 "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку пропозицію начальник облполіції отримав від президента під час наради з питань боротьби з нелегальним видобутком бурштину.
Відео 112
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку пропозицію начальник облполіції отримав від президента під час наради з питань боротьби з нелегальним видобутком бурштину.
Відео 112
Источник: https://censor.net.ua/n3142416
К самим Авакову и Князеву, которые назначили и терпели на постах этих страшных негодяев, вопросов и претензий у преЗедента НЕТ.
Гидотно дивитись і слухати ту муйню від Зелебенського!
Так розумний керівник навіть бригадою не керує!
Сплошне голобородько!!!
Гидко!!!
Только законы не принимай , это не твое дело, это мы без тебя ...
"Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни....."
Попроси секретарку Мендель-Крендель перепечатать его заново. что-ли
И просит начальство уволить некоторых своих подчиненных - там уже начальство ментовское пусть думает, как по КЗОТу это сделать, если согласится выполнить просьбу Зели.
Статья 77. Увольнения со службы в полиции
1. Полицейский освобождается от службы в полиции, а служба в полиции прекращается:
...
5) за служебного несоответствия;
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/o_natsional_noj_politsii/77.htm
"КЗОТ подразумевает лишение гражданства и выдворение из страны, или Зе все таки не имел права так говорить?"
КЗОТ вообще не регламентирует гражданство, выдворение из страны или право человека как-либо говорить. Потому мне не очень понятно, к чему вы тут КЗОТ приплели.
Пис: тебе ніхто і не просив "звертати увагу".
как будто сериальчик дешевенький какой-то...
(але дуже-дуже хочу щоб не сміялись з України, щоб поважали її... але ж поважають сильних і впевнених, з високо піднятою головою, на міцних ногах і з міцними кулаками)