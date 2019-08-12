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 Політика України, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (151) медицина (765) Ковтонюк (39)

 Без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися в трьох випадках, - Ковтонюк

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк обіцяє, що українцям дозволять ходити до психіатра, стоматолога чи гінеколога без направлення.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

За словами урядовця, загалом без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися у трьох випадках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк про зарплату вузьких медспеціалістів із 2020 року

"Перший - це якщо йдеться про психіатра, стоматолога чи гінеколога. Другий - якщо це екстрений випадок і людина потрапляє в стаціонар по "швидкій". Тоді Національна служба здоров'я оплатить усі необхідні послуги, в такому випадку ніхто не вимагатиме декларації, адже тут мова про врятоване життя. Третій - це самозвернення", - наголосив Ковтонюк.

Водночас чиновник зауважив, що Національна служба здоров’я України не платитиме за послуги, на отримання яких пацієнт спрямував себе сам.

"У цьому випадку пацієнт самостійно оплачує вартість послуги за офіційно затвердженими у лікарні чи поліклініці тарифами у касу", - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142377
 
   
 Топ коментарі
 
Этой Национальной службе здоровья Украины выделяется немного больше 4 млрд. долларов на год. Добровольная медстрахование ( в розницу!!!) стоит от 50 долларов до 250 (полный фарш со скорой, стационаром, инсультом, инфарктом и т.п., также медикаменты, лечение в частных клиниках). Может стоит просто застраховать ВСЕХ украинцев! И разогнать всех этих чертей нахрен!!!
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Так это вы не хотите платить отчисления сразу в больничную кассу и лишить чинуш такого дохода? Агенткремля
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Можно подумать...что к стоматологу кто-то...когда-то ходил по направлению семейного или другого врача....
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ой ой напуЖали дебилы Без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися в трьох випадках, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 5725 вы когда были в простой поликлинике... кретины если бабки есть то ты пойдшь к узкому/ широкому и прочим.. частным в том числе .а если нет.... то сиди и не варнякай и не болей.... или в платочек.... а если по Скорой залет то 80% готовься к могилке....
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Раз дохтор сказав в морг - значить в морг. І нічого тут хворому випєндріваться
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В морг теперь не выгодно!!! Пациент должен быть всегда больной, но живой! Патологоанатомы теперь откаты давать будут остальным докторам.
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Якість лікування добре видно на прийомі пацієнта в паталогоанатома. Так що ще не відомо хто там кому повинен башляти
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Пацієнт завжди у наших лікарів,був ,є і буде хворий і живий. Виключення родичі , медики і власть імущі. Решта нехай довічно працюють на ліки.
Поки не буде страхової медицини,буде повний бардак.
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Если в морг сам рванешь, то никто ничего доплачивать не будет!
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Этой Национальной службе здоровья Украины выделяется немного больше 4 млрд. долларов на год. Добровольная медстрахование ( в розницу!!!) стоит от 50 долларов до 250 (полный фарш со скорой, стационаром, инсультом, инфарктом и т.п., также медикаменты, лечение в частных клиниках). Может стоит просто застраховать ВСЕХ украинцев! И разогнать всех этих чертей нахрен!!!
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коментар відмічено як спам  
 
Так это вы не хотите платить отчисления сразу в больничную кассу и лишить чинуш такого дохода? Агенткремля
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В Німеччині середня зарплата брутто складає десь 4000 євро, медстрахування - 8%, сума оплат на людину за рік складає 4000х0,08х12=1 228 800 євро.
Для такої медицини нам треба витрачати 1 228 800 євро х 28 грн. х 42 млн. чол. = 1,45 квадрильйонів грн.
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Помилочка сталася, сума складає 4000х0,08х12х28х42 млн. = 4,52 трильйонів грн.
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Меня не интересует, что в Німеччині!!!
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Я вам порахував, яку суму треба витрачати, щоб мати німецьку медицину. І це аж ніяк не 4 млрд. дол., а в 90 разів більше.
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Зачем мне Ваши размышления на вольные темы? Я где-то сказал, что я хочу "німецьку медицину"? Так же можно считать испанскую, штатовскую, израильскую. Везде различные системы. Обследование на рак молочной железы в штатах от 8 тысяч долларов. На чём наша и.о. министра пани Уляна нехило так и поднялась. И что? Будем считать, как в штатах? А ещё в различных странах есть разные **@нутые законы. Будем такие же принимать? Вот многие рассказывают про альтернативную энергетику в Европе. Ну так у них нет АЭС и ГЭС.
Я привёл конкретный пример, как можно ВСЕХ граждан Украины перевести на лечение в нормальные клиники, количество которых после этого увеличится в разы. Ещё раз: мне НЕ интересна медицина Германии, есть виды лечения, на которые буржуи к нам приезжают, потому что у нас дешевле, им что, после этого внедрять нашу систему здравоохранения?
Пы.Сы.Нiмецька медицина ухайдокала Ступку.
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Ахметов за год увеличил свое состояние вдвое, с $2,3 млрд, до $4,6 млрд. - Forbes

161/2,3 = 70 шт.

Достаточно не дать воровать 70-ти ухарям типа Ахметов и медицина будет как в Германии! Без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися в трьох випадках, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 1115
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Типова Зе-логіка
Щоб витрачати такі суми на медицину, середня зарплата має складати 4000 євро. Зараз у нас середня зарплата - 10700 грн./28= 382 євро. При середньому зростанні економіки 3,5% за рік вона збільшиться на 13 євро, тому доганяти будемо років 270. Тобто у 2290-му році досягнемо теперішнього рівня Німеччини.
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С Вами всё понятно. Ещё один Гегель-Лобачевский!
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И это Ниметчина, которая после войны начинала жизнь практически с нуля! А СССР всё после военное время кого-то "догонял и перегонял", с помощью каблуков туфлей на трибуне ООН угрожал миру и в итоге народ остался самым нищим в Европе. А в период Независимости ещё и безнаказанно обворовали этот народ до нитки. А сегодня, чтобы и дальше грабить этот голый народ и наживаться развязали войну между двумя славянскими по сути братскими народами. Теперь же вся эта волчья стая препятствует и старается не допустить прекращения войны. Посмотрите - у наших олигархов в такое тяжелое для страны и народа время статки ежегодно увеличиваются в разы и десятки раз!? Они что уникальную техническую революцию совершили?...
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Да, Витя, с математикой у тебя явно не сдожилось. Считай еще раз.
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Великі математики зібралися
Ну і скільки по-вашому має бути?
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Має бути 161 млрд. євро (що я порахував вище), які треба ще помножити на 2 (читай нижче).
Як не можете порахувати самі, то нема чого корчити з себе знавця.
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У вас действительно плохо с математикой. Вы не видите также коррупционной составляющей, о чем вам уже сказали. Кроме того, с какой радости украинский врач должен брать за услуги столько, сколько берет немецкий?
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Неправильно вы считаете
Средняя з/пл в Германии около 3 тыс брутто
Медстрахование 14,6% + добавка около 1% - у каждой кассы добавка своя (вся сумма делится пополам между работодателем и сотрудником)
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Німецьке медстрахвання
Я ще не врахував внески роботодавців, які складають ті самі 8%, тому мої розрахунки треба помножити на 2.
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4000х0,08х12=3840
3840 євро х 28 грн. х 42 млн. чол. = 4 515 840 000 000
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Я вже виправився вище, але оскільки я не врахував внесків роботодавців, загальна сума страхування для України повинна складати аж 320 млрд. єврів. Це реально?
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Да, Вітя.... Тобі до психіатра вже можна безплатно йти. Тобі там дадуть пірамідону 500 грам, та правильний калькулятор!
4000 х 0,08 х 12 =3840 євро.
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Читай уважніше я вже давно виправив помилку.
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8-10 млрд $! А на что будут харчеваться чинуши и их семьи от медицине, это же ГЕНОЦИД чиновничеьего класса и тупах врачих!?
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Хех! Відкрили Гамерику. Так було завжди і є по цей день.
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До сімейного лікаря треба записуватись за 2-3 дні, до деяких вузьких спеціалістів теж треба чекати 2 дні. Сам стикався з ситуацією коли треба швидко попасти до вузького спеціаліста, але для початку треба було б ще якось попасти до сімейного лікаря. Сімейні лікарі не завжди дають направлення до необхідного вузького спеціаліста, втрачаєш час і ситуація погіршується.
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Можно подумать...что к стоматологу кто-то...когда-то ходил по направлению семейного или другого врача....
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ладно!
а как с бесплатной диагностикой (обещанной с 1 июля)? я не про "покакать-пописять в баночку" , а про УЗИ, МРТЭ, (мамограф для женщин), гастроскопию, рентген ...и прочее
даже по направлению семейного врача большинство из перечисленного - не бесплатно.
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Как человека, практически не болеющего и проходящего периодический осмотр на соответствие занимаемой должности по роду службы, третий вариант - "по самообращению" меня вполне устраивает.
Я уже за все заплатил своим подоходным налогом.
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Самообращение подразумевает заплатить еще раз...
В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.Источник: https://censor.net.ua/n3142377
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Наивный. Ты веришь, что получишь "all inclusive"? Без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися в трьох випадках, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 409
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Наивный это ты...раз считаешь что за все уже заплатил своим подоходным налогом....
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Заболело к примеру ухо....даже ежу понятно...что надо идти к лор-врачу.....а не к проктологу....зачем в данной цепочке нужен семейный врач...если он все одно сам ни диагноза не поставит..ни лечения не назначит...и все одно отправит к лор-врачу...??

Попала соринка в глаз...надо идти к окулисту а не к гинекологу....и семейный врач отправит к окулисту...зачем он нужен в этой цепочке..??
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Ну, по здоровому уху можно лапши подвесить, здоровый глаз замылить. Все при деле. Ходи, болезный, сиди в очередях. К моменту посещения "специалиста" или вылечишься или сдохнешь. Но бабло за тебя семейный получит. Всё посчитано. Ходи!
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Ты противоречишь сам себе.

"Но бабло за тебя семейный получит." (с)

Так чукча рассуждает.
Купил мыло вместо мороженого:- "Деньги платил, кушать надо, однако".
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заболела, к примеру, спина. Ежу понятно, что надо идти к хирургу/ортопеду. И те начинают по-своему лечить эту боль.
А через какое-то время у "ежа" инфаркт. Оказывает, когда болит сердце, то боль может ощущаться "в самых неожиданных местах" и ежи активно пытаються вылечить именно это больное место.
Я не врач, но слышал это от реального опытного кардиолога. И таких примеров - масса.
Так что именно в интересах пациента не полагаться на "очевидность", а пройти разных специалистов. Каких именно - это как раз компетенция семейного врача.
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Коли у кишені є грощі))Супрун тупорила санітарка зі Штатів))
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Так было и раньше. Даже если попал в больницу "бесплатно" должен тратиться на лекарства и всё необходимое. Теперь только это официально узаконили я так понимаю. Но мне кажется что даже с направлением семейного доктора пациент будет платить за всё .
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теперь каждая больница официально стала бизнес-проектом.. также как выши.. хочешь жить - лечись.. нема грошей - сдыхай.. вот и вся философия современной украинской медицины
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СТАЛА бизнес-проектом? Неправда. Так было всегда. Последние 20 лет все операции членам семьи были платными. Как и стационар. И речь идет не о частных клиниках, а о государственных больницах.
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Нафига вообще нужен этот сИмейный врач? Медицина как была платной, так платной и останется. Просто с каждым разом всё дороже и дороже.

И вообще. Крепостное право отменили 150 лет назад, а у нас до сих пор стараются народ то к месту жительства прикрепить, то к врачам каким то сИмейным.

Кончайте уже это рабство...
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Про наркологов забыли, тоже без направления семейного врача.
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Может, просто бросить бухать и колоться ?
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Цей приплюснутий придурок як обличчя нинішнього МОЗу,що випендрується власною безголовістю ,********* всю систему.
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"Без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях, - Ковтонюк" - берёшь деньги и идёшь к любому специалисту в любом случае.
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Заставь дурака Богу молиться...
ЧОМУ!!!??? коли мова йде про реформу, у нас починають і впроваджують НАЙГІРШЕ із того, що є у світі? Сімейники, це сама невдала конструкція. Саме через неї у Європі потрібно місяцями чекати на спеціаліста. Сам же сімейник, такий собі коновал широкого профілю.
Гнати державу із цієї сфери, гнати її нах.р і там сам по собі настане лад. От поясніть мені, при Совку торгівля була державною. Яких там лишень проблем не було, Скільки чиновників намагалось їх вирішити? І що? Тільки держава звідти пішла - все ок. Розвивайте приватну медицину (як форму власності) розвивайте приватну-страхову медицину і РИНОК, КОНКУРЕНЦІЯ, ПОПИТ вирішать усі проблеми, без будь яких чиновників, без мільярдів бюджетних коштів...
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Уявляю собі ситуацію: приватна клініка, у вас температура +40, ви хочете попасти до лікаря, а вам кажуть, "по протоколу" це не екстрений стан, ми можемо записати вас через місяць...
Звісно що ні!!! Вам скажуть Будь ласка, ми чекаємо на вас!
Довбані рукож.опи. На усе готові, аби не ліквідовувати цю сра.нь під назвою МОЗ та Облздрави..
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Не фантазируйте. Температура 40 - вызывается скорая, однозначно.
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Мене твоє життя у паралельній реальності не цікавить. Те що ти про Україну нічого не знаєш я вже давно зрозумів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2627711-svidka-mae-ihati-koli-temperatura-bilse-40-ci-problema-z-dihannam-suprun.html
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Сколько раз в году у тебя бывает температура 40 ? Пять ? Десять ?
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"За її словами, на 103 треба дзвонити в екстрених випадках, коли немає впевненості, чи можна ще чекати зі зверненням. У випадках застуди, підвищення температури (навіть до 39 градусів) пацієнт має телефонувати своєму лікарю і вирішувати всі питання з ним."

Всё правильно.
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Правильная система; у нас в Австралии точно так же. Причина в том что один и тот же симптом ("дохтур, у меня голова болыть") может указывать на совершенно разные болезни: гипертонию (тогда вам - к кардиологу), мигрень (тогда вам - к невропатологу), или, не дай Бог, опухоль (тогда вам на рентген, а потом семейный решит - к какому именно специалисту вас направить).
Чтобы люди зря не тратили время специалистов, занимаясь самодиагностикой, введена система получения направлений от семейного врача.
Но, если вам не жалко несколько сотен гривен, но жалко своего времени, вы можете идти к специалисту прямо без направления.
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Куча разных активистов, экономистов, политологов и чиновников рассказывают какая должна быть медицина. За последние пару лет "медреформы" можно по пальцам посчитать высказывания о ней реальных, практикующих специалистов (врачей). И практически все они очень скептически отзываются о ней.
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Терапевты (семейные врачи) стали получать вдвое-втрое больше. Они никак не могут быть недовольны реформой.
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Это тебе Супрун сказала? А ты у врачей поспрашивай, далеко не у всех и уж точно не в три раза поднялась зарплата.
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Короче, народ, платить будешь за все! За учебу, за лечение, за направление...с нищенских украинсих зарплат. Не болейте, здоровья вам.
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"За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд - савецкие ракеты всех буружев в пыль сотрут!".
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Очень плохо социальное, по Конституции, государство Украина заботится о своих гражданах. Не уплата налогов-это Страшное преступление. Граждан. Транжирить налоги законопослушных граждан, нашей госказны, на х.з. что- это свято для всех чинуш, минздравских в т.ч. АУДИТ всем реформам. Точка
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Господа москалики и прочая лахинская сволочь, не парьтесь тут.
Реформа идёт, и три четверти граждан ею довольны.
Значит, реформа правильная.
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Я бы еще разрешил напрямую обращаться к узким специалистам медикам (с высшим медицинским образованиям) и, возможно, членам их семей.
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Не ясно, что будет с теми, кто стоит на учете у специалиста. Если у меня ревматоидный артрит и случилось обострение, то мне что, вначале к семейному врачу нужно обращаться? Или диабет и сахар выше 10, то нужно ждать комы? Такой подход стимулирует самолечение.
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Оу. Джентельмэн из Австралии нарисовался. Сидел-сидел, тихо, в своем губернаторстве, так нет. Выполз поговорить. Не прощу, как ты Марысю из Беларуси обзывал. Консерва аквариумная, аквари ус. Сиди, тихо, в Австралии, и радуйся за свою жизнь рядом с кенгуру. Сами разберемся в нашей Украине. САМИ.
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Дружина кардіолог і кожен донь розповідає якими приносять пацієнтів після лікування в "сімейного" лікаря, який не хоче направляти до спеціаліста бо воно ж тепер таке велике цабе з суперзарплатою! І після тримісячних курсів підвищення кваліфікації здатне лікувати все в усіх, від немовлят до пенсіонерів з букетом хронічних захворювань, та ще й в загальну чергу. На зауваження "Що ти, курва, робиш? Людина ж може померти!" воно відповідає, що нічого страшного, довідку про смерть теж "сімейник" сам випише...
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