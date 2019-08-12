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 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 05.08 по 11.08) під час пожеж загинуло 17 осіб, на водних об'єктах - 28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 931 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 53 особи.

Ліквідовано 1 тис. 530 пожеж, у пожежах врятовано 31 особу та не допущено знищення вогнем 371 будівлі, 45 од. техніки. У пожежах загинуло 17 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 726 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 225 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис 263 вибухонебезпечні предмети.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинуло 28 осіб.

Як повідомлялося раніше, від початку року на водоймах в Україні загинуло 850 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142386
 
 
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Давайте як на дрогах.Введіть обмеження на купання у воді. Заходити у воду не глибше пупця. Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7977
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А от кори, от кори сколько там???!!!!!! Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1962 Слушайте, а от пяного купания, курения в постели, превышения скорости прививки есть?! Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8820
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Цитата со статьи:"В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 225 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс 263 взрывоопасных предмета"
Потом будет новость что кто-то где-то пьяный в виде шутки заминировал, а оно , оказывается, не шутка ? Или установки подавать материал именно так ?
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