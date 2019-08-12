 Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомила турецька газета Yeni Şafak.
Раніше в РФ заявляли про готовність продавати Туреччині Су-35. За даними газети, до представників Міноборони Туреччини звернулися відповідальні за закупівлю для збройних сил країни із проханням розглянути відповідну пропозицію Москви.
Якщо військові дадуть позитивну оцінку ймовірній купівлі російських винищувачів, переговори почнуться на офіційному рівні, повідомило видання.
У липні 2017 року Туреччина домовилася із РФ про постачання систем С-400. За інформацією агентства Bloomberg, Анкара заплатить за чотири дивізіони ЗРК $2,5 млрд.
На початку червня 2019 року США запропонували Туреччині варіанти, які дали б їй змогу відмовитися від російських зенітно-ракетних комплексів.
Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що купівля Туреччиною російських ЗРК може допомогти Кремлю в його прагненні ослабити Альянс. За її словами, Туреччина має зробити вибір між російськими системами С-400 і американськими винищувачами F-35.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що обговорював тему закупівель ЗРК С-400 з американським президентом у межах саміту G20 в Осаці. За його словами, президент США Дональд Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть санкцій.
12 липня на авіабазу Мюртед у турецькій провінції Анкара прибула перша партія компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Ердогана, процес постачання російських ЗРК завершиться у квітні 2020 року.
У Білому домі заявили, що постачання в Туреччину винищувачів F-35 неможливе, оскільки росіяни за допомогою С-400 зможуть вивчати їхні характеристики.
Ердоган заявив, що Туреччина шукатиме можливість купівлі інших винищувачів, якщо США відмовляться продавати їй літаки F-35.
Если нужен красивый антиквариат, то можно было подешевле в Азии/Африке поискать шото из совковых залежей.
Розслабтесь, восьмипроцентні - "весьсвітзвами".............
В Турции ведутся работы над созданием нового военного самолета V поколения отечественного производства. Об этом заявил глава оборонпрома Турции Исмаил Демир.
По его словам, производство будет закончено к 2023 году. «После локализации и тестирования мы планируем сдать боевой самолет отечественного производства ВС Турции максимум до 2030 года», - сказал глава оборонпрома.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
Эт примерно как на пьянке куда приглашены пару десятков гостей. Вся толпа всегда разбивается на маленькие группки.
Так что ниче удивительного, что Турция во многих случаях кладет болт на НАТО
эрдоган решил купить и броник и винтовку у кацапа...
Имхо не могут стихийные пожары возникнуть сами по себе в аккурат вдоль дороги
У Сушки еще ФАР в комплексе не запущен, БКО в заднице (ну несовмещается по взаимному влиянию блоков). Да, что то по двигатели забыл (ресурс до первого ремонта, молчат паразиты).
Покупать Су-35, не доведенное дерьмо, под санкциями производителя авионики?
Старые, переделанные Израилем из Французских Миражей !!! купите. Больше толку.
По словам аудиторов, показатель летной годности истребителей Су-30МКИ составляет 55-60% вместо указанных в документах предприятия-изготовителя 75%.
Это круто....предприятие изготовитель в документах указывает что из 4-х самолетов...летать сможет только ТРИ.... ...а не деле летает только ДВА....