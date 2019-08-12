 Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Роман Труба повідомив у своєму Telegram.
"Сьогодні Петро Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа", - йдеться в повідомленні.
"До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - зазначив Труба.
Також глава ДБР сказав, що сьогоднішній допит Порошенка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" тривав дві години.
Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.
Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.
Полиграф бесполезен - ни один мускул не дрогнет.
Учился кнопки нажимать...
Мы эти кнопки нажимали...нажимали...нажимали..нажимали...
86%73% восторженных ЗЕбилоидов?
ЗЕбобы вы лутше попросите Трубу проверить ТуЗЕка на полиграфе.
Вопросы по порядку к нашему ГОВНОкому...
1. Кокс нюхав?
2. Кокс нюхаешь?
3. В оффшоры бабло Коло Мойшы выводил?
4. Считаешь себя малоросом?
5. Что обещал КолоМойше когда станешь презом за его бабки?
И т.п.
делу - труба!
завязывайте, ребята тесемочки и ставьте папочку на полочку
---
Кто-то скупает наличную гривну. Поглядим, когда её выбросят на рынок единомоментно.
Вовану в тот день придётся быстро искать вертолёт.