 "Дорого і небезпечно", - ексміністр АРК Лієв пояснив, чому росіяни не хочуть їхати в окупований Крим

"Жодних підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася", - розповів у блозі OBOZREVATEL ексміністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в мирний час Крим приймав щороку близько 1,2-1,3 мільйона росіян. "Це та стеля, якої було досягнуто в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах", - сказав він.
І пояснив: "Зараз Крим дорожчий майже удвічі, зараз Крим менш безпечний - самі ж російські ЗМІ розповідають про "українських терористів" у Криму. Півострів напханий військовими - це змінює відчуття. І зараз у Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає".
За оцінками Лієва, в 2019 році окупований півострів відвідають близько 1,2 мільйона росіян, 450 тисяч з яких - люди, які скористалися соціальними путівками, або "відправлені бюджетники".
А помните, россияне, как вас в 2014-м предупреждали, что это в ваших городах скоро будут маршировать фашисты, это вас каратели будут избивать на улицах, это к вам придут с ночными обысками и арестами? Но вы не верили. Ну, как теперь в 2019-м с "Крымнашем" и "Беркутом" живется?
+ с Украины о 2 до 3 млн.
А сейча с Украины едет максимум от 0.2 до 0.5 млн...
Основной поток денег шел с Украины...
Теперь крысчане посасывают морской огурец)))
А вот сколько ехало до 2014 с Украины?
Ведь теперь этот показатель глубоко ушел в минус...
щов из них за висновки зробли,мокші,користуючись власною збоченою логікою-це виключно ваші проблеми..