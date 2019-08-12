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Все про:Крим (7279) туризм (349) Лієв (5)

 "Дорого і небезпечно", - ексміністр АРК Лієв пояснив, чому росіяни не хочуть їхати в окупований Крим

Підсумки туристичного сезону в окупованому Росією Криму 2019 року суттєво не відрізнятимуться від підсумків 2018 року.

"Жодних підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася", - розповів у блозі OBOZREVATEL ексміністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в мирний час Крим приймав щороку близько 1,2-1,3 мільйона росіян. "Це та стеля, якої було досягнуто в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах", - сказав він.

І пояснив: "Зараз Крим дорожчий майже удвічі, зараз Крим менш безпечний - самі ж російські ЗМІ розповідають про "українських терористів" у Криму. Півострів напханий військовими - це змінює відчуття. І зараз у Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає".

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За оцінками Лієва, в 2019 році окупований півострів відвідають близько 1,2 мільйона росіян, 450 тисяч з яких - люди, які скористалися соціальними путівками, або "відправлені бюджетники".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142402
 
   
 Топ коментарі
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 8 ч.8 часов назад

А помните, россияне, как вас в 2014-м предупреждали, что это в ваших городах скоро будут маршировать фашисты, это вас каратели будут избивать на улицах, это к вам придут с ночными обысками и арестами? Но вы не верили. Ну, как теперь в 2019-м с "Крымнашем" и "Беркутом" живется?

"Дорого и небезопасно", - экс-министр АРК Лиевобъяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3089
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И вот это правильно. Главное, чтобы почаще, чтобы не забывали, что "крымнаш!". Торговля Родиной не должна пройти для них зря.))
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 8 ч.8 часов назад

А помните, россияне, как вас в 2014-м предупреждали, что это в ваших городах скоро будут маршировать фашисты, это вас каратели будут избивать на улицах, это к вам придут с ночными обысками и арестами? Но вы не верили. Ну, как теперь в 2019-м с "Крымнашем" и "Беркутом" живется?

"Дорого и небезопасно", - экс-министр АРК Лиевобъяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3089
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Теперь уже их никто не спрашивает, а если что, дубинкой по рылу...
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И вот это правильно. Главное, чтобы почаще, чтобы не забывали, что "крымнаш!". Торговля Родиной не должна пройти для них зря.))
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І шо приємно, по рилу дає український Беркут.
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О чём речь? Какие фашисты, обыски, аресты. Что там у вас за галюники? Или Вы о митингах за советский союз, которые в эти дни проходят в москве?
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)))) видать там камень очень крупный начал с неба падать.
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Новый зенистр это дело выправит в момент.
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пральна там же ж за кожним паваротом біндєри з діхлафосом...
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) это толстый фейк. для стирки вода нужна )))))) ну разве может бздо из своих тряпок освежают? )
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Та пох сколько свиней из эрефии туда попадёт и что они там будут жрать.
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В годы войны какой дурак будет посещать военную базу Крым Только кремлёвский Фюрер нервно разъезжает на моцике со своей охраной и смотрит на настрой крысчан
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Не хотят но едут, такое же количество указано)
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Кацапской "статистике" верить себя не уважать, в угоду политической конъюнктуре любые цифры нарисуют.
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Крым возвратился в свое естественное безводное состояние колончатой степи. Где практически все привозное, поэтому и дороговизна, сюда следует добавить сервис кацапский. Где на тебя сморят, как на оккупанта, где тебя ненавидят. Где могут, самое безопасное это плюнуть в борщ и будут с улыбкой предлагать съесть. Короче, пока Крым оккупирован, лучше туда не ехать.
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Что за чушь он несет? В мирное время приезжало 1,2 млн а теперь дороги и небезопасно и поэтому стало приезжать 1,2 млн.)))
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Это только мокш 1.2
+ с Украины о 2 до 3 млн.

А сейча с Украины едет максимум от 0.2 до 0.5 млн...
Основной поток денег шел с Украины...
Теперь крысчане посасывают морской огурец)))
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Плюс до 800 тыщ белорусов вкупе с остальными иностранцами
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Это в прежние времена к мокшам и украинцам добавить.
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"Россияне не хотят ехать в оккупированный Крым". И пошли подсчеты. "В мирное время Крым принимал ежегодно порядка 1,2-1,3 млн россиян". И дальше - "по оценкам Лиева, в 2019 году оккупированный полуостров посетят 1,2 млн россиян". И еще там же - итоги турсезона 2019 года "не будут существенно отличаться от итогов 2018 года". Из этого следует, что россияне не хотят ехать в Крым, но все равно почему-то едут, и их количество практически неизменно во все времена, т.е. стандартные 1,2 млн туристов. Странная логика у Лиева.
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1.2 это хороше...
А вот сколько ехало до 2014 с Украины?
Ведь теперь этот показатель глубоко ушел в минус...
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А вот про укр. туристов в статье ни полслова. Я комментировал то, о чем написано. Скорее всего, Лиев сейчас занимается подсчетом именно укр. туристов. После того, как сей труд будет завершен, возможно он захочет озвучить его результаты. Не будем его торопить.
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Думаю, что имелось в виду что россиян, отдыхающих в Крыму не прибавилось от того что его оккупировали. Надежды ведь были у крымчан именно на "бохатого" кацапского туриста.
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Но и не убавилось. Согласно статьи, 1,2-1,3 млн - "это потолок". Следовательно, нареканий на количество туристов-россиян нет. И, как следствие, захват Крыма на данное количество существенно не повлиял.
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Лієв назвав орієнтовні цифри .

щов из них за висновки зробли,мокші,користуючись власною збоченою логікою-це виключно ваші проблеми.. "Дорого і небезпечно", - ексміністр АРК Лієв пояснив, чому росіяни не хочуть їхати в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9151
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Нет там предположительных цифр, исключая, естественно, год 2019, ибо он еще не закончился. Есть конкретные за эти годы. Читайте внимательней и не занимайтесь отсебятиной. Или, может быть, вы разбираетесь в этом лучше специалиста?
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Лієв не спеціаліст,а ось форумний троль Новіков-такі да
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Извините! Как это не специалист! Перечитайте статью. Там указана его прежняя должность. А вот что касается лично вас, то возразить вам нечего, и вы переходите лично на меня, подобно базарной торговке мертвыми карасями, у которой закончились аргументы. Предлагаю на этом закончить, и не грузить сюда всяческую чепуху. С комприветом.
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Тут некоторые мрази рассказывают что нужно снять блокаду, открыть границу и пустить в окупированный крым украинские продукты и украинских туристов. Мол ето выгодно для Украины. У кого еще есть сомнения что они работают на врага?
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Тут сначала нужно выяснить кто это "...некоторые мрази..." и что они утверждают.
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