 Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.

"Ця проблема реально набула масштабу екологічного лиха. Справді тисячі гектарів лісових земель перетворено сьогодні в пустелі. Ми сьогодні облетіли це і все це бачили. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна - я по-іншому не можу назвати - війна з державою кримінальних авторитетів, які прикриваютьсяся і поліцією, і Службою безпеки України, і прокуратурою", - сказав Зеленський.

Він додав, що ця війна набула великих масштабів у 2014 році, і "ніхто цього не контролював, крім угруповань і навіть держслужбовців, які займалися цією діяльністю".

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Зеленський запропонував почати нараду із заслуховування представників правоохоронних органів.

Першому слово було надано голові Нацполіції Сергію Князєву.