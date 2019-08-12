 Без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися в трьох випадках, - Ковтонюк

Про це чиновник сказав в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

За словами урядовця, загалом без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися у трьох випадках.

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"Перший - це якщо йдеться про психіатра, стоматолога чи гінеколога. Другий - якщо це екстрений випадок і людина потрапляє в стаціонар по "швидкій". Тоді Національна служба здоров'я оплатить усі необхідні послуги, в такому випадку ніхто не вимагатиме декларації, адже тут мова про врятоване життя. Третій - це самозвернення", - наголосив Ковтонюк.



Водночас чиновник зауважив, що Національна служба здоров’я України не платитиме за послуги, на отримання яких пацієнт спрямував себе сам.



"У цьому випадку пацієнт самостійно оплачує вартість послуги за офіційно затвердженими у лікарні чи поліклініці тарифами у касу", - сказав заступник міністра охорони здоров’я.