 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 931 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 53 особи.

Ліквідовано 1 тис. 530 пожеж, у пожежах врятовано 31 особу та не допущено знищення вогнем 371 будівлі, 45 од. техніки. У пожежах загинуло 17 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 726 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 225 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис 263 вибухонебезпечні предмети.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинуло 28 осіб.

Як повідомлялося раніше, від початку року на водоймах в Україні загинуло 850 осіб.