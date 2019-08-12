 Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.
"Ця проблема реально набула масштабу екологічного лиха. Справді тисячі гектарів лісових земель перетворено сьогодні в пустелі. Ми сьогодні облетіли це і все це бачили. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна - я по-іншому не можу назвати - війна з державою кримінальних авторитетів, які прикриваютьсяся і поліцією, і Службою безпеки України, і прокуратурою", - сказав Зеленський.
Він додав, що ця війна набула великих масштабів у 2014 році, і "ніхто цього не контролював, крім угруповань і навіть держслужбовців, які займалися цією діяльністю".
Зеленський запропонував почати нараду із заслуховування представників правоохоронних органів.
Першому слово було надано голові Нацполіції Сергію Князєву.
Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
Ах нет! Это новая формула - "Украина минус в карманы папы Бени и его куклы Зе". Надо успеть набить карманы под прикрытием тупого популизма пока зебилы не очнулись.
старааашное дело))))
феерический дебил.
дайте лицензию на добычу чтобы люди после выплат государству реально могли заработать и себе а яе Польше
Ааааа стоп, ты же хотел всё это скотство легализовать... "боротьба" трывае плять.
Рули, Зеля, будешь правидьно ехать, попутчиком стану, а пока гляжу только. Но ты реально вызов бросил. Бог тебе в помощь и Украина!
К примеру, в Австралии любой приезжий, не резидент страны даже имеет право искать золото, а потом сдать его приёмный пунт за авст. доллары.
Да, любой чел, даже не гражданин Авст. имеет это право на поиск золота - но а вывести за пределы страны - НИКТО не может.
Так что не вижу абсолютно никаких проблем с поиском янтаря - пусть люди ищут и сдают за бабло, тем более что в конституции сказано - недра принадлежат народу.
Также само и с канабисом - вред от которого значительно меньше чем от пива.