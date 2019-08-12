 Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Харків у Facebook.
За словами прес-секретаря патрульної поліції Харкова Каріни Курбанової, зіткнення трьох автомобілів - Opel Astra, Daewoo Lanos і Toyota Prius - сталася 11 серпня о 22:40.
"У лікарню доставили двох пасажирів Toyota Prius. Це патрульні, які їхали в службовому автомобілі. Попередній діагноз лікарів - забої. Також в одного з поліцeйських - рвана рана підборіддя", - розповіла Курбанова.
За попередньою інформацією, водій авто Opel Astra нe рeагував на вимоги поліцeйських про зупинку і продовжував рух. Під час переслідування сталася ДТП. Прес-секретар повідомила, що службовий автомобіль Toyota Prius рухався зі звуковими і проблисковими спeцсигналами.
Обставини аварії наразі з'ясовує слідчо-оперативна група.
Даже вроде бы умный Гриценко высрал стандарт для совкового быдла - фошисте напале на мирный совочек. Воронченко - такое же быдло.
А что уж говорить об "не элите"? Если те кто должен тянуть вперед - одной ногой в совковом гробу, а второй "в корыте".
Ехал как-то через Харьков на Славянск, то меня очень сильно удивило что пешеходы не привыкли что их пропускают на переходе, останавливаешься их пропустить, а они смотрят с удивлением и опасаются переходить) в Киеве так наоборот под колеса прыгают)
В будь-яку секунду можна померти бо хто права купив, а на решту - забив
Київське "кладовище поліцейських "Пріусів". ФОТОрепортаж
Що йому хз-які знаки якогось "точила" позаду?
А потім настав час втечі.
І ось маємо.