало. Новая рада дополнительно примет нужные законы, а новое правительствр ликвидирует это явление.
Другогопути нет.
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он дебил с методичкой кремля в трусах. Задача рашистского дерьма здесь обгаживать всех и восхвалять предателя страны вазелина шестого. путя уже заждался, когда зеленый дрыщ с новой греховной зрадой, состоящей из кучи рыгоаналов и тупого безработного дерьма, уже сдаст Украину ему. И эти твари своими высерами здесь и не только подыгрывают рашистским свинособакам.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html (здесь еще очень много всего интересного!)
Вова собирается в очередную поездку, В житомирскую область. Будет ловить янтарную мафию и назначать нового главу ОГА. За два месяца ни один из глав ОГА (ни новые ни старые) не прислал ни одного отчета о вверенной ему области (положено ежемесячно), ни одного разу не было селектора (ежемесячно), ни разу никому из них Вова не звонил. Вопрос - зачем он их назначает?
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Петр Степаненко
Зеленский - красавец.
Петр Степаненко
Все правильно делает.

А прикольно виглядають "діалоги" зеботів...
Нагадує містера Фікса з мультику: "А у Вас є план? У мене аж 2 плани..." (С) Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции - Цензор.НЕТ 7010
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Ти що, сам собі відповідаєшь? Ти ще лайк собі постав, зедебіл!
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І не кажи, за 5 років кожен мешканець Житомирської області побуває начальником райвідділу, а чому бригадирів видобутку бурштина не змінив?
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От бачите, зможете особисто побувати начальником райвідділу і поборотися з бурштинокопачами власноруч. Романтика...
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Ні, я швидше з вирубкою лісів, бурштин далеко, чекаю приїзду Зелі в Чернівці, поки район собі виберу. Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції - Цензор.НЕТ 8278
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Ага, ждал 3 месяца приезда себя в Житомир, чтобы начать борьбу с янтарной мафией!
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Зачишают воров. Подгорает?
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Опять власть меняется из к ф 'Свадьба в Малиновке'.
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Количество чертей растет . Так Баканову и до белочки не далеко..
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Мародёр ці схеми по обкраданню українців вибудовував роками і не якійсь там зеленій шмарклі ці схеми ламати!!! Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции - Цензор.НЕТ 5325
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он освободил для нового обогащение кучу мест - браво зеля тупи дальше))))
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То не Зеленский схемы ломает и переделывает под себя, а Коломойский.
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он і жнец і кравец і на дуде молодец..я пахал как раб на галерах
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"Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции" - главное, что Розенблат не пострадал.
Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції - Цензор.НЕТ 2054
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смєна бєлья в концлагєрє: пєрвій барак мєняйєца со вторім, трєтій с чєтвьортим...
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пока тут всьо дєлілі много людєй полєгло (С)
і вот апять
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***
нужно придумать новые реформы нам,
преЗЕденту подкину идею я:
- не пора ль переделать полицию
ну, там... в конную жандармерию?
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А что ж КМУ не взял с собой и показал бы людям план развития региона на бизнесе проекте по янтарной промышленности .
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Зеля !!! Сажай - сажай , увольняй - увольняй ! Надо с этим бороться самым жестоким образом .
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Не так просто звільнити мусорських та *комітетчиків * ..Потрібні важкі причини ! Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції - Цензор.НЕТ 3937
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Кого на замену?
Зебилы признались что у них кадровый голод, клоуны с квартала 95 заканчиваются.
Правда, еще есть женский квартал, сваты с Добронравовым и старый донецкий клоун Сивохо.
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А ,что делать с минВД?Или его трогать страшно?
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