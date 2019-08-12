 МТБ БАНК відкриває відділення у Львові

Незалежне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" з 2009 року регулярно підтверджує рейтинг надійності депозитів на найвищому рівні, з оцінкою "5", довгостроковий кредитний рейтинг підвищено до рівня uaAА- зі стабільним прогнозом. А Національне рейтингове агентство "Рюрік" у жовтні 2018 року присвоїло ПАТ "МТБ БАНК" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAA інвестиційної категорії зі стабільним прогнозом.
МТБ БАНК - це п'ять десятків відділень у 12 регіонах України, понад 11 тисяч корпоративних і 170 тисяч приватних клієнтів. На початку осені географія присутності МТБ БАНКу на фінансовій мапі України значно розшириться - у вересні у Львові відкривається нове Центральне відділення банку.
МТБ БАНК планомірно реалізує стратегію розширення присутності відділень по всій території України. Восени цього року пріоритет ми віддаємо західній частині нашої країни - у вересні відкриється відділення нашого банку у Львові. Тут бізнес розвивається швидкими темпами, зростає попит на банківські послуги, особливо з боку IT-сфери - у 2015-му році у Львові розпочався бум у сфері інформаційних технологій і ми розробили спеціальні тарифні рішення для фахівців цієї галузі, які значно полегшують їм проведення фінансових операцій, - розповідає Оксана Поліщук, начальник департаменту координації відділень і обслуговування клієнтів ПАТ МТБ БАНК. - Після відкриття відділення у Львові наш банк до середини осені з'явиться і в Івано-Франківську, тож ми впевнені в тому, що зможемо надати своїм клієнтам на західній Україні високу якість обслуговування та максимальний спектр банківських сервісів.
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" 15 марта 2019 г "МТБ Банк" (ранее назывался "Марфин Банк", "Морской Транспортный Банк") уволил члена набсовета Константина Гоя.
В апреле 2019 г стало известно, что НБУ оштрафовал "МТБ Банк" на 4,3 млн грн за отмывание грязных денег.
Банк проводил рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Проверка НБУ обнаружила, что с 21.02.2018 по 13.04.2018 г семь юрлиц клиентов банка перечислили безналичные средств в сумме 1,18 млрд грн на счета другого банка. В дальнейшем средствами инкассации другого банка деньги доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов.
"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные", - утверждают в Нацбанке.
Константин Гой до назначения в набсовет "МТБ Банка" много лет работал председателем правления этого финучреждения. Он, пожалуй, как никто другой разбирался в операционной деятельности банка. Скорее всего, был в курсе схемных операций.
Гой досрочно уволен на внеочередном собрании акционеров. "В связи с необходимостью приведения состава набсовета банка в соответствие с действующим законодательством", - говорится в сообщении банка.
Основные акционеры "МТБ Банка" Михаил Партикевич (68,5% акций), Хамед Алихани (31,4%), Игорь Згуров (6,1%).
Игорь Згуров и Михаил Партикевич бизнес-партнеры Игоря Учителя, президента "Одессагаз" и депутата Одесского облсовета."
"Печерский районный суд Киева избрал председателю правления банка "Центр" Илье Климовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Следователь Национальной полиции обратился в суд относительно применения к председателю правления банка "Центр" меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В применении данной меры пресечения следователю было отказано.
6 февраля суд избрал по отношению к Климовичу меру пресечения в виде личного обязательства и обязал последнего прибывать по каждому требованию следователя, прокурора и суда.
Также на него возложены обязанности уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и/или работы.
Кроме того, Климович обязан сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой загранпаспорт.
Срок действия обязанностей, возложенных судом на предправления банка, определен до 31 марта.
В определении суда не уточняется, по какой причине избрана данная мера пресечения.
При этом Национальная полиция проводит расследование, в котором фигурирует счет, открытый в банке "Центр".
Следствием установлено, что в октябре 2015 неустановленные лица организовали незаконные поставки психотропных веществ в особо крупных размерах из Китая в Украину.
Сбыт веществ проходил бесконтактным путем.
"Члены организованной группы раскладывали пакеты с наркотиками и психотропными веществами в тайники на территории городов Украины и делали фотографию тайника; в дальнейшем наркозависимые лица, желающие купить наркотики осуществляли зачисление денежных средств на счета электронной платежной системы Wallet One, которые указаны на сайтах по распространению наркотических средств, и получали от членов организованной группы с помощью мобильных приложений фотографию тайника", - сказано в определении суда.
Данные средства зачислялись на счет платежной системы Wallet One, который был открыт в банке "Центр".
2 февраля по иску председателя правления банка "Центр" суд отменил наложенный в сентябре 2016 арест данного счета.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка "Центр" владеет гражданин Франции Хамед Алихани"
Молодец Цензор, хорошим ребятам рекламу делает......
Игорь Згуров и Михаил Партикевич бизнес-партнеры Игоря Учителя, президента "Одессагаз" и депутата Одесского облсовета". (с).