EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2588  45
Все про:ветерани (343) День незалежності (239) марш (222) Офіс Президента (47)

 З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України

Представники ветеранських організацій, волонтери та Спілка сімей загиблих героїв анонсували проведення в День Незалежності, 24 серпня, Маршу захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Два місяці тому ми звернулися тоді ще в адміністрацію президента України із запитом, яким чином святкуватиметься День Незалежності і чи буде проведено військовий парад. Нам відповіли, що указ не видано. Ми цю відповідь оприлюднили. Патріотична спільнота по всій Україні почала майже синхронно самоорганізовуватися з метою громадського параду. Суть проста - люди, які захищали, захищають і захищатимуть Україну, - є людьми, від яких залежить незалежність України, відповідно, в День Незалежності саме вони стають прицілом суспільної уваги", - розповів член Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України, представник оргкомітету Антон Колумбет на пресконференції в понеділок у Києві.

Він додав, що про організований Офісом президента марш дізналися з пресрелізу на сайті глави держави.

"Ініціатива наша аполітична, ми не за конкретного політика, владу або проти них. Ми - патріоти країни, які хочуть пройти центральними вулицями міста в День Незалежності і довести своїм побратимам на фронті, що ми готові до них приєднатися в будь-який момент", - запевнив Колумбет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський. ВIДЕО

Організатори повідомили, що рух маршу почнеться від столичного парку імені Тараса Шевченка 24 серпня о 9.00. Першими пройдуть сім'ї загиблих військовослужбовців та ветерани з інвалідністю. Далі колона пройде до Бессарабської площі, звідки рушатиме вулицею Хрещатик.

Планується, що о 9:30 колона вирівняє стрій біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан Незалежності та почати шикування для заключної частини маршу.

"Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія. Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою", - зазначають в оргкомітеті.

Організатори зазначають, що після завершення молебню відбудеться концерт, організований "Музичним батальйоном".

Очікується, що в марші візьмуть участь понад 7 тис. ветеранів з усієї України, 1,5 тис. цивільних осіб, близько 500 військових волонтерів, а також капелани, яких очікується близько ста осіб.

Зі свого боку засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега розповів, що фонд допомагатиме у зборі коштів на проведення маршу.

Також читайте: Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142412
 
   
 Топ коментарі
 
Наламали все карты зелупенкам, они хотели устроить похороны Украины, а тут такое....
 показати весь коментар
 
узеленські ненавидять Українську армію не гірше орків...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наламали все карты зелупенкам, они хотели устроить похороны Украины, а тут такое....
 показати весь коментар
 
 
Причому похорони у кацапському стилі - "с пєснямі і пляскамі" всяких поваліїв
і лораків.
 показати весь коментар
 
 
Ну Лорак и повалий закидают помидорами - так что пусть в Украину не мылятся. Жто рыговские подстилки. А про Небесную сотню киевляне еще не забыли . И ПРО БУЛЫЖНИК ТОЖЕ
 показати весь коментар
 
 
какие вы непонятливые!
какиеЛорак-Повалий?

ясно сказано что будет "Марш достоинства" !

на Майдане устанавливают черный рояль.
Исполнять будет сам великий маЗЭстро ! З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України - Цензор.НЕТ 8095
 показати весь коментар
 
 
Будуть провокації від мєнтів та нацжон Бєлєцково.
 показати весь коментар
 
 
Він вже заявив що то не правильні ветерани а правильні то він з семенчєнком...
 показати весь коментар
 
 
он кто - временно выбранное, на определенный срок лицо - если будет дуркавать - время его полномочий резко сократиться - вся полнота власти в Украине - у народа - как то так - а участники АТО это навсегда и это их выбор был
 показати весь коментар
 
 
Теперь это не в интересах Белецкого, бо ему надо на следующих выборах попасть в парламент. А выборы будут явно скоро
Он сейчас тему украинского национализма и заботы про украинцев будет развивать - и все интервью будут о величии Украины. Понаблюдай.
 показати весь коментар
 
 
узеленські ненавидять Українську армію не гірше орків...
 показати весь коментар
 
 
При президент малорос как зе и ватната му команда подбудите са -- да не дразнят путлеристите.

ПОЗОР!
 показати весь коментар
 
 
Не факт. Зегенераты туда планирую детей нагнать в это же время.
 показати весь коментар
 
 
всьо по завєтам - "ми будєм стоять позаді женщін і дєтєй"
 показати весь коментар
 
 
ФАКТЫ В СТУДИЮ- название организаций, финансирование, имена инициаторов.
 показати весь коментар
 
А в ЗСУ "достоінства" нема! Тому й ніякого параду в них не буде!!! Не заслужили.
 показати весь коментар
 
 
Звісно, це ж він замість параду ЗСУ, якийсь марш невідомо чийого "достоїнства" придумав. Звідси й висновок - в ЗСУ достойних немає.
 показати весь коментар
 
 
Вы бы смайлик прикрепили, что ли З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України - Цензор.НЕТ 3092
Ваш сарказм приняла за ( пардон) вы..ер(((
 показати весь коментар
 
 
Ти вже з палі злізла, мавпочка кацапська? Не треба пісюністу підлизувать, там в нього ціла зєкоманда для цього є.
 показати весь коментар
 
Казламорді просто поведені на провокаторах, вічно їх хтось намагається на щось спровокувати! Палиться вата... Так що буде? Чи я тебе ще не занадто спровокував?
 показати весь коментар
 
Да пошел по стрелочке крещатика( если ты знаешь что это) нулёвка , подделка под украинца.
 показати весь коментар
 
Сцикадора кацапська за Хрещатик знає? Дивина. А скабки в дупі після палі смерикової не заважають? З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України - Цензор.НЕТ 2119
 показати весь коментар
 
преЗЕдент боится военных как огня. Когда в Марике был военный парад, что делал наш ЗЕленый вождь? С перепугу прятался в фонтане. Кто-то может представиль, что клоун толкает речь перед военным парадом? Что оно скажет? Тут богданом не прикроешся, надо самому что-то сказать. В общем, ваЗЕлин ищет себе врагов среди военных. Не думаю, что клоуну простят наши воины, защитившие и защищающие Украину от дикой орды.
Сразу вадно, какой у нас новый говнокомандующий. Маленький ЗЕленый дрыщь.
 показати весь коментар
 
 
Більшовики завжди ненавиділи українців і їх армію , то чому зараз коли при владі їх внуки має бути по іншому : Все закономірно - Україна таке вже проходила в 20-30 роках. Наслідки правда були жахливі.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а ЗЕ В КРАСНЫХ ТРУСЕЛЯХ БУЛЕТ ЗАГОРАТЬ В ТУРЦИИ И ИЗРАИЛЕ ИЛИ ПРИДЕТ НА МАЙДАН И СКАЖЕТ наконец-то" :
СЛАВА УКРАИНЕ !
Героям Слава!
Смерть ворогам!

Или кишка тонка у фронт мэна 95 квартала?
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то, те що не буде військового параду, в деякій мірі і правильно - не прийдеться військовим віддавати честь говнокомандуючому-малоросу.
 показати весь коментар
 
 
ТАК ПОТОМУ И ОТМЕНИЛИ, что боятся этого ( шо военные откажутся честь отдавать)
 показати весь коментар
 
 
опять пете-бобики про то,как оно будет плохо.

норм.инициатива от ветеранов.
и вы не оценили (в силу своих ограниченных мозгоспособностей) основной посыл ветеранских организаций-
на передке бойцы воюют и знают шо побратимы с ОР1,2,3...готовы поддержать.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, петики Censor пройдут отдельной колонной? Или их здесь всего десять человек? Ники же не смогут идти...
 показати весь коментар
 
Марш захисників України і марш "достоинства" пріпєзєдєнта це , як кажуть в Одесі - дві великі різниці.

Вофка , пішов ти в свинячу сраку разом зі своїм "достоинством". І не забудь туди прихопити все своє гомосятське кодло "слуг урода"
 показати весь коментар
 
 
"Наперекор титаническим усилиям Зеленского и его команды, в День Независимости состоится Марш защитников Украины."
 показати весь коментар
 
 
- Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, - сказал он, - вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. - Назначаю тебя послом! - поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. (с) Маленький принц
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору