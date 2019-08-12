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 Через ремонт частково обмежено рух Парковим пішохідним мостом на Труханів острів у Києві, - "Київавтодор"

Найближчі кілька днів на столичному Парковому пішохідному мосту буде частково обмежено рух через ремонт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Київавтодору".

"На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів ми виконуватимемо протиаварійні роботи (зміцнюватимемо конструкцію плитами). Ремонт виконуватимемо уночі. Об'єм робіт - великий, тож роботи триватимуть кілька ночей (проти вівторка, середи і четверга)", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюють у "Київавтодорі", рух обмежать сьогодні ввечері, з 23:00 і до 10:00 вівторка. Аналогічні обмеження діятимуть завтра і післязавтра.

Нагадаємо, у Києві обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів. Міська влада стверджує, що міст, як і раніше, безпечний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному мосту в Києві на місяць частково обмежать рух

Через ремонт частково обмежено рух Парковим пішохідним мостом на Труханів острів у Києві, - Київавтодор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142408
 
 
 Топ коментарі
 
Там дебіли на машинах катались, на відео це знімали і викладали в соцмережах - тепер потрібно знайти цих дебілів і примусити оплатити ремонт моста!
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Это «итальянская» сумасшедшая, не обращайте внимание. Сейчас оно на меня переключится.
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Мосты - это дело серьезное, за ними нужно приглядывать очень тщательно и вовремя ремонтировать. Мы же не хотим, чтоб у нас было как на расеи.
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Там дебіли на машинах катались, на відео це знімали і викладали в соцмережах - тепер потрібно знайти цих дебілів і примусити оплатити ремонт моста!
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Я вибачаюсь, поправочка."Парковий міст на Труханів"-це не той міст Кличка який новий. Це пішохідний міст з набережної Дніпра за Поштовою площею дозони відпочинку о.Труханів
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Так це інший міст, але його нещодавно ремонтували і відкривали для пішоходів і по ньому теж катались на автівках місцеві дебіли!
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Мои французы - парижане были в отпуске в гостях в Киеве и резюмировали: "Очень красивый город!". Гордитесь, украинцы, но пусть местные власти и периферию не запускают.
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не вижу смысла гордиться и слушать мнение приезжих. Живем как есть, плюсы и минусы города знаем лучше других.
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макс колорто, иностранец. какое тебе дело до нашего Киева!
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??? Я Киевлянин, а ты иностранка. И вообще, в чем дело, чего пристаешь?
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у тебя имя иностранное, и ты стыдишься украинского. Потому что ты не украинец!
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Это «итальянская» сумасшедшая, не обращайте внимание. Сейчас оно на меня переключится.
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Мосты - это дело серьезное, за ними нужно приглядывать очень тщательно и вовремя ремонтировать. Мы же не хотим, чтоб у нас было как на расеи.
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