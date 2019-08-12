 Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.
"Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів", - повідомив він.
За словами Гуцуляка, близько 10.30 в районі н.п. Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.
"Унаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій від початку поточної доби дістав поранення один наш захисник", - повідомив спікер Міноборони.
на тому боці проти ЗСУ воюють не "апалчєнцьі", а ***********.
Тому треба не дзвонити *****, а на кожний обстріл влучно відповідати.
і попередити на весь світ - у разі хоча б одного пострілу - КПВВ не працюють - до "устойчивого перемирия" ...крапка...
і наче ж ніяки домовленності (з падлюками) не порушили і покарання миттєве і неприємне...
(а якщо "гуманісты" щось заскавчать - то зразу відповідь - ми діко вибачаємося))) але пілкуємося тільки про мирне населення, при обстрілах іх жеж може зачіпити)
пардон, що багато букофф ))))