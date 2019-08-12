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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (82) децентралізація (238) Корнієнко (15)

 Якщо вдасться завершити децентралізацію швидше, то тягнути до строкових місцевих виборів немає сенсу, - Корнієнко

Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував можливість проведення дострокових місцевих виборів.

Потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити дострокові місцеві вибори. Про це заявив глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександра Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже підтримую Андрія Йосиповича (Богдана, голови Офісу президента, — ред.) в тій позиції, і це також є позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що треба завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити цю реформу трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до строкових виборів, можливо, немає сенсу", - зазначив Корнієнко.

За його словами, це питання потрібно розглядати в комплексі.

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"Люди точно хочуть, по-перше, завершення цієї реформи, тому що половина перебуває в підвішеному стані — половина в громадах, половина не в громадах. Комусь потрібен районний рівень, а комусь він уже не потрібен, там, де громада об'єднала весь район. Є дублювання функцій — районні державні адміністрації як розпорядники коштів намагаються тиснути на громади, люди через це скаржаться", - пояснив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, що під завершенням реформи децентралізації чи мається на увазі прийняття відповідних змін до Конституції, Корнієнко сказав: "Є кілька моделей, як можна її завершити. Одна з моделей включає прийняття змін до Конституції. Ми це зараз ще вивчаємо, тому що там не обов'язково за всіма позиціями робити зміни до Конституції. У Конституції досить широко це все виписано і кілька моделей, які можна законами внормувати, під це підходять".

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"Думаю, ми розведемо ці питання — децентралізацію і особливий статус (ОРДЛО. - Ред.), оскільки в питанні окупованих територій потрібно окремо ретельно розбиратися", - додав він.

"Ми зараз дискутуємо, на якому рівні мають бути ці префекти, скільки їх має бути і які мають бути їхні повноваження — слідкуючи за законністю рішень, вони повинні зупиняти або не зупиняти їх, призупиняти чи зупиняти і передавати в суд. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми кажемо про обласний рівень. Так само є питання щодо їхнього представництва на місцях — щоби префект не був відірваний від області, йому потрібен якийсь інструментарій, можливо, якісь приймальні в громадах. Це зараз дискутуєтьсяя", - констатував Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142396
 
 
 Топ коментарі
 
Как же им хочется получить абсолютную власть в Украине!
Які ж ви жадібні до влади, суки зелені!
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а хрен там вы сначала порешайте с новыми тер громадами идиоты раньше мая следующего года хрен зато все спишите за провал отопительного сезона на папиредникав Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6397
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хотя можно сыграть как на рояле по избирательному законодательству зрителей до хрена Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8509
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а хрен там вы сначала порешайте с новыми тер громадами идиоты раньше мая следующего года хрен зато все спишите за провал отопительного сезона на папиредникав Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6397
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хотя можно сыграть как на рояле по избирательному законодательству зрителей до хрена Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8509
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Все правильно делают. Поэтапно вычишают воров во власти и ломают схемы. Поэтому такой вой стоит.
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І скількох злодюг вже вичистили? Які схеми поломали? Покищо все планірують і Манілують.
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Как же им хочется получить абсолютную власть в Украине!
Які ж ви жадібні до влади, суки зелені!
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хочешь филиал кацапстана здесь? нормальное желание для кацапы.
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украинский на слух не понимаешь ты, но кацап якобы я. поясни логику. Якщо вдасться завершити децентралізацію швидше, то тягнути до строкових місцевих виборів немає сенсу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8953
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кацап, откуда ты знаешь, какие языка я знаю, а какие нет?
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https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
--
помнится, ты мне не смог ответить. если я ошибся, возьми да ответь
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Для того, чтобы проводить местные выборы вначале нужно предусмотретьфинансмрование в бюджете. И сумма там, как отметил Клчко, нге маленькая. Где деньги, Зин?
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Точно. Як справу буде зроблено (клятими "баригами") і можна буде переходити до "розпилювання", то чого тягнути? Пиляти мають слуги...
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Зрада.
В нормальных странах разводят во времени выборы президента и парламентат чтобы на волне популизма ни одна из политических сил не получила монополию на власть. У нас уже нарушили это правило а заодно и конституцию. Теперь хотят дорваться к кормушке и на местах.
Это уже не просто зрада, а государственный переворот под видом демократии.
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регионализм, децентрализация, федерализация, феодализация, развал.... Записывайте "руководители" последовательность плана работы на следующие 5-10 лет.
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Вообще то децентрализация - это именно то, что придумал и начал Порошенко.))
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Да я знаю!!!! Но знают это кто то еще кроме нас двух?
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Просматривается через 39 лет Правобережная Украина, Новороссия от Кубани до Приднестровья,Московия как отдельное образование возле которой образуется Белорусско северо украинское образование, а на востоке от Московии образование 13 независимых от Московии государств , к которым вплотную будет с Дальнего востока примыкать Новокитай и не говорите ,что я за что то агитирую, просто это нужно всему Миру и от меня это не зависит.
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«12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області. Глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину. Також Президент представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.Станом на 11:00 біля приміщення Олевської райдержадміністрації зібралося кількасот людей. У залі, де має відбутися представлення, присутні новобрані народні депутати від партії «Слуга народу», мери міст та «актив» області.Житомир.info | В райцентрі Житомирської області кількасот людей очікують на приїзд президента Зеленського
..Якщо вдасться завершити децентралізацію швидше, то тягнути до строкових місцевих виборів немає сенсу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6517
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А чего они хотят от него ? Он же уже сказал что ничего им не должен.
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слуги дискусии ведут каким должна быть децентрализация. А самоуправлние, народовладдя,
и самое главное как податки,землю,производственую базу делить. Киевским решалам все
а людям и билютений на выборы хватит.В громаде можно спросить а на печерские пагорбы не докричишься. Театралы кулуарно договариваются но ни ученых ни местных аборегенов слышать не желают. Еще раз кто и как будет делить наши гроши? Где дискусия? Алегория
выглядит так.Племя вполювало соби мамонта Но жрецы с шаманами и вождем затащили тушу
себе на горе в пещеру а все остальные ходят к ним и просят у них часть своей добычи.
Надеясь на справедливость о которой ходят легенды.
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Действительно, зачем тянуть?! Надо хапнуть побольше, пока зебилы не пришли в себя от эйфории. Да и если уж крушить, так масштабно, ведь они будут жить в англиях-испаниях! А нам дадут "столовые приборы"- для съема лапши с ушей и хлебания дерьма...
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Червоні комісари повернулися, більшовики рулять.
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