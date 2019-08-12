 Через ремонт частково обмежено рух Парковим пішохідним мостом на Труханів острів у Києві, - "Київавтодор"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Київавтодору".

"На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів ми виконуватимемо протиаварійні роботи (зміцнюватимемо конструкцію плитами). Ремонт виконуватимемо уночі. Об'єм робіт - великий, тож роботи триватимуть кілька ночей (проти вівторка, середи і четверга)", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюють у "Київавтодорі", рух обмежать сьогодні ввечері, з 23:00 і до 10:00 вівторка. Аналогічні обмеження діятимуть завтра і післязавтра.

Нагадаємо, у Києві обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів. Міська влада стверджує, що міст, як і раніше, безпечний.

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