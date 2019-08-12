 Без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися в трьох випадках, - Ковтонюк

Про це чиновник сказав в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
За словами урядовця, загалом без направлення сімейного лікаря до вузьких спеціалістів можна буде звернутися у трьох випадках.
"Перший - це якщо йдеться про психіатра, стоматолога чи гінеколога. Другий - якщо це екстрений випадок і людина потрапляє в стаціонар по "швидкій". Тоді Національна служба здоров'я оплатить усі необхідні послуги, в такому випадку ніхто не вимагатиме декларації, адже тут мова про врятоване життя. Третій - це самозвернення", - наголосив Ковтонюк.
Водночас чиновник зауважив, що Національна служба здоров’я України не платитиме за послуги, на отримання яких пацієнт спрямував себе сам.
"У цьому випадку пацієнт самостійно оплачує вартість послуги за офіційно затвердженими у лікарні чи поліклініці тарифами у касу", - сказав заступник міністра охорони здоров’я.
Поки не буде страхової медицини,буде повний бардак.
Без «не»
Только результаты разные
Для такої медицини нам треба витрачати 1 228 800 євро х 28 грн. х 42 млн. чол. = 1,45 квадрильйонів грн.
Я привёл конкретный пример, как можно ВСЕХ граждан Украины перевести на лечение в нормальные клиники, количество которых после этого увеличится в разы. Ещё раз: мне НЕ интересна медицина Германии, есть виды лечения, на которые буржуи к нам приезжают, потому что у нас дешевле, им что, после этого внедрять нашу систему здравоохранения?
Пы.Сы.Нiмецька медицина ухайдокала Ступку.
161/2,3 = 70 шт.
Достаточно не дать воровать 70-ти ухарям типа Ахметов и медицина будет как в Германии!
Щоб витрачати такі суми на медицину, середня зарплата має складати 4000 євро. Зараз у нас середня зарплата - 10700 грн./28= 382 євро. При середньому зростанні економіки 3,5% за рік вона збільшиться на 13 євро, тому доганяти будемо років 270. Тобто у 2290-му році досягнемо теперішнього рівня Німеччини.
Ну і скільки по-вашому має бути?
Як не можете порахувати самі, то нема чого корчити з себе знавця.
Средняя з/пл в Германии около 3 тыс брутто
Медстрахование 14,6% + добавка около 1% - у каждой кассы добавка своя (вся сумма делится пополам между работодателем и сотрудником)
Я ще не врахував внески роботодавців, які складають ті самі 8%, тому мої розрахунки треба помножити на 2.
3840 євро х 28 грн. х 42 млн. чол. = 4 515 840 000 000
4000 х 0,08 х 12 =3840 євро.
а как с бесплатной диагностикой (обещанной с 1 июля)? я не про "покакать-пописять в баночку" , а про УЗИ, МРТЭ, (мамограф для женщин), гастроскопию, рентген ...и прочее
даже по направлению семейного врача большинство из перечисленного - не бесплатно.
Я уже за все заплатил своим подоходным налогом.
В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.Источник: https://censor.net.ua/n3142377
Попала соринка в глаз...надо идти к окулисту а не к гинекологу....и семейный врач отправит к окулисту...зачем он нужен в этой цепочке..??
"Но бабло за тебя семейный получит." (с)
Так чукча рассуждает.
Купил мыло вместо мороженого:- "Деньги платил, кушать надо, однако".
А через какое-то время у "ежа" инфаркт. Оказывает, когда болит сердце, то боль может ощущаться "в самых неожиданных местах" и ежи активно пытаються вылечить именно это больное место.
Я не врач, но слышал это от реального опытного кардиолога. И таких примеров - масса.
Так что именно в интересах пациента не полагаться на "очевидность", а пройти разных специалистов. Каких именно - это как раз компетенция семейного врача.
И вообще. Крепостное право отменили 150 лет назад, а у нас до сих пор стараются народ то к месту жительства прикрепить, то к врачам каким то сИмейным.
Кончайте уже это рабство...
ЧОМУ!!!??? коли мова йде про реформу, у нас починають і впроваджують НАЙГІРШЕ із того, що є у світі? Сімейники, це сама невдала конструкція. Саме через неї у Європі потрібно місяцями чекати на спеціаліста. Сам же сімейник, такий собі коновал широкого профілю.
Гнати державу із цієї сфери, гнати її нах.р і там сам по собі настане лад. От поясніть мені, при Совку торгівля була державною. Яких там лишень проблем не було, Скільки чиновників намагалось їх вирішити? І що? Тільки держава звідти пішла - все ок. Розвивайте приватну медицину (як форму власності) розвивайте приватну-страхову медицину і РИНОК, КОНКУРЕНЦІЯ, ПОПИТ вирішать усі проблеми, без будь яких чиновників, без мільярдів бюджетних коштів...
Звісно що ні!!! Вам скажуть Будь ласка, ми чекаємо на вас!
Довбані рукож.опи. На усе готові, аби не ліквідовувати цю сра.нь під назвою МОЗ та Облздрави..
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2627711-svidka-mae-ihati-koli-temperatura-bilse-40-ci-problema-z-dihannam-suprun.html
Всё правильно.
Чтобы люди зря не тратили время специалистов, занимаясь самодиагностикой, введена система получения направлений от семейного врача.
Но, если вам не жалко несколько сотен гривен, но жалко своего времени, вы можете идти к специалисту прямо без направления.
Реформа идёт, и три четверти граждан ею довольны.
Значит, реформа правильная.