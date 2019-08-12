 Якщо вдасться завершити децентралізацію швидше, то тягнути до строкових місцевих виборів немає сенсу, - Корнієнко

Потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити дострокові місцеві вибори. Про це заявив глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександра Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже підтримую Андрія Йосиповича (Богдана, голови Офісу президента, — ред.) в тій позиції, і це також є позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що треба завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити цю реформу трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до строкових виборів, можливо, немає сенсу", - зазначив Корнієнко.

За його словами, це питання потрібно розглядати в комплексі.

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"Люди точно хочуть, по-перше, завершення цієї реформи, тому що половина перебуває в підвішеному стані — половина в громадах, половина не в громадах. Комусь потрібен районний рівень, а комусь він уже не потрібен, там, де громада об'єднала весь район. Є дублювання функцій — районні державні адміністрації як розпорядники коштів намагаються тиснути на громади, люди через це скаржаться", - пояснив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, що під завершенням реформи децентралізації чи мається на увазі прийняття відповідних змін до Конституції, Корнієнко сказав: "Є кілька моделей, як можна її завершити. Одна з моделей включає прийняття змін до Конституції. Ми це зараз ще вивчаємо, тому що там не обов'язково за всіма позиціями робити зміни до Конституції. У Конституції досить широко це все виписано і кілька моделей, які можна законами внормувати, під це підходять".

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"Думаю, ми розведемо ці питання — децентралізацію і особливий статус (ОРДЛО. - Ред.), оскільки в питанні окупованих територій потрібно окремо ретельно розбиратися", - додав він.

"Ми зараз дискутуємо, на якому рівні мають бути ці префекти, скільки їх має бути і які мають бути їхні повноваження — слідкуючи за законністю рішень, вони повинні зупиняти або не зупиняти їх, призупиняти чи зупиняти і передавати в суд. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми кажемо про обласний рівень. Так само є питання щодо їхнього представництва на місцях — щоби префект не був відірваний від області, йому потрібен якийсь інструментарій, можливо, якісь приймальні в громадах. Це зараз дискутуєтьсяя", - констатував Корнієнко.