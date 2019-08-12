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 Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", президент представив нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в Житомирську область 12 серпня.

Відео 112

"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації - Бунечка Віталія Івановича", - сказав Зеленський під час зустрічі з місцевою владою й активом Житомирської області. 

Після чого президент вручив Бунечку посвідчення голови ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні їде на Житомирщину - розбиратиметься з незаконним видобутком бурштину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142410
 
   
 Топ коментарі
 
Что известно про это назаначение:
"Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".

П.С. Свинарчуки в новой команде....
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Зеленский «разберется с бурштиновой мафией» так же, как «разобрался с Закарпатской таможней» и «астанавил вайну»

Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
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Дневник Николая 2: Сегодня застрелил 10 ворон...
Дневник ЗЕБЕни 1: Сегодня загонял двух бурштыновых чертей на Житомирщине.... Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 1938
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Зеленский «разберется с бурштиновой мафией» так же, как «разобрался с Закарпатской таможней» и «астанавил вайну»

Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
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на счет войны пока не остановил, но контрабанда вся стоит, поэтому вы только наполовину совравший.
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Люди, які, скажімо так, беруть участь, стверджують, що все залишилось, як було - тільки хабар на 10% виріс. ОПа не горда, їй мніго нє нада)
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А ещё он "вернул" наших моряков из московитских застенков.
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Там потрібен військовий на посаді губернатора, бо цивільні не справляться з бурштиновою мафією! Їх або куплять або вб'ють!
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Мафія! Стаять! Разбєжалась, биссра!Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 2978
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там потрібен закон про приватну концесію на видобуток бурштину:

приватна компанія і бурштин викопає, і налоги заплатить , і землю рекультивує...

а диким зайдам вони самі роги повідшибають
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Сьогодні є можливість видобувати бурштин приватними компаніями - ніхто не бере ліцензії, всі хочуть видобувати дикунським способом, знищуючи ландшафт!
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"это все, что вам нужно знать о нем" добавил?
Или журналисты считают, что это единственное, что Зеля произнес внятно?
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А вот это уже смело и без кавычек можно назвать:
Инцидент.
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Кум, "Сват", брат своей секретарши, квартальщик, "рассмеши комика".....? Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 5930

кто такой, почему из титров Г+Г не знаю?
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Дневник Николая 2: Сегодня застрелил 10 ворон...
Дневник ЗЕБЕни 1: Сегодня загонял двух бурштыновых чертей на Житомирщине.... Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 1938
 показати весь коментар
 
 
Что известно про это назаначение:
"Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".

П.С. Свинарчуки в новой команде....
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Становится всё очевидней, что "Свинарчуки" это не люди Порошенко, а люди Коломойского...
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И вообще, не Петя был предыдущим президентом, а Зеля...
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Зеб, так и Зелемойский не президент, если его окружают люди Порошенко, даже на люстрах сидят.
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Зеля и президент - понятия не совместимые. В лучшем случае ИО
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теперь у Зелескавага в доме появится "бурштинова кімната"..
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Да ему особенно и трудиться не придется. Он заберет себе петину бурштыновую комнату. А петю посадит.
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Зеб, а зачем ему Петю сажать и наживать проблемы, ему Коломойский отстегнёт за снижение тарифов.
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Ничего не изменится просто теперь деньги будут проходить через правильные для зе руки
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Зелемойский обещал новые лица, вот он и выполняет обещания, но он не обещал, что они сумеют и будут работать...
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Порохнявая ботоферма, что не так?
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