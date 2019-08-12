EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3877  248
Все про:Порошенко (9567) Труба (111) поліграф (33) ДБР (419)

 Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що експрезидента Порошенка ще раз викличуть на допит у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Роман Труба повідомив у своєму Telegram.

"Сьогодні Петро Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа", - йдеться в повідомленні.

"До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - зазначив Труба.

Також глава ДБР сказав, що сьогоднішній допит Порошенка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" тривав дві години.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко прибув на допит у ДБР. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.

Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142420
 
   
 Топ коментарі
 
Будуть під поліграф відповідь на Ст. 63 Конституції України питати? Доводити свою провину повинен не Порошенко. Хай Портнова під поліграф допитають. Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 7342
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, что по документальной части ни чего нет! Я так понмаю, что доказательной части ноль! НО!!!! Нужно сохранить положительный ПИАР для Трубы, Зеленского и главное Коломойского!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
питання на питання: а хіба Зеленський може брехати?))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Безвиз це позор, відновлення армії це зрада, так?
 показати весь коментар
 
"Признание - царица доказательств" (с). Андрея Вышинский, самый кровавыйпрокурор сталинских времен
 показати весь коментар
 
Цезаря теж посадити хотіли, та не вийшло і довелося зарізати.
 показати весь коментар
 
 
Какие убогие фотожабы. Фантазия у зеленых соплей такая же скудная, как и интеллект клоуна.
 показати весь коментар
 
 
это рисовал больной ( в медицинском смысле ) фанатик секты пресвятой Юли по имени Петро Чайка из Полтавы.
 показати весь коментар
 
Петя более 20 лет в политике - он врет как дышит.
Полиграф бесполезен - ни один мускул не дрогнет.
 показати весь коментар
 
 
дай бог пете крепкого здоровья что бы он смог выдержать все это и отсидеть.
 показати весь коментар
 
 
А то что? Грозный аквариумный малек в очередной раз наложит кучку соевоего дерьмеца в комментах?
 показати весь коментар
 
"Не виключено, що наступний допит буде з трубою". Поліграф
 показати весь коментар
 
 
В Трускавец недалече ездил...
Учился кнопки нажимать...
Мы эти кнопки нажимали...нажимали...нажимали..нажимали...
 показати весь коментар
 
 
Портновская промокашка в курсе, что человек имеет полное право отказаться от проверки на полиграфе или это чисто ********** практика вешания лапши на уши 86% 73% восторженных ЗЕбилоидов?
 показати весь коментар
 
 
Пэтя такой мастер брехать, что полиграф вокруг пальца обведёт)) Порохоботов же надурил)) шо ему тот полиграф
 показати весь коментар
 
 
Уверен, что обмануть полиграф для соевого мародера - плевое дело, многолетняя практика в ежедневной лжи не проходит даром!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пшел нах отсюда, лахта, водки здесь нет!
 показати весь коментар
 
 
он одурел от работы с вонючей Портянкой Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 5094
 показати весь коментар
 
 
Портнов должен сесть по 110-й статье, за свой первый же иск к Пороху.
 показати весь коментар
 
 
На кого расчитаны эти быдлячие ПОНТЫ?)))
ЗЕбобы вы лутше попросите Трубу проверить ТуЗЕка на полиграфе.
Вопросы по порядку к нашему ГОВНОкому...
1. Кокс нюхав?
2. Кокс нюхаешь?
3. В оффшоры бабло Коло Мойшы выводил?
4. Считаешь себя малоросом?
5. Что обещал КолоМойше когда станешь презом за его бабки?
И т.п.
 показати весь коментар
 
 
ну, если ничего не нашли кроме полиграфа, тогда
делу - труба!

завязывайте, ребята тесемочки и ставьте папочку на полочку
 показати весь коментар
 
 
Лахтинское отребье ужасно взбудоражилось когда узнало что полиграф не имеет никакой юридической базы в Украине. Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 9950
 показати весь коментар
 
 
так зебеньки ведь "новые лица", младенцы молокососные, элементарных гражданских прав не знают
 показати весь коментар
 
 
Да вообще пофиг, гуппи из аквариума, будет давать соевый мародер показания под полиграф, или не будет, в любом случае этому чепушиле кранты. Только порохососы не видят очевидного. В обществе настолько сильный запрос на посадку соевой мрази на нары, что Зеленский просто обязан это сделать, что бы показать свою силу и не потерять рейтинг
 показати весь коментар
 
Ему бы голову не потерять ненароком, когда секта зебобиков осознает что он их банально кинул с тарифами и проч.
 показати весь коментар
 
Тебе за поребриком, очевидно, не известно, что цена на газ для украинцев уменьшается с каждым месяцем? Все порохоботские горы соевого гуано не более чем откровенный бред, как, например, было с твоим предсказанием неминуемого дефолта и бакса по 200 гривень
 показати весь коментар
 
Беня лично обещал дефолт; как я мог не верить великому бизнесмену ? Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 3914
---
Кто-то скупает наличную гривну. Поглядим, когда её выбросят на рынок единомоментно.
Вовану в тот день придётся быстро искать вертолёт.
 показати весь коментар
 
Давно заметил, что среди порохоботов процентов 90 - гениальные провидцы, которые почему-то не смогли предсказать оглушительный пролет шоколадной мрази на всех выборах. Попробуй свои силы в гадании на магическом шаре, кофейной гуще и соевом гуано, у тебя все должно получиться Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 3249
 показати весь коментар
 
только идиот имея милиардный бизнес будет палиться тупо не заплатив налоги. тогда уже сделают через офшоры как зеля
 показати весь коментар
 
 
Зовите Полиграфа , пусть защимит яйца в тиски и Лолита много всего расскажет .
 показати весь коментар
 
Ну чё, зебобики, ваш пересидент ещё не звонил в Спортлото с просьбой "надо просто перестать стрелять" ?
 показати весь коментар
 
 
Что, рыбка гуппи, уровень юмора упал уже ниже плинтуса??? Хоть он и раньше был на сортирном уровне, но хоть было забавно наблюдать за твоими интеллектуальными потугами, а сейчас просто дно
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору