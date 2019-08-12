 Порошенко дав свідчення щодо "Прямого" і доповнив свідчення стосовно "Кузні на Рибальському", - адвокат Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат журналістам після завершення допиту Порошенка в ДБР у понеділок у Києві.
"Всі кримінальні провадження були відкриті без злочину. Якщо говоримо про нинішній день, то йдеться про так звану справу, пов'язану з телеканалом "Прямий"... Єдине, що можу сказати, ми не отримали жодного навіть натяку ... який саме податок, в якій сумі і якої юрисдикції, я так думаю, слідчі не розуміють. Те ж стосується і так званого відмивання коштів ... там взагалі не було про що було говорити ... свідок Петро Олексійович наскільки міг, дав вичерпні відповіді" , - розповів адвокат.
Водночас він зазначив, що Держбюро не дало йому дозволу на розголошення даних досудового розслідування.
Головань також висловив думку, що немає необхідності в проведенні цих допитів, а виклики на допит робляться "для шоу".
"Ми впевнені, що все це (кримінальне переслідування. - Ред.) інспірується з держави-агресора", - додав адвокат.
Відповідаючи на уточнююче запитання, в яких саме справах Порошенко є свідком, Головань сказав: "Сьогодні ми перевиконали план, оскільки ще були питання у справі "Кузні на Рибальському". Ми дали додаткові відповіді ... і були допитані додатково ... Порошенко є свідком у двох провадженнях (щодо телеканалу "Прямий" і щодо заводу "Кузня на Рибальському". - Ред.), сьогодні нам сказали ще про одне".
Адвокат також повідомив, що не може сказати дату наступного допиту, зазначивши лише, що це буде не скоро.
Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступній допит.
Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.
труба ждет когда его прищучат за бездействие по заведомо ложным доносам..)))
Там на Порошенко скооооооока матєрьялу!
Якщо є склад злочину то у слідства має бути те у чому звинувачують! тобто дані, якільки податку не заплатили, де і коли, інакше це бо-зна що!
Уяви, на тебе образився сусід, що ти на "його" місце машину поставив і накатав заяув, що ти ухиляєшся від сплати податків не вказавши яких та на яку суму. Тебе викликають і питають: "От на вас заява, що ви податків не платите!" Які твої дії?
Ти спитаєш, а про що власне йдеться, привда ж? А слєдак тобі : "А от я тебе на поліграф посажу!"
Абсурд, чи не так?
ЕТА ПЯТЬ!
Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».
Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.
До слова, це зовсім не страшно - всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік.
(С)
Роман Труба
У вас не так?
Следствие ведётся
Учитывая презумпцию невиновности, а также заявления, что Порошенко будет допрошен на полиграфе, получается, у ГБР есть серьёзные основания
А вину установит только суд
Наберитесь терпения, все будет ✌🏻😁
суд устанавливает, а доказывает сторона обвинения
но сначала надо иметь событие, которого нет
потом в этом событии найти состав преступления, что совсем не обязательно при наличии события
и только потом искать подозреваемых....
а пока нет даже самого первого...
так что, лаплашка, ты всего лишь тупой врун и квалификация у тебя нулевая с отдельным кабинетом и табличкой в зоопарке..))
Слышали уже 😂
новое слово узнал - устанавливает???? кабинет не жмет??? ))))))
Если есть состав преступления,собирайте доказательства,идите в суд,доказывайте.Но по Закону.
Среди молодёжи Порошенко-младший
😂😂😂
Там даже дирижёр есть 😁
Шария не смотрю
Если Портнов враг Украины то где уголовные дела против Портнова? Почему все закрыты?
Если Шарий «враг Украины», то вопрос аналогичный
А если ГП покрывает врагов Украины, то может он сам их подельник,а? 😁
а ты будь последовательна - против Петра ведь тоже ничего не открыто? так? тогда пошто нехорошие слова пишешь? а?
Портнов кучу судов повыигрывал. В том числе и международных. А знаешь почему? Потому что ГП не могла слить Портнова, не выйдя на самих себя
А вообще я считаю, это прекрасно, что рыги грызут друг друга. В данном случае рыг Петя и рыг Портнов
Да и ***** не откажется помочь вам уничтожить Украину.
Враги Украины
Уничтожить Украину
Завязывайте со своей пропагандой
Есть Уголовный кодекс
И его нарушения
Все
Уголовного кодекса я там не видел.
Ставить своего сына под ГБР не позор?
--
почему "ставить"? поддержать отца - не позор. у кацапов позор?
Может, поэтому?
Хотя кому я
кацапа как кацапа.
Жалкие вы
Видел только твой щенячий восторг от человека, бывшего правой рукой Януковича.
Это у тебя щенячий восторг от человека бывшего министром экономики у Овоща и начинавшего свой полоитическтй путь с партии Медведчука
Портнов просто освещает все это. Выложил бы ЦН это видео, ссылалась бы на него
Видео 👍🏻 Прям в 10. В этом весь Петя
А в целом по накоплении некоторого количества таких голословных обвинений и дел адвокаты Пети подают в ЕСПЧ заяву о политическом преследовании и Труба влетает в трубу на бабло.
Бо зебилы от всего уклоняются и петляют и только требуют халявы, оплаченной совсем другими людьми совсем не для них.
Пояснення для наріта™, про що мова:
«Дифама́ція (лат. diffamatio - обмова, ганьблення від лат. diffamare = поширювати плітки) - це поширення про особу недостовірної інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Термін активно використовується НА ПРАКТИЦІ ТА В ЗАКОНОДАВСТВАХ ДЕЯКИХ ІНШИХ КРАЇН. »
И материалы дела не видели
И должен был налог уплачен тогда же
На ЦН есть статья на эту тему с цифрами
Бо все обвинения вылетят в трубу и Порох подаст полноценный иск в ЕСПЧ, который зебилы проиграют всухую.
ЗЕлупа и его ЗЕКоманда танцуют под дудку Януковича и Ко, желающих просто отомстить, а платить за их тупость опять нам.
😱
Или его чихуахуахуеныш ЗЕлупкин на хозяина гавкать станет?
Обьясняю
1) Полиграф НИКОГДА не используется для «доказательства вины»
2) Только сторона ЗАЩИТЫ может использовать рез-ты полиграфа как еще однл док-во невиновности.
Но б&длу показывают шоу «ЧИЧАС МЫ ПРАВЕРИМ ТИБЯ НА ПАЛИГРАФИ!! ТРЕПЕЩИ ПАРАШЕНКА!»
Б&длу нра
(C)
@5AllanLeVito
🤔