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Все про:ДТП (2446) Харків (1459)

 Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних

Двоє патрульних дістали травми внаслідок ДТП на пр. Науки, 66.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Харків у Facebook.

За словами прес-секретаря патрульної поліції Харкова Каріни Курбанової, зіткнення трьох автомобілів - Opel Astra, Daewoo Lanos і Toyota Prius - сталася 11 серпня о 22:40.

"У лікарню доставили двох пасажирів Toyota Prius. Це патрульні, які їхали в службовому автомобілі. Попередній діагноз лікарів - забої. Також в одного з поліцeйських - рвана рана підборіддя", - розповіла Курбанова.

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За попередньою інформацією, водій авто Opel Astra нe рeагував на вимоги поліцeйських про зупинку і продовжував рух. Під час переслідування сталася ДТП. Прес-секретар повідомила, що службовий автомобіль Toyota Prius рухався зі звуковими і проблисковими спeцсигналами.

Обставини аварії наразі з'ясовує слідчо-оперативна група.

Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142409
 
 
 Топ коментарі
 
В Харькове очень много нарушают: часто игнорируют пешеходные переходы, ездят на красный свет, скорость превышают. Вообще, слишком много крутых машин, водители которых думают, что они цари жизни. А потом имеем такие судебные процессы, как по Зайцевой. Да и мотоциклистов неадекватных развелось, которые вообще ни о чем не думают. Летают по городу, как по пустынной трассе. Сколько нужно лет, чтобы вдолбить нашему народу, что без уважения водителю к водителю, трагедий не избежать? А самое страшное то, что после смертельных аварий виновники ведут себя так, как будто не человека жизни лишили, а курицу раздавали: "Ну что ж, с кем не бывает!"
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зайцева повэчэрять додому їздила?
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У нас одного часу (рока півтора назад) на одному місці протягом одного тижня МАРШРУТКИ попали. В одному випадку молодій дівчині руку відірвали, в другому - дві смерті. Та а скільки випадків з тими гробами на колесах зі смертіми.
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всё как всегда!!!! здесь ничего не меняется....каждые 10 мин. неужели не о чем больше писать????????????
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В Харькове очень много нарушают: часто игнорируют пешеходные переходы, ездят на красный свет, скорость превышают. Вообще, слишком много крутых машин, водители которых думают, что они цари жизни. А потом имеем такие судебные процессы, как по Зайцевой. Да и мотоциклистов неадекватных развелось, которые вообще ни о чем не думают. Летают по городу, как по пустынной трассе. Сколько нужно лет, чтобы вдолбить нашему народу, что без уважения водителю к водителю, трагедий не избежать? А самое страшное то, что после смертельных аварий виновники ведут себя так, как будто не человека жизни лишили, а курицу раздавали: "Ну что ж, с кем не бывает!"
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А Вы действительно считаете, что нашему народу можно что-либо **вдолбить**? Сколько лет живу - глубоко убежден, что это бесполезно... тут уже ничего не поможет...благо, на том свете мест немерено - принимают всех. только это и радует..
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Просто красножопые большинству как вдолбили, так и это не "выдолбишь".
Даже вроде бы умный Гриценко высрал стандарт для совкового быдла - фошисте напале на мирный совочек. Воронченко - такое же быдло.
А что уж говорить об "не элите"? Если те кто должен тянуть вперед - одной ногой в совковом гробу, а второй "в корыте".
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две недели тому, был просто вынужден киев два раза пересекать. даже йа не знаю таких нецензурных слов, шоб выразить отношение к тому, шо там на дорогах делается!!!
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Траса раллі в Україні адреса: місто Харків.... все.... усе місто - траса для перегонів.
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Скажу вам по моим наблюдениям в Киеве, самые обезбашенные гонщики на дороге с номерами Ах и Ам ( Харьков и Житомир)
Ехал как-то через Харьков на Славянск, то меня очень сильно удивило что пешеходы не привыкли что их пропускают на переходе, останавливаешься их пропустить, а они смотрят с удивлением и опасаются переходить) в Киеве так наоборот под колеса прыгают)
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это правда, так и есть. В Харькове водители охеревшие, спокойно себе прут не на свой цвет светофора, объезжая пешеходов, переходящих дорогу в установленном месте. Это все от безнаказанности.
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Це не Харьківська панацея, це діагноз всїєї України. Це таке покоління водятлів, я вже писав нещодавно.
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То їздити треба як Антиколорадос - на метро і маршрутках)
В будь-яку секунду можна померти бо хто права купив, а на решту - забив Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних - Цензор.НЕТ 9852
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У нас одного часу (рока півтора назад) на одному місці протягом одного тижня МАРШРУТКИ попали. В одному випадку молодій дівчині руку відірвали, в другому - дві смерті. Та а скільки випадків з тими гробами на колесах зі смертіми.
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О, знайшов клондайк битого мотлоху поліцейського.
Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних - Цензор.НЕТ 6728

Київське "кладовище поліцейських "Пріусів". ФОТОрепортаж
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Хлопак їхав собі за навігатором, слухаючи його команди та дивлячись на дисплей.
Що йому хз-які знаки якогось "точила" позаду?
А потім настав час втечі.
І ось маємо.
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Гонок в многолюдных городах не должно быть, должны тихо спокойно приходить домой квитанции на уплату штрафов и так же тихо и вяло уплачиваться
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На Научном, вечером менты сами не прочь погонять, им там скучно. Думаю окажется в итоге что "нарушитель" за которым они гнались, не включил поворот перестраиваясь в другой ряд, на пустой дороге. О чем у них будет "видиофиксация" сделанная на карманный iphone.
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Пора бы уже нашим полициантам пересаживаться с "приусов" на что-то по мощнее! Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних - Цензор.НЕТ 7411
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нужны лежачие полицейские на всех перекрестках, что бы мрази знали, что если не снизят скорость, то вылетят из машины и ударятся рогами об столб, только такими методами можно навести порядок.
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