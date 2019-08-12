 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, відповідне відео він опублікував на сторінці в соцмережі.
"Ми маємо повернути британській демократії довіру людей. Ми маємо виконати обіцянки, дані народу парламентом. 31 жовтня ми вийдемо зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо". Робота над цим уже почалася", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії.
Він також заявив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб повернути державі те лідерство, на яке вона заслуговує.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон запускає найбільшу з часів Другої світової війни урядову рекламну кампанію, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit - виходу Британії зі складу Євросоюзу без угоди.
Попередниці Джонсона на посаді прем'єра, Терезі Мей, не вдалося провести угоду з ЄС через парламент. Каменем спотикання стало питання про "запасний механізм" щодо Північної Ірландії.
Джонсон розраховує укласти з ЄС нову угоду, яка не міститиме цього пункту. Представники ЄС водночас неодноразово заявляли, що не готові йти на нові зміни в угоді. Якщо сторони не домовляться до 1 листопада, Велика Британія залишить Євросоюз без угоди.
знаете???? а я вам скажу Франция Германия и иные крупные страны стали раздавать
квоты ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА МИГРАНТОВ ИЗ СИРИИ... и Африки и онных...
Британия взбесилась-- она несколько раз говорила ЕС- что в состоянии САМА
устанавливать квоты и критерии и проводит контроль и решать кого впускать и с какими
статусами на свою территорию....Британия неоднократно предупреждала Евросоюз,
что если начнут давить то выйдут из ЕС.. думали пугала Британия, а когда
состоялся референдум то в ЕС мягко говоря обисра..я кроме того британцы
возмутились наглостью с которой Греции был подарен офигительный транш.. в
десятки млрд евро... только чтобы Греция
продолжала оставаться в составе ЕС…. Да пострадают все и Британия и Евросоюз и
морально и юридически и экономически.. в Европе на уровне среднего класса выход
Британии из ЕС воспринимается как трагедия многие граждане рассматривали Британию
как возможность уехать даже из сытой
Польши, Венгрии, Голландии,Скандинавии..
и так далее, это мы тут в Украине завидуем всем в Европе, а у них там есть БОГАТЫЕ
СТРАНЫ. а есть страны бедные ..придаток к ЕС…
США полностью поддерживают этот шаг. Старая и жирная Европа, слишком любит загребать жар чужими руками, сидя в уютном кресле, потягивая вино. Так больше не будет - покрайней мере, пока есть мистер Трамп.
Я не великій експерт у економіці, але одне мені достоменно відомо. Останні років 10 ціна нерухомості дуже стрімко росте. В Німеччині іпотека нижне 1%, от знайомий платить 0,78%.
При цьому ще 4 рокі назад ціна м2 у далекому передмісті - 150км Мюнхена - була ра рівні 3000 евро за м2, тепер стала більше ніж 4000. Уявіть собі - новобудова 3х кімнатна квартира - на 80м2 коштує - 320 тис евро. Або 10 млн грн. Це вам не київ і не печерські липкі, а село в баварському лісі. Отже - коли може наслідкі брекзіту призведуть до евро=долл. Може хоч стрімке зростання ціни нерухомості пригальмує, або може і колапсує...
Она и без них - Запад.
Борис жестами рук позазывает Меркель и Макрон какой по размеру болт он ложит на их обеспокоенность!)))
Умножай смело на 2..а то и на 3!)))
Тем что отказывается слушать Путькиных шлюх Макрона и Меркель?
Да одна политика Италии это повод драпать с ЕС!)))
Богаты будут платить за бедных...
Этот принцип Борис крутанул на флейте!)))
+ тупорылая миграционная политика ЕС...
"Правь, Британия, морями!".
Занимайтесь своей проблемой, а не исчите кто-бы за вас это сделал. Вас очень волнует Ирландия и Иран? У вас есть свой "подарок" - рассея. Чтоб она была проклята.
При Обаме - много Вы имели помощи? Вы даже не имеете малейшего представления, как Обама собирался Украине помогать... от слова "вообще". Так что успокойтесь и занимайтесь решением своих проблем и двигайте Украину к победе!
Но к вашему сожалению, не вам решать что мне делать Это русская черта характера, которую видно даже из под земли.
На этом и закончим.
https://www.youtube.com/watch?v=vcs_wzmfv38
P>s nadejus sto moj komentary nebudet vyteren za drugoje myslenije
Влада Британії обіцяє використовувати так звану "поправку Магнітського" до закону про санкції і боротьбу з відмиванням грошей після виходу з ЄС.
Про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб у колонці для The Telegraph, опублікованій також на сайті британського зовнішньополітичного відомства.
Він згадав про досвід Канади щодо прийняття закону Магнітського для введення візових заборон і заморожування активів тих, хто несе відповідальність за грубі порушення прав людини.
"Як тільки ми покинемо ЄС і відновимо контроль над нашими власними санкційними правилами, цей уряд почне застосовувати "поправку Магнітського" до закону про санкції. Це означає, що порушники прав людини в будь-якій точці світу зіткнуться з наслідками за свої дії, будь-які активи, які вони тримають у Британії, будуть заморожені і їм буде закритий в'їзд до Британії" - заявив Рааб.
"Ми забезпечимо, щоб глобальна Британія не була безпечним притулком для тих, хто наживається на тортурах інших" - наголосив він.
Британський парламент прийняв поправку, аналогічну американському "закону Магнітського", в травні 2018 року. Крім введення обмежувальних заходів за порушення прав людини вона також передбачає розкриття до 2020 року інформації про тих, хто тримає активи під юрисдикцією заморських територій Британії.