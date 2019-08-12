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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2373) Нацполіція (8011) бурштин (329)

 "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував звільнитися очільникові житомирської обласної поліції В'ячеславу Печененку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку пропозицію начальник облполіції отримав від президента під час наради з питань боротьби з нелегальним видобутком бурштину.

Відео 112

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142416
 
   
 Топ коментарі
 
ти гля какой смелий презедент) Так и куйлом наверно говорил))))
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Человек который хамит и орет на подчиненних и раболепствует перед теми кто может дать сдачи ниче кроме омерзения не вызывает.
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Зовнішня політика - 0 . Ззовні ворог для них відсутній , відповідно, будуть пошуки ворогів внутрішніх .Комісари і більшовики повернулися .
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" Аваковські проділися у хутро і зброю,а ми голі! Ходи,княже, по дань з нами, і добудеш ,і ми"...
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а где министр мвд и генералы..он на прямую жарит
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С таким рейтингом можно кого угодно вжарить
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Як там суддя вовк? Вовочка пропонував йому написати заяву на звільнення "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку - Цензор.НЕТ 4245 Чи вже зам"яли?
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О, как и ожидалось, спектакль для невзыскательной публики продолжается. Вова грозно топает ножками и вращает глазками. Хороший таки артист. Когда уже Путина поругает?
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Зелепут опять режим Голобородько включил.. Шут гороховый, когда ты с путиным будешь так говорить, а не блеять про "ту сторону.."??!
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Соя и тут против, какого хрена им надо непонятно.
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А чем ты доволен зебил ? непонятно ! тем ,что он унижает человека, тем что делает на камеру и показательно, или тем что хорошо копирует путлера ?Надо менять законы, потому что кого на это место не поставь ,нужно опираться на закон , которого нет.А вот это убогое уродство , дешевый цирк для лохов типа тебя. Поставит на кормушку своего чела ,под бурные аплодисменты зеликов, безумно хлопающих восторженными зенками.
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Какие законы тебе еще надо, все от людей зависит, пока дают и берут взятки никакие законы не помогут. А все менты в районах добычи янтаря куплены на корню, так что только гнать и требовать результатов от новых ментов, иначе никак.
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я угораю с вас зелики, у нс в Одессе он тоже так боролся со взятками, разрешил всем кому не лень сливать в черное море отходы , потому что экологам дают взятки ,а задействовать Авакова, и наказать виновных оно не смеет , потому что денежные мешки , субсидирующие твоего зелю, давно имееют процент с каждого взяточника. Уволит одного , поставит другого , дураки и рады.
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с тебя такой же ," у нс в Одессе"как и у с того что в туалетах кирнычанского села..)))
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сцацкая...судя о том что ваш ник сдесь присутствует,то срочная мобилизация порохнявих на эту тему..видать чётко зеля на клешню наступил порохобанде...
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"Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым."

Источник: https://censor.net.ua/n3142416

К самим Авакову и Князеву, которые назначили и терпели на постах этих страшных негодяев, вопросов и претензий у преЗедента НЕТ.
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а при чому там мєсний мєнт? там банда государствєнного масштаба
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Шоколадной мрази уже нет , а порохобобики все не угамоняться
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Зато теперь у учителей зарплата по 4 тыс баксов, прекращен тарифный геноцид и президент на работу на велике ездит!
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вижу по коментам что гастрольное шоу "слуга народа прям как у серияле" хавается с трудом, желчи много, до гастрита и язвы недалеко.
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судячи по завиванню порохоботів все правильно робиться. Петю - на нари!
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Дивився по тв!!!
Гидотно дивитись і слухати ту муйню від Зелебенського!
Так розумний керівник навіть бригадою не керує!
Сплошне голобородько!!!
Гидко!!!
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Потроху розганяють шоколядних Швондерів.. Це добре!
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Ой, шо он опять начинает понты колотить. Ментовская мафия бессмертна. А когда во главе этой мафии дон Авакяно, то можно вапще расслабиться и копать дальше.
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Игра на публику. А просто уволить, без красования перед телекамерами, слабо?
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Свіженький цирк у виконанні зе - шмарклі, для оргазмуючих зє-дятлів...
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Зеленскому видать сказали , да ты не бойся справишься,просто продолжай играть горячо полюбившегося голобородька и пипл схавает, недаром его команда носит название сериала.
Только законы не принимай , это не твое дело, это мы без тебя ...
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Всякий раз, когда смотрю очередные дешевые понты с бесогонствами и прочими фишками Великого ЗЕ, тихонько молюсь:

"Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни....." "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку - Цензор.НЕТ 955
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у всьому, без виключень. Будь яке тєлодвіженіє зебєні схоже на дешеву виставу у сільському клюбі. Але, його аудиторії такі вистави до вподоби. На них і працює зебєня.
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Вова, этот сценарий с "чертями" уже совсем истрепался.

Попроси секретарку Мендель-Крендель перепечатать его заново. что-ли
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Сабакова потрібно гнати в першу чергу?
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За айфоны никого не уволил?...скучно прошло шоу...
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Йа тибе ни верю ... ты сон вчирашний ....
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ты бы с пуйлом такой смелый был бы а не на публику играешь с бакланом под рукой
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И запись в трудовой книжке: "уволен по рекомендации президента". Интересно этот гарант конституции когда нибудь о законах слышал? Или как и предыдущие считает что он и сам закон? Или не дают покоя лавры педофильного соседа, который только один может всё решить, а бояре тупы и бестолковы и просто воруют но он их не увольняет.
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Играет в Вовку Пукина, но только на паРашке после таких слов чиновники сразу увольняются, а эти ржут и продолжают работать дальше... "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку - Цензор.НЕТ 8581
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"Уволен по собственному желанию" это называется - если сам по просьбе президента уволился и по "неполному служебному соответствию" - если сам не пожелал.
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И вам советую хотя бы почитать кзот. А то вы уже как президент возомнили: "что хочу то и ворочу". Не помните уже один такой был? И конституцию менял как хотел, не то что кзот; теперь только примерно знают где он.
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Если бы он "что хотел, то и воротил", он бы сам увольнял этих мерзавцев коррумпированных, но он их просит уволиться по собственному желанию - это не является нарушением КЗОТа.
И просит начальство уволить некоторых своих подчиненных - там уже начальство ментовское пусть думает, как по КЗОТу это сделать, если согласится выполнить просьбу Зели.
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Абсолютно верно, это не нарушение кзота, это нарушение прав и свобод граждан т.е. конституции гарантом которой он и есть. И его дело не самому гоняться и увольнять мерзавцев коррумпированных, а гарантировать что назначенные им главы этих ведомств будут это делать, даже не взирая о его просьбах об обратном. Если мерзавец коррумпирован то его место в тюрьме, а если просто уволен то скорее это просто расчистка места для своего жулика.
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Уволен с работы в связи с утратой доверия (п. 2 ст. 41 КЗоТ Украины).
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Сильно передёргиваете: 2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу. Каким образом нач. ровд безпосередньо это делает? И не напомните кто назначает начальника ровд, т.е. является власником, або уповноваженим?
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А так:
Статья 77. Увольнения со службы в полиции
1. Полицейский освобождается от службы в полиции, а служба в полиции прекращается:
...
5) за служебного несоответствия;
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/o_natsional_noj_politsii/77.htm
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Не надо только увиливать и закидывать горой ссылок конкретно из за чего уволить? И кто должен уволить?
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Слышал, что добытчики янтаря создали в Украине свою республику, которая ровно также как днр-лнр не подконтрольна Киеву. Ни хрена не понимаю(
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Зеленский, рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю. Лучший для вас вариант будет собрать свои вещи и сменить страну проживания. Это мягкий вариант.
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Тут есть нюанс - Зеле доверил управлять страной украинский народ, потому он и позволяет себе подоные заявления. Вам же никто и ничего не доверял - более того - вы покинули Украину и потому ваши рекомендации никому не интересны.
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Так собственно покинул из за таких как Зе. КЗОТ подразумевает лишение гражданства и выдворение из страны, или Зе все таки не имел права так говорить?
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Из-за таких как Зе? Это каких таких "как Зе"? Из-за Порошка, что ли?

"КЗОТ подразумевает лишение гражданства и выдворение из страны, или Зе все таки не имел права так говорить?"

КЗОТ вообще не регламентирует гражданство, выдворение из страны или право человека как-либо говорить. Потому мне не очень понятно, к чему вы тут КЗОТ приплели.
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а мені не пообається зебєня, то ж "рекомендую ему собирать свои вещи" та йти до дідька !
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А вас теж, як і Зелю, народ України обрав президентом? Чи чому ви вирішили, що на ваші рекомендації хтось має звернути увагу?
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а чому рекомендаціі кловуна для вас такі важливі? Я не голосую за кловунів, тому і не наділяю його повноваженнями.
Пис: тебе ніхто і не просив "звертати увагу".
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Рекомендації не кловуна, а Президента України, бо він є законнообраним Президентом України. Голосували ви за нього чи ні - не має жодного значення при цьому. Чи ви вважаєте, що Президент України є Президентом лише для тих, хто за нього голосував? Тоді ви ідіот.
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він кловун. Працює на рейдера. "президентство" то тимчасовий, і навіть випадковий стан професійного кловуна. Але, кловуном він не перестав бути, та і справжнім Президентом не став..
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Та ні - він саме справжнісінькій Президент України. Абсолютно законнообраний. Не менш справжній, ніж його попередники. І ви б це розуміли, якщо б дружили із реальністю.
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"справжнісінький" це той, хто дбає про країну, а не про враження яке він справить на зебільну аудиторію. А ваш кловун лише цим і переймається.
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на тебе вже справив. Бо тобі країна не потрібна. Тобі потрібні лише дешеві вистави типу цієї.
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Зеля скоро поувольняет всех кто за него проголосовал )))))))))))))
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Шота я дюжа сильно сомневаюсь что они за Зелю голосовали. Скорее за мародера.
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якщо в когось ще були сумніви з цього приводу, то тепер ті сумніви розсіюються. Хоча, в зебілів наврядчи вони розсіються хоч колись.. Зебілам хочеться екшну, вистав та гучних шкандалів. То все для них робиться.
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А шо для начала борьбы с незаконной добычей, контрабандой и крышеванием янтарной мафии надо было 3 месяца ждать приезда в Житомирскую область? Из Киева нельзя было тихо (а можно было и не тихо через любимый Твитер) рулить увольнениями и посадками, поручениями силовикам?
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Так Вам бы и это скорее всего не понравилось. Сказали бы, что через твитер страной управляет. "Рекомендую покинути вам свою посаду. Я вам не вірю", - Зеленський начальникові житомирської обласної поліції Печененку - Цензор.НЕТ 8505
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и все равно...смотрю и жду - кто ж рассмешит смешного ))))
как будто сериальчик дешевенький какой-то...
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та не...не трое...намного больше (миллионы, точно... и я в их числе... не смешно...)
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чому? хіба я винен, що не смішно мені з цього шоу
(але дуже-дуже хочу щоб не сміялись з України, щоб поважали її... але ж поважають сильних і впевнених, з високо піднятою головою, на міцних ногах і з міцними кулаками)
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а с куйлом он не такой грозный, просит на коленях
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поддельная копия лукашенко с примесью куйла
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"верю - неверю, рамашка какой-то..." (с) А перезедент оказывается должен всем лично доверять вплоть до уборщицы ? Зеленый урод не хочет и не может заниматься президентскими обязанностями.
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