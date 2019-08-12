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 Політика України
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Все про:коаліція (259) Слуга народу (216) Голос партія (52) Корнієнко (15)

 Можливо, хтось особисто спілкується, на рівні партії ми не обговорювали, - Корнієнко про відсутність переговорів із "Голосом" про коаліцію

Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про відсутність переговорів про коаліцію з партією "Голос".

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені невідомо про такі системні перемовини. Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є приватне спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали", - розповів Корнієнко.

На запитання про те, чи буде одна фракція, яка сформує більшість, він відповів: "Це ймовірний варіант розвитку подій".

Також він повідомив, що до "Слуги народу" звертаються мажоритарники-самовисуванці з тим, щоб увійти до складу фракції.

"Такі розмови постійно ведуться, буквально з моменту, коли були оголошені перші результати виборів. В принципі, ми розглядаємо різні пропозиції з їхнього боку. Ми зараз прізвища не готові називати", - зазначив глава виборчого штабу.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що партія "Слуга народу" не проводить коаліційні переговори з іншими політичними силами, які пройшли до Верховної Ради. Також він зазначив, що "Слуга народу" може самостійно створити більшість у парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До фракції "Слуги народу" теоретично можуть увійти депутати-самовисуванці, але має бути перевірка таких людей, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142383
 
 
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одна страна - один народ - одна партия - где то уже это было)))
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Не велика радость "Голосу" измазаться ЗЕлёным дерьмом
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Про Голос ЗЕкоманда вспомнит, когда нужны будут голоса конституцию менять, не раньше.
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