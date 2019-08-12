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 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що його країна абсолютно точно вийде зі складу Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, відповідне відео він опублікував на сторінці в соцмережі.

"Ми маємо повернути британській демократії довіру людей. Ми маємо виконати обіцянки, дані народу парламентом. 31 жовтня ми вийдемо зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо". Робота над цим уже почалася", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Він також заявив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб повернути державі те лідерство, на яке вона заслуговує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон запускає найбільшу з часів Другої світової війни урядову рекламну кампанію, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit - виходу Британії зі складу Євросоюзу без угоди.

Попередниці Джонсона на посаді прем'єра, Терезі Мей, не вдалося провести угоду з ЄС через парламент. Каменем спотикання стало питання про "запасний механізм" щодо Північної Ірландії.

Джонсон розраховує укласти з ЄС нову угоду, яка не міститиме цього пункту. Представники ЄС водночас неодноразово заявляли, що не готові йти на нові зміни в угоді. Якщо сторони не домовляться до 1 листопада, Велика Британія залишить Євросоюз без угоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142401
 
   
 Топ коментарі
 
Посмотрите как услужливо ведут себя гансы и жабоеды с кацапами.... Бритам в такой компании делать нечего. В компании с глубокообеспооенными беспринципными евроимпотентами им делать нечего.
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ЕС це стара шлюха, яка смокче в рашкостана. Нашими стратегічними союзниками повинні бути Канада, США, Великобританія, країни Балтії, Японія, Австралія. Всі інші це тимчасові, або посіпаки рашкостана.
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Смотрите фото)))
Борис жестами рук позазывает Меркель и Макрон какой по размеру болт он ложит на их обеспокоенность!)))
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Ага, точно, как Украина. Даже немного хуже....
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ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ ПОЯВИЛСЯ БРЕХИТ
знаете???? а я вам скажу Франция Германия и иные крупные страны стали раздавать
квоты ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА МИГРАНТОВ ИЗ СИРИИ... и Африки и онных...
Британия взбесилась-- она несколько раз говорила ЕС- что в состоянии САМА
устанавливать квоты и критерии и проводит контроль и решать кого впускать и с какими
статусами на свою территорию....Британия неоднократно предупреждала Евросоюз,
что если начнут давить то выйдут из ЕС.. думали пугала Британия, а когда
состоялся референдум то в ЕС мягко говоря обисра..я кроме того британцы
возмутились наглостью с которой Греции был подарен офигительный транш.. в
десятки млрд евро... только чтобы Греция
продолжала оставаться в составе ЕС…. Да пострадают все и Британия и Евросоюз и
морально и юридически и экономически.. в Европе на уровне среднего класса выход
Британии из ЕС воспринимается как трагедия многие граждане рассматривали Британию
как возможность уехать даже из сытой
Польши, Венгрии, Голландии,Скандинавии..
и так далее, это мы тут в Украине завидуем всем в Европе, а у них там есть БОГАТЫЕ
СТРАНЫ. а есть страны бедные ..придаток к ЕС…
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Только не надо Польшу и Венгрию к сытым странам приписывать, это придатки которые присосались как миноги к общаку ЕС.
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Да особенно Польша ,которая по ВВП уже обогнала Испанию.Венгрия ,это точно ,кацапские отсосы ,которые везде присасались.
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а я не приписываю просто хочу спросить куда еухали немецкие врачи из Германии во вопрос в Британию, США, Канаду... а кто приехал в Германию и работает врачами медперсоналом правильно поляки, а кто теперь уезжает в Польшу... правильно украинцы..а кто приедет в Украину в скором времени -правильно врачи из России и иных постсоветских республик иногда не материальная составляющая толкает людей на эмиграцию... а более менее вменяемая свобода и правила жития.. не все в России и иных диктатурах смогут жить даже получая высокие зарплаты... да и еще ииз Польши куда едут молодые кадры в Британию... что делает Польша приняла закон или примет что тем кто получает 20 тысяч евро в год суммарно не платили налоги ... так что Брехит и уход Британии из ЕС очень здорово нарушит баланс и развесовку эмигарции трудовой миграии учебной и научной связей технического характера..
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Польша не богата, Вы правы. Но очень и очень перспективна + она работает над собой!
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Британия все делает верно.
США полностью поддерживают этот шаг. Старая и жирная Европа, слишком любит загребать жар чужими руками, сидя в уютном кресле, потягивая вино. Так больше не будет - покрайней мере, пока есть мистер Трамп.
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От якби ще Борюсік взявся витурити з Британії пакистанських муслімів, які вже складають там щонайменше 5% населення.
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Ох сито п'яно там. Був два рази - не переїду туди ні за які гроші. срач на вулицях. алкашня. архітектура жах.....
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Срач тому, що багато муслімів та блеків і прочих чурок.
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Я вам відповім як мешканець Німеччини. З моєї точкі зору може це і на краще. Чому?
Я не великій експерт у економіці, але одне мені достоменно відомо. Останні років 10 ціна нерухомості дуже стрімко росте. В Німеччині іпотека нижне 1%, от знайомий платить 0,78%.
При цьому ще 4 рокі назад ціна м2 у далекому передмісті - 150км Мюнхена - була ра рівні 3000 евро за м2, тепер стала більше ніж 4000. Уявіть собі - новобудова 3х кімнатна квартира - на 80м2 коштує - 320 тис евро. Або 10 млн грн. Це вам не київ і не печерські липкі, а село в баварському лісі. Отже - коли може наслідкі брекзіту призведуть до евро=долл. Може хоч стрімке зростання ціни нерухомості пригальмує, або може і колапсує...
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Вот так , граждане . Анличане зробили свой выбор . А шо скажет Украина 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон - Цензор.НЕТ 4284
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Украине надо на Запад. Через ЕС, так через ЕС. Великобритании же на восток к протекционистам и массовым импортёрам недоразвитых иммигрантов не надо.
Она и без них - Запад.
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Украина по своему географическому положению для некоторых стран тоже Запад. Как ни странно.
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Например для твоего сколеновстана, ***** наверное жаба давит? Не знаешь? Спроси у него
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Не сейчас. Они изволят почивать. Как проснутся, я о вас доложу.
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Ночной горшок тоже на тебе? Ты уж не переусердствуй
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Интересно, вот у индивидуума шеф-хуйло, наводит на мысли,а кто же этот самый индивид?
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Интересно в цирке смотреть на мартышек. На этом и закончим.
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глядя на действия пропарашинских евротолерастов в Британии многие сомневающиеся в необходимости выхода из ЕС сменили свое мнение на уверенность в том, что выйти нужно.
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Смотрите фото)))
Борис жестами рук позазывает Меркель и Макрон какой по размеру болт он ложит на их обеспокоенность!)))
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Этот Джонсон кремлевкому карлику сказал - чего ты понтуешься, у тебя 15% населения в сортир ходят - дырка в полу....
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Ну вы к тем, кто ходит в дырку в полу не плюсуйте тех, кто ходят прямо на пол.
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Ще й кидають відрами з багатоповерхівок у двір бо каналізації не працюють!!!
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Джонсон - враг Великобритании и вредитель! Путлер очень рад и аплодирует полезному идиоту.
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особенно он апплодирует скорому введению Британией закона Магнитского 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон - Цензор.НЕТ 2974
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Чем он вредит Великобритании?
Тем что отказывается слушать Путькиных шлюх Макрона и Меркель?
Да одна политика Италии это повод драпать с ЕС!)))
Богаты будут платить за бедных...
Этот принцип Борис крутанул на флейте!)))
+ тупорылая миграционная политика ЕС...
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Посмотрите как услужливо ведут себя гансы и жабоеды с кацапами.... Бритам в такой компании делать нечего. В компании с глубокообеспооенными беспринципными евроимпотентами им делать нечего.
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+1000% Рассеянский гас не воняет кровью для этой компашки - потому они и лежат под расейской наволочью.
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Мир семимильными шагами идет к мировой войне, - откровенный кретин Трамп, выживший из ума путин, пухляк Ким, националистическая Индия с ортодоксальным Пакистаном, аятолы открыто пиратствуют в Ормузской затоке, Джонсон, который правоцирует новое противостояние в Ирландии... Наш зеленый дурак мало на что влияет, но его капитулянтская позиция тоже добавляет вистов плешивому.. Года 1,5-2 осталось..
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Ну, и кто с кем воевать будет? Ответь, пожалуйста.
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Если бы не Трамп - получали бы Вы сейчас только старые матрацы и пайки от НАТО!
Занимайтесь своей проблемой, а не исчите кто-бы за вас это сделал. Вас очень волнует Ирландия и Иран? У вас есть свой "подарок" - рассея. Чтоб она была проклята.
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Если бы не конгресс, сенатор Маккейн и Курт Уолкер, путинская марионетка Трамп уже бы давно слил Украину россии.
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К этому списку, надо добавить ряд фамилий. Но подпись ставит Президент.
При Обаме - много Вы имели помощи? Вы даже не имеете малейшего представления, как Обама собирался Украине помогать... от слова "вообще". Так что успокойтесь и занимайтесь решением своих проблем и двигайте Украину к победе!
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Вы, наверное, не в курсе, но Миг в 21 веке глобален и война в Ормузском Заливе будет иметь непосредственное влияние на Украину, на россиию и даже на Гондурас с Венесуэдой!
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С Северной Кореей начали процесс мира. Решим и с Ираном - так или иначе.
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Толстяк Ын просто смеется с рыжего дурака. После того как рыжий кретин для чего-то поперся на 38-ую параллель поручкаться к хомяком, хомяк еще две баллистические ракеты малой дальности запустил в сторону Японии.. Так что про решили, вы бы помолчали, - решать будут другие люди, - после этого кретина!
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Спасибо, повеселили.
Но к вашему сожалению, не вам решать что мне делать Это русская черта характера, которую видно даже из под земли.
На этом и закончим.
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Я лишь хотел сказать что никакого "мирного процесса" в Северной Корее нет и в помине, - ракеты как летали так и летают, а вы, конечно, можете говорить что угодно, но если у вас нет аргументов, то не надо так тупо сливаться, огульно обвиняя оппонента в кацапизме.. Cheers!
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ЕС це стара шлюха, яка смокче в рашкостана. Нашими стратегічними союзниками повинні бути Канада, США, Великобританія, країни Балтії, Японія, Австралія. Всі інші це тимчасові, або посіпаки рашкостана.
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Я бы хотел шведов добавить, таки все наши князья так или иначе имели шведские корни.
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Ну дольше всех - кацапы. Почти 400 лет. Вот только с кацапами нам - не по пути.
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Ec eto drugoj mir,drugoje vydenije so storony.Ja ponimaju u vas mozet jest liudi kto zainteresovani stob nebylo peremen,bez pravil vsio tolko mne,no nado meniat mislenyje.Eto glavnoje mislenyje liudej,Kolomojki eto ne novoje mislenyje,eto tormoz proslogo kotory ne xocet ustupat

P>s nadejus sto moj komentary nebudet vyteren za drugoje myslenije
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Neujdut oni s EC,malo sto on govoryt,May toze mnogo govoryla.Bez sansov ujti im ego daze partija tam 1/3 jest protiv,ja uze negovoriu pro dve drugije liberalov i sotlanskuju kotoroje i jest bolsinstvo.
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Именно в октябре Украине следует подавать заявку на вступление в ЕС
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Британія обіцяє застосувати "поправку Магнітського" щодо санкцій після Brexit

Влада Британії обіцяє використовувати так звану "поправку Магнітського" до закону про санкції і боротьбу з відмиванням грошей після виходу з ЄС.

Про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб у колонці для The Telegraph, опублікованій також на сайті британського зовнішньополітичного відомства.

Він згадав про досвід Канади щодо прийняття закону Магнітського для введення візових заборон і заморожування активів тих, хто несе відповідальність за грубі порушення прав людини.

"Як тільки ми покинемо ЄС і відновимо контроль над нашими власними санкційними правилами, цей уряд почне застосовувати "поправку Магнітського" до закону про санкції. Це означає, що порушники прав людини в будь-якій точці світу зіткнуться з наслідками за свої дії, будь-які активи, які вони тримають у Британії, будуть заморожені і їм буде закритий в'їзд до Британії" - заявив Рааб.

"Ми забезпечимо, щоб глобальна Британія не була безпечним притулком для тих, хто наживається на тортурах інших" - наголосив він.

Британський парламент прийняв поправку, аналогічну американському "закону Магнітського", в травні 2018 року. Крім введення обмежувальних заходів за порушення прав людини вона також передбачає розкриття до 2020 року інформації про тих, хто тримає активи під юрисдикцією заморських територій Британії.
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И жестко требовпть от нее федерализации и точка
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"мир, дружба, а меня не трожь! Попер он как на кассу..."
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Боря, тільки вперед! Нах гнилу Еуропу з комсомолкою Ріббентроп і геронтофілом Макароном! 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон - Цензор.НЕТ 3425
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