 Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", президент представив нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в Житомирську область 12 серпня.
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"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації - Бунечка Віталія Івановича", - сказав Зеленський під час зустрічі з місцевою владою й активом Житомирської області.
Після чого президент вручив Бунечку посвідчення голови ОДА.
Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
приватна компанія і бурштин викопає, і налоги заплатить , і землю рекультивує...
а диким зайдам вони самі роги повідшибають
Или журналисты считают, что это единственное, что Зеля произнес внятно?
Инцидент.
кто такой, почему из титров Г+Г не знаю?
Дневник ЗЕБЕни 1: Сегодня загонял двух бурштыновых чертей на Житомирщине....
"Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".
П.С. Свинарчуки в новой команде....