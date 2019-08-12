 Можливо, хтось особисто спілкується, на рівні партії ми не обговорювали, - Корнієнко про відсутність переговорів із "Голосом" про коаліцію

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Мені невідомо про такі системні перемовини. Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є приватне спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали", - розповів Корнієнко.
На запитання про те, чи буде одна фракція, яка сформує більшість, він відповів: "Це ймовірний варіант розвитку подій".
Також він повідомив, що до "Слуги народу" звертаються мажоритарники-самовисуванці з тим, щоб увійти до складу фракції.
"Такі розмови постійно ведуться, буквально з моменту, коли були оголошені перші результати виборів. В принципі, ми розглядаємо різні пропозиції з їхнього боку. Ми зараз прізвища не готові називати", - зазначив глава виборчого штабу.
Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що партія "Слуга народу" не проводить коаліційні переговори з іншими політичними силами, які пройшли до Верховної Ради. Також він зазначив, що "Слуга народу" може самостійно створити більшість у парламенті.