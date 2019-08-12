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 Політика України
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Все про:адвокат (635) допит (505) Порошенко (9567) ДБР (419)

 Порошенко дав свідчення щодо "Прямого" і доповнив свідчення стосовно "Кузні на Рибальському", - адвокат Головань

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань розповів, що його клієнт є свідком у трьох кримінальних провадженнях, що розслідуються Державним бюро розслідувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат журналістам після завершення допиту Порошенка в ДБР у понеділок у Києві.

"Всі кримінальні провадження були відкриті без злочину. Якщо говоримо про нинішній день, то йдеться про так звану справу, пов'язану з телеканалом "Прямий"... Єдине, що можу сказати, ми не отримали жодного навіть натяку ... який саме податок, в якій сумі і якої юрисдикції, я так думаю, слідчі не розуміють. Те ж стосується і так званого відмивання коштів ... там взагалі не було про що було говорити ... свідок Петро Олексійович наскільки міг, дав вичерпні відповіді" , - розповів адвокат.

Водночас він зазначив, що Держбюро не дало йому дозволу на розголошення даних досудового розслідування.

Головань також висловив думку, що немає необхідності в проведенні цих допитів, а виклики на допит робляться "для шоу".

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"Ми впевнені, що все це (кримінальне переслідування. - Ред.) інспірується з держави-агресора", - додав адвокат.

Відповідаючи на уточнююче запитання, в яких саме справах Порошенко є свідком, Головань сказав: "Сьогодні ми перевиконали план, оскільки ще були питання у справі "Кузні на Рибальському". Ми дали додаткові відповіді ... і були допитані додатково ... Порошенко є свідком у двох провадженнях (щодо телеканалу "Прямий" і щодо заводу "Кузня на Рибальському". - Ред.), сьогодні нам сказали ще про одне".

Адвокат також повідомив, що не може сказати дату наступного допиту, зазначивши лише, що це буде не скоро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко прибув на допит у ДБР. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступній допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142428
 
 
 Топ коментарі
 
"мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают."

ЕТА ПЯТЬ! Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 881 Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3558 Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8264
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Десь месяца 4 тому назад сказал , шо Порошенко затаскают по допросам . Порохоботы ржали всей толпой . Подожду пока у мародера начнут майно отжимать и поржу вместе с вами . Порохоботы , Ок Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2990
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"Все уголовные производства были открыты без события преступления. Если говорим о сегодняшнем дне, то речь идет о так называемом деле, связанном с телеканалом "Прямой"... Единственное, что могу сказать, мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают. То же касается и так называемого отмывания средств... там вообще не о чем было говорить...свидетель Петр Алексеевич насколько мог, дал исчерпывающие ответы", - рассказал адвокат. Источник: https://censor.net.ua/n3142428
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Так у фейсбуці ж все є, що тим юристам ще треба?
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там есть УСЕ КРОМЕ события преступления..)))))
труба ждет когда его прищучат за бездействие по заведомо ложным доносам..)))
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А почєму You tubе пропустілі? А Лахту-2 ? А россія 1 «60 мінут»?
Там на Порошенко скооооооока матєрьялу!
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шо за бред порохососный? Голобородько это кто? Персонаж сериала? А что там у вас Человек-паук сообщил?
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Голобородько це те що й Вальцман. По якого дауни пять років срали на Цензорі.
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Ідіот!
Якщо є склад злочину то у слідства має бути те у чому звинувачують! тобто дані, якільки податку не заплатили, де і коли, інакше це бо-зна що!
Уяви, на тебе образився сусід, що ти на "його" місце машину поставив і накатав заяув, що ти ухиляєшся від сплати податків не вказавши яких та на яку суму. Тебе викликають і питають: "От на вас заява, що ви податків не платите!" Які твої дії?
Ти спитаєш, а про що власне йдеться, привда ж? А слєдак тобі : "А от я тебе на поліграф посажу!"
Абсурд, чи не так?
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Вони цього не розуміють, вони ніколи податки не платили.
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"мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают."

ЕТА ПЯТЬ! Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 881
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Другий допит екс-президента в ДБР тривав дві години.

Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.
До слова, це зовсім не страшно - всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік.

(С)

Роман Труба
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Ключове у вас "щодо можливого ухилення", по податкам взагалі то треба спочатку написати акт перевірки, вивести суму несплати, від цього залежить частина статті, в Німеччині не так?
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А шо должен написать Труба? Все время можливе, вину суд доказывает только

У вас не так?
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Хм, повторюю, керівник такої організації має дочекатись акту перевірки податковою і бачити суму несплати, це як у вас пропав сусід( пішов в магазин, поїхав на море, ліг в лікарню) а вас викликают і допитують про його вбивство. Курочка в гнезде, яичко в пи..е, а Труба уже со сковородкой.
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Из заявлений Трубы не следует, что не было проверок
Следствие ведётся

Учитывая презумпцию невиновности, а также заявления, что Порошенко будет допрошен на полиграфе, получается, у ГБР есть серьёзные основания

А вину установит только суд

Наберитесь терпения, все будет ✌🏻😁
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Тоді дивись що каже адвокат "мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции " , по друге берем 212 і дивимся "Умисне ухилення від сплати податків вчи- нене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи", це стаття проти бухгалтерів або найнятих директорів.
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Тебе человек задал конкрктный вопрос об акте налоговой проверке. Ты чего хвостом мечешь? Или отвечай по сути или не пакости на ветке.
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суд уж точно НЕ ДОКАЗЫВАЕТ вину, врать не надо, или у тебя такая квалификация???
суд устанавливает, а доказывает сторона обвинения
но сначала надо иметь событие, которого нет
потом в этом событии найти состав преступления, что совсем не обязательно при наличии события
и только потом искать подозреваемых....
а пока нет даже самого первого...
так что, лаплашка, ты всего лишь тупой врун и квалификация у тебя нулевая с отдельным кабинетом и табличкой в зоопарке..))
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Дадада у ГБР нет ничего против Пети
Слышали уже 😂
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так ты признаешь что ты соврал про доказывание судом?
новое слово узнал - устанавливает???? кабинет не жмет??? ))))))
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Там ненависть к независимой Украине жмёт. Остальное прилагается🤔
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посетители твоего кабинета на бананы не жадничали???
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Десь месяца 4 тому назад сказал , шо Порошенко затаскают по допросам . Порохоботы ржали всей толпой . Подожду пока у мародера начнут майно отжимать и поржу вместе с вами . Порохоботы , Ок
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и сейчас ржем.... за все придется отвечать, зебобик...
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Об этом ваш мародер будет докладывать новому прокурору .
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Отжимать майно.Толькотдебилы,скоты и потомки вертухаев могут ржать над этим.
Если есть состав преступления,собирайте доказательства,идите в суд,доказывайте.Но по Закону.
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Портнов выложил видео где под ГБР стоит 10 молодёжи и типа портнов и фсб
Среди молодёжи Порошенко-младший
😂😂😂
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а что шарий на эту тему выперднул? ведь мнение врагов Украины для зебюков очень важно, не так ли? Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1795
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Не знаю
Шария не смотрю

Если Портнов враг Украины то где уголовные дела против Портнова? Почему все закрыты?

Если Шарий «враг Украины», то вопрос аналогичный

А если ГП покрывает врагов Украины, то может он сам их подельник,а? 😁
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Лалка, це не онучка першої русской сучки-космонавткі Лайкі?

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дык... теперь же власть в Украине неработоспособна в лучшем случае! спасибо, зелебобикам. сам прЮзЮдент и Ко - враги Украинского государства. газеты читай, деревня! Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1156
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А ГП уже не при делах? А говорят Зелинский клоун 😁
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И тут он нам проигрывает, просто паяц разговорного жанра.
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ГП - хромая утка. к тому же под подонком портновым достаточно судов чтоб нейтрализовать её усилия....
а ты будь последовательна - против Петра ведь тоже ничего не открыто? так? тогда пошто нехорошие слова пишешь? а?
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уголовные производства начаты, пока Петя не как подозреваемый.

Портнов кучу судов повыигрывал. В том числе и международных. А знаешь почему? Потому что ГП не могла слить Портнова, не выйдя на самих себя

А вообще я считаю, это прекрасно, что рыги грызут друг друга. В данном случае рыг Петя и рыг Портнов
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Никто и не сомневался, что Портнов ваша надежда и опора. Янукович с Азаровым вам тоже будут товарищами и братьями по борьбе с Украиной.

Да и ***** не откажется помочь вам уничтожить Украину.
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Как много пафоса
Враги Украины
Уничтожить Украину

Завязывайте со своей пропагандой

Есть Уголовный кодекс
И его нарушения

Все
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Видел в твоем высере ссылку на Януковскую шавку Портнова.
Уголовного кодекса я там не видел.
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Ну избирательная слепота соевых последователей давно уже ни для кого не секрет

Ставить своего сына под ГБР не позор?
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Ставить своего сына под ГБР не позор?
--
почему "ставить"? поддержать отца - не позор. у кацапов позор?
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Потому что это собрание якобы собралось САМО протестовать а не было собрано

Может, поэтому?

Хотя кому я
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несвязный текст, плавно переходящий в хамство. украинского не знаешь.

кацапа как кацапа.
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Да-да, в виду отсутствия аргументов надо объявить оппонента агентомкремля
Жалкие вы
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Оно не только хамка, оно ещё и стукач. Ну типичная донетчанка😄
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И про избирательную слепоту в твоем высере не видел.

Видел только твой щенячий восторг от человека, бывшего правой рукой Януковича.
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Ну я ж говорю про слепоту
Это у тебя щенячий восторг от человека бывшего министром экономики у Овоща и начинавшего свой полоитическтй путь с партии Медведчука

Портнов просто освещает все это. Выложил бы ЦН это видео, ссылалась бы на него

Видео 👍🏻 Прям в 10. В этом весь Петя
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Згідно з одним-це шоу для пріхільніків вати, Пожалуйста НЕ має Нічого Спільного з юриспруденцією.

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З податками теж, там від акту перевірки починають, юриспруденція в смартфоні.
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Было такое кино "Правосудие для всех". Там тоже до всех очень долго доходило, что девушка просто говорит правду. До профессиональных брехунов такие вещи оЧЧень туго доходят.
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Ниочем все эти допросы и дела.
А в целом по накоплении некоторого количества таких голословных обвинений и дел адвокаты Пети подают в ЕСПЧ заяву о политическом преследовании и Труба влетает в трубу на бабло.
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Труба никуда не влетит, платить будет народ Украины☹️
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Угу. И по иронии опять нифига не зебилы, а полноценные граждане Украины.

Бо зебилы от всего уклоняются и петляют и только требуют халявы, оплаченной совсем другими людьми совсем не для них.
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Цікакаво, а в Україні є закони, щодо притягнення до карної відповідальності за ДИФАМАЦІЮ?
Пояснення для наріта™, про що мова:

«Дифама́ція (лат. diffamatio - обмова, ганьблення від лат. diffamare = поширювати плітки) - це поширення про особу недостовірної інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Термін активно використовується НА ПРАКТИЦІ ТА В ЗАКОНОДАВСТВАХ ДЕЯКИХ ІНШИХ КРАЇН. »
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Ага. Давай. Пока что ГБР выгляди такими же клоунами, как ты.
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Ну для проксевой зебилки не выглядят. А для любого адвоката выглядят. Ибо на руках, кроме вказивки (интрига в том чьей - прокладки ЗЕ или напрямую *****) "мочить" Пороха, нифига у них нет.
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Ну для «любого адвоката» это для кого? 😁 для вас? Так вы вообще не адвокат

И материалы дела не видели
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Лала, просте запитання, коли відбувся продаж і коли має бути сплачений з нього податок?
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2018 год
И должен был налог уплачен тогда же

На ЦН есть статья на эту тему с цифрами
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Практично всі подання на Порошенкв, від Портнова.
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А платить будем мы.
Бо все обвинения вылетят в трубу и Порох подаст полноценный иск в ЕСПЧ, который зебилы проиграют всухую.

ЗЕлупа и его ЗЕКоманда танцуют под дудку Януковича и Ко, желающих просто отомстить, а платить за их тупость опять нам.
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ну да, свыня со свинярчуками ничого не крала, не мародерствовала
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Це да Бакс, але таким чином виглядає смішно, швидше слідчі сядуть.
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Садите жирного , обрадуйте народ . А если ост олигархи сядут ,то вообще будет праздник какой то !
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Думаешь Коломойский сам себя посадит?

Или его чихуахуахуеныш ЗЕлупкин на хозяина гавкать станет?
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Снова ШОУ для б&дла

Обьясняю
1) Полиграф НИКОГДА не используется для «доказательства вины»
2) Только сторона ЗАЩИТЫ может использовать рез-ты полиграфа как еще однл док-во невиновности.

Но б&длу показывают шоу «ЧИЧАС МЫ ПРАВЕРИМ ТИБЯ НА ПАЛИГРАФИ!! ТРЕПЕЩИ ПАРАШЕНКА!»
Б&длу нра
(C)
@5AllanLeVito
🤔
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Яка несплата податків , коли все йде через офшори. Там всі і все крутиться . Доречі новобраний разом зі своєю свитою , також там.
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га ди ну к ногтю, чтоб фекалии во все стороны
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