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 Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби сьогодні, 12 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів", - повідомив він.

За словами Гуцуляка, близько 10.30 в районі н.п. Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС

"Унаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій від початку поточної доби дістав поранення один наш захисник", - повідомив спікер Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142424
 
 
 Топ коментарі
 
А командуючий по роялю разбіраіцца чому не заносять за бурштин.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Для новообраного президента:
на тому боці проти ЗСУ воюють не "апалчєнцьі", а хуйлопітекі.
Тому треба не дзвонити хуйлу, а на кожний обстріл влучно відповідати.
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А командуючий по роялю разбіраіцца чому не заносять за бурштин.
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Піднімай сраку з дивану та покажи, як треба.
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А зачем зепу-ло лезет туда куда ему ненадо лезьть?
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А пісюніст вже разабрался? В верхньому чи в нижньому регістрі?
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"Надо просто перестать стрелять" (с) 🐸
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чесно кажучи, вже нівіть коментувати не хочеться.вже всьо так написано.розписано.що бракує хіба матюків.які заборонені на цензорі
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Оно так считает что надо просто перестать стрелять и все рассосется само собой. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за сдачу территории, за наших погибших и раненых защитниках и лежит полностью на зепрездоболе - этом представителе пернатого воробьиного народца.

Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5931
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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порошенко тоже перемириями "переболел", - поначалу даже пытались соблюдать. Потом дошло что в козломордыми не о чем говорить и тактика стала другой - насыщение передка снайперами ССО и ПТУРами. Потери орков стали в разы больше а у армеи дыры начался некомплект *********. Но тут пришел зеля и оркам опять пошла масть.
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Закінчився двадцятий, ювілейний день перемир'я імені Зєлєнского-Хомчака.
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Для новообраного президента:
на тому боці проти ЗСУ воюють не "апалчєнцьі", а ***********.
Тому треба не дзвонити *****, а на кожний обстріл влучно відповідати.
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або якщо нема наказу на "отвэтку" ,то хоча б на добу-дві-п"ять зачиняти усі КПВВ... усі!
і попередити на весь світ - у разі хоча б одного пострілу - КПВВ не працюють - до "устойчивого перемирия" ...крапка...
і наче ж ніяки домовленності (з падлюками) не порушили і покарання миттєве і неприємне...
(а якщо "гуманісты" щось заскавчать - то зразу відповідь - ми діко вибачаємося))) але пілкуємося тільки про мирне населення, при обстрілах іх жеж може зачіпити)
пардон, що багато букофф ))))
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Час вже давати вогонь у відповідь по "офісу пріЗєраватіва". Бо інакше до гавнокомандующєго Вофкі Вафліста не дійде, що будь який його договорняк з ****** не вартий навіть туалетного паперу, на якому він написаний
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