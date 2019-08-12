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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Події
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Все про:Зеленський (2373) бурштин (329) Князєв (337)

 Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський

Масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.

"Ця проблема реально набула масштабу екологічного лиха. Справді тисячі гектарів лісових земель перетворено сьогодні в пустелі. Ми сьогодні облетіли це і все це бачили. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна - я по-іншому не можу назвати - війна з державою кримінальних авторитетів, які прикриваютьсяся і поліцією, і Службою безпеки України, і прокуратурою", - сказав Зеленський.

Він додав, що ця війна набула великих масштабів у 2014 році, і "ніхто цього не контролював, крім угруповань і навіть держслужбовців, які займалися цією діяльністю".

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Зеленський запропонував почати нараду із заслуховування представників правоохоронних органів.

Першому слово було надано голові Нацполіції Сергію Князєву.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142419
 
   
 Топ коментарі
 
опять мародер накакал зеле в штаны, у зебилов смотрю все стабильно Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8197
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Бурштыновая Народная Республика клала куй на Украину. Мародёр дал добро!
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Какой то стажер с квартала. На велике ровере ездит, и грозный такой
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Бурштыновая Народная Республика клала куй на Украину. Мародёр дал добро!
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щас зелебеньский её как поборет! ну или возглавит. то уже как получится.
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Тут у нас сейчас походу совсем другой президент. Другая Бенина кукла.

Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8253
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Зеленский работает очень эффективно. Поэтому растет его рейтинг.
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Ага, эффективно. Только на Бенин и свой карман.
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Так на прошлой неделе зелебобик один писал о 99% рейтинге.Куда же выше?Разве что к 146% устремился.
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опять мародер накакал зеле в штаны, у зебилов смотрю все стабильно
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Глава СБУ свой, глава СНБО свой, глава ГБР свой, глава МВД свой, глава ВККС свой, замы генпрокурора еще до выборов поклялись в верности прямо на 1+1 у Мосейчук. Кто мешает Зеле сейчас наводить порядок так-же, как новодится гэшефт для папы Бени?
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У Зели сейчас абсолютная власть в стране. Но полное отсутствие адекватных мозгов и усиленная работа на состояние хозяина - папы Бени..

Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?

https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html

Ах нет! Это новая формула - "Украина минус в карманы папы Бени и его куклы Зе". Надо успеть набить карманы под прикрытием тупого популизма пока зебилы не очнулись.
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Радуйся, шо не 2,25 или 2,50 как обещал наш главдержатель облэнерго.(с 1 июня).
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Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Почему же выросли цены на рынке на продовольствие? Почему бюджет страны за 2 последних месяца вошел в штопор на 116 млрд.грн.? Где же тогда деньги, которые теперь никто не грабит? Почему их не пустили на пересмотр тарифов? Выходит, что либо Порошенко не грабил, либо Зеленский начал грабить еще больше.
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Розкажу тобі про "продоволствіє": минулого року було перевиробництво овочів, тобто ціни впали. Цього року вже не захотіли працювати в збиток. Результат - недовиробництво(ростуть ціни, товар імпортується). Висновок: немає державної програми виробництва, держзамовлень, і т.д. все "пущено на самотек" на відміну від Косюковських курей( там можна отримати мільйонний відкат з держпрограми).
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І про "таріфи"... 70млрд. боргів за комуналку... Чи ахмєт не зміг спрогнозувати, що люди не зможуть платить по його хотєлкам роттердам і дюссельдорф? Всі платили по 3,60 за газ. От нєт! Показалось- мало! Карман без дна.
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Ти, напевно, живеш в місті і не знаєш, шо робиться в селі. Ковбасу комбайном не косять...
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Бывший Губернатор Одессы Михаил Николозович Саакашвили,тоже так говорил когда в Одессу он входил Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7833
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Саакашвили нормально потоптал местных одесских ублюдков, если бы порошенко их не прикрыл, сидели бы уже на нарах.
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Саак тогда грозно так, с пеной на губах, воевал с Бениным ставленником Палицей. А теперь-то они сейчас почти закадычные друзья.
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Какой то стажер с квартала. На велике ровере ездит, и грозный такой
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ЗЕля сколько у тебя впереди открытий чудных ! Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5142 познавай мир за счет налогоплатильщиков и телезрителей
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Саакашвили в Одессе даже запутался,когда его маланский мир окружил приятным вниманием, но Миша с грузинским характером чё то не понял намёка ведь при сралине маланцы вроде тихо сидели,а тут к нему даже в трусы смотрят Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1152
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Да, тихо, особенно Ягода, Каганович и Мехлис. Сам сралин -грузинский еврей, саака-такой же.
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давно уже произошёл апдейт власти и уже не только "государство - это я!". теперь "государство, это мы - криминальные авторитеты!"
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потрібні суди Лінча за ними Піночет! а потім демократія...
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Як казала одна бабця, над кожним чинушею повинен стояти німецький поліцай з дубцем.
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проплачене дурко соєве захищаюче брудні схеми свиноідола!...чортові ви раби свого хозяїна
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це---як в великій корпорації..призначити двох-трьох людей.. .щоб вони організували нижче по посадах.виконувати роботу..а не бігати по полях та заводах звільняючи чинуш..бо скоро теж будуть кричати -Зеленскій памагі
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А шо будет когда коррупцию станут убивать ,сводка будет со всех фронтов Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 245
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Аваков поки на місці - бурштиновій мафії бути.
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Найбільшого поширення це набуло за Авакова. А в того було більше 5 років щоб вирішити цю проблему (вирішується за 2 місяці за нормальних умов).
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Найбільше при Авакові почали за це говорити . Найбільше поширення було при Кучмі , коли були ще дуже жирні пласти, коли вже були добре налаштовані канали збуту на зарубіж, коли на це мало хто звертав уваги, бо ділили заводи і кар'єри
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Навіть якщо з вами погоджуся щодо того, що при Кучмі більше знищили тих лісів аніж з 2014 по сьогодні , то Авакова це аж ніяк не виправдовує.
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а) народу срати на екологію, для них бабло то передусім б) клали вони на сбу,нгу та поліцію, тим паче що зі всіма вони домовляться. в населення є зброя, є зв*язки та велика впевнкенність в тому що цю корову вони мають доїти
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Все що може блазень це просто легалізувати і більше нічого.
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да. теперь янтарь можно будет копать только на территории пятизвёздочных отелей житомирщины.
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Клас! А дівчаток на п'ятизіркові будь через медкомісію заводити?
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Ещё надо с черными лесорубами разобраться, которые незаконно вырубают лес и арендаторами прудов и водоемов, которые занимаются вымогательством за рыбную ловлю даже только одной удочкой.
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Надо как в Грузии пересажать всех воров в законе😎
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то-то их в Украине пачками отлавливают, и обратно в Грузию отправляют. а через месяц они снова здесь.
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А ти Авакова посадити не пробував? Може все налагодиться, га?
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то есть ДО 2014 года янтарь у нас не добывали?

феерический дебил.
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ot карошей жизни и зарплат
дайте лицензию на добычу чтобы люди после выплат государству реально могли заработать и себе а яе Польше
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Ну что за бред с лицензией? Эта бумажка, разрешающая беспрепятственно портить надра Украины в своих личных целях? Сколько предлагаешь платить за лицензию - 500 грн. в месяц? А дальше что - выдавать такие же лицензии на вырубку карпатских лесов?
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с аваковскими конвертцентрами по отмывке бабла которые захлеснули всю Украину с 2014 года, по 10 штук на 1 мелкий район ты часом не хочешь побороться? Или аваков по жопе даст ремнём?

Ааааа стоп, ты же хотел всё это скотство легализовать... "боротьба" трывае плять.
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Глянул комменты, судя по "базару" быкота тупорылая.
Рули, Зеля, будешь правидьно ехать, попутчиком стану, а пока гляжу только. Но ты реально вызов бросил. Бог тебе в помощь и Украина!
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Ошибка Порошенко еще не знает кто такой Розенблат. Как только узнает так сразу и посадит. /"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА
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Как то плохо наченает крейсер украина на металлолом людей за копку янтаря наченает щимить. Я от него ждал отмену пошлин растоможки на авто легалайз. С такими темпами долго не протянет опять на майдан выйдут.
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Никакой бурштыновой мафии не будет, если создать сеть приёмных пунктов этого сырья.
К примеру, в Австралии любой приезжий, не резидент страны даже имеет право искать золото, а потом сдать его приёмный пунт за авст. доллары.
Да, любой чел, даже не гражданин Авст. имеет это право на поиск золота - но а вывести за пределы страны - НИКТО не может.
Так что не вижу абсолютно никаких проблем с поиском янтаря - пусть люди ищут и сдают за бабло, тем более что в конституции сказано - недра принадлежат народу.
Также само и с канабисом - вред от которого значительно меньше чем от пива.




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