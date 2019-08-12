 Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в декількох областях України

Про це з посиланням на синоптиків повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
За прогнозами синоптиків, сьогодні на всій території країни буде спекотна погода, очікується мінлива хмарність. Опади можливі тільки у Львівській та Волинській областях. Максимальна температура повітря - 34 градуси тепла.