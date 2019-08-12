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Все про:Крим (7279) референдум (302) Росія (19316) колабораціонізм (35)

 Ексмер Білогірська Кангієв, який не визнав "референдум" окупантів у Криму, став колаборантом і очолив виборчий штаб "Единой России"

Ексмер Білогірська Альберт Кангієв став керівником російського виборчого штабу в Білогірську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек на своїй сторінці в мережі Facebook написав: "З головою Держкомнац Лєнуром Абдурамановим і членом Ради кримських татар при Главі РК Енвером Еміраджієвим зустрілися з активними жителями Білогірська, яких запросив шановний представник регіону Альберт Кангієв. Активісти недарма обрали Альберта Османовича своїм керівником у виборчий штаб Білогірська - він грамотний керівник, з великим досвідом роботи в держструктурах, тому став, образно кажучи, прапором виборчого процесу в регіоні".

У пості Facebook Руслана Бальбека не уточнюється, штаб якої партії очолив Кангієв, проте в тегах проставлено #ЕдинаяРоссияКрым.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, Кангієв погодився стати колаборантом з корисливою метою.

"Давно не спілкувався з Альбертом, не знаю де він тепер, чим займається. Але якщо він зайнявся виборами Бальбека і очолив районний штаб, напевно, треба думати про вигоду. Це може бути як матеріальна винагорода, так і обіцянки якоїсь серйозної посади після виборів. Те, що Кангієв не працює "заради ідеї", всі давно знають. Тому про "любов" до окупантів, звичайно ж, не йдеться. Перед колаборантами з-поміж кримських татар поставлено ​​завдання: висунути якомога більше кандидатів у депутати місцевого масштабу, особливо в місцях, де кримські татари живуть компактно. Ці депутати потрібні нинішній владі для статистики і звітів", - прокоментував звістку про Кангієва заступник голови Меджлісу.

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Нагадаємо, у 2014 році мер кримського міста Білогірськ (розташовується за 42 км від Сімферополя) Альберт Кангієв відмовився вести підготовку референдуму, який призначила кримська "влада".

Тоді Кангієв заявив, що "ця дія нічого спільного, крім назви, з референдумом не має".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142404
 
 
 Топ коментарі
 
Так само як і у Лугандоні - у кого нема роботи йдуть лизати сраку окупантам.
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Автономію їм давай.Гівна на лопаті.За 5 років рідної морди набитої окупантам.От такий спротив.
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Так само як і у Лугандоні - у кого нема роботи йдуть лизати сраку окупантам.
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Сраку окупантам часто лижуть навіть ті, хто в Києві знайшов роботу.
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есть и такое... но глядя на сальное рыло этого ... у него родина там где колбаса или хотя бы пообещали как крымчанам
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Автономію їм давай.Гівна на лопаті.За 5 років рідної морди набитої окупантам.От такий спротив.
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А буде. На протязі найближчих місяців влада визнає ;республіки;.
Вже до Нового року у ВР сидітимуть представники терористів.
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Т9 тоже "учится". Если не заложено в программу и пользователь не употребляет слова, то и не "вылезет".
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вовремя предать это не предать, а предвидеть...(с)
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Нет,кацап. Это всего навсего отдача предпочтения сиюминутной выгоде. Все живут сегодняшним днем. Деньги и власть-вот они,в руках. А что будет завтра-да и хрен с ним. Как-то будет. Смыться всегда можно успеть.
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А тези, които избираха зе командата малороси, те какви са!
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