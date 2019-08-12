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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2057) ДТЕК (27) Роттердам+ (20)

 Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі у слідчих діях НАБУ

Співробітники ДТЕК, яким було адресовано повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро, своєчасно братимуть участь у проведенні слідчих дій в НАБУ 14 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТЕК у Facebook.

У ДТЕК підкреслили, що виключають можливість незаконних дій з боку своїх співробітників, і заявляють про їхню готовність відповісти на всі запитання слідства.

"Компанія повністю виключає будь-які незаконні дії своїх співробітників і повідомляє про намір співробітників ДТЕК відповісти на всі запитання слідства і суду. Співробітники перервуть відпустку і для встановлення істини повернуться до Києва. Вони чітко виконуватимуть свої процесуальні обов'язки згідно з встановленими юридичними процедурами", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

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У компанії також додали, що працюють виключно в правовому полі і готові надати слідству результати досліджень і висновків міжнародних аудиторів, які доводять хибність висунутих співробітникам звинувачень.

"Енергетична компанія ДТЕК веде свій бізнес виключно в правовому полі. Компанія готова всебічно сприяти встановленню істини, надати результати експертиз і висновків міжнародних аудиторських компаній. Ці експертизи доводять безпідставність висунутих проти її співробітників підозр", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких двоє менеджерів компанії ДТЕК.

Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість українською методологією ціноутворення на вугілля. "Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в прес-релізі Euracoal, опублікованому на її веб-сайті 21 вересня 2018 року.

Законність та економічна обґрунтованість формули "Роттердам +" була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.

Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вуглевидобувні підприємства отримували надприбуток у результаті використання формули "Роттердам+".

Також читайте: АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142405
 
 
 Топ коментарі
 
отчего они отдыхают? от повышения тарифов населению? устали бедолаги у людей деньги отбирать
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без поросенко, ахметову не удалось бы организовать это ОПГ по тотальному грабежу Украины
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Немає в тебе часу на попкорн, ты в рабстві у мародера, пишешь коменти за їжу.
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отчего они отдыхают? от повышения тарифов населению? устали бедолаги у людей деньги отбирать
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От бідні... Порушили їх право на відпочинок.. Головне,що Ахмєткє як соловью. І ніхто до ньогоі не думає дотягнутися.
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А сам Ринат Леонидович что пожертвует? Часом не те самые отпускные и з/п сотрудников ДТЭК, чтобы отмазаться и быть белым и пушистым?
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Вже пожертвував гроші на купівлю своїх депутатів, тепер ваших будуть бити по холуйській морді. Я вже купив попкорн і з задоволенням спостерігатиму це шоу Співробітники ДТЕК перервуть відпустку через слідчі дії НАБУ у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9151
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коментар відмічено як спам  
 
Немає в тебе часу на попкорн, ты в рабстві у мародера, пишешь коменти за їжу.
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Є час, бо я вільна людина. А твій комент брехливий, тому тебе у спам. Співробітники ДТЕК перервуть відпустку через слідчі дії НАБУ у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4241
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Мені не цікавить, що у тебе відсутній розум.
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двоемыслие и шизофрения завсягдатый попутчик клуба любителей свыночолых марадёро-реформаторов. Співробітники ДТЕК перервуть відпустку через слідчі дії НАБУ у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2671
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Я подивився його друзів. Все стало зрозумілим. Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі у слідчих діях НАБУ - Цензор.НЕТ 4631
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Да вы шо? Во дожились :Прервут отпуск. Простого смертного уже бы в кайданках с отбитой печенью приволокли.
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ДТЕК Засновник(и) Ахметов Рінат Леонідович. Тепер після цього Слуги і депутати Ренати будуть бити один одного. Ви цього хотіли, зебіли?
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без поросенко, ахметову не удалось бы организовать это ОПГ по тотальному грабежу Украины
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Ахметов багатший за Порошенка і сам собі хазяїн. Тому не пиши дурниць.
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за финансирование сепаратизма, его при условиях военного времени можно было к стенке поставить, тому нэ пышы дурныць курка
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12 августа 2019 На украинских ТЭС стремительно сокращаются запасы угля.
Ситуацию не исправляют.
Еще хуже ситуация с запасами топлива на украинских электроцентралей (ТЭЦ). Здесь антрацитового и газового угля на сегодняшний день осталось суммарно 192,5 тыс. тонн, что на 162,5 тыс. тонн меньше (45,7%), чем в 2018 году.

зубожилое, это называется Роттердам-минус. через 2 месяца, шавка, будешь скулить из-за веерных отключений и холодных батарей, в твоей обоссанной хрущевке.
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ДТЭК - это мафиозно-рэкетирское предприятие. Это знают все, кто сталкивался с подключением к сети. На ровном месте требуют неадекватные суммы.
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а в будь-якій комунальній отраслі в нас якось по-іншому???
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в газовому хазяйстві якось по іншому? Вивіз сміття - та ще контора для відбирання грошей в населення, Будь яку довідку отримати, то треба 9 кіл пекла пройти, архіви, ЖЕКи і так далі за списком.. Чи ви не в Україні живете?
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За вивіз сміття беруть гроші. Відповідь на ваше питання: сміття те саме, яке ви накопичили Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі у слідчих діях НАБУ - Цензор.НЕТ 3506
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