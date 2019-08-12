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Все про:озброєння (1127) Росія (19316) Туреччина (899)

 Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak

Туреччина цікавиться придбанням російських винищувачів Су-35 після припинення участі в американській програмі винищувачів F-35.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомила турецька газета Yeni Şafak.

Раніше в РФ заявляли про готовність продавати Туреччині Су-35. За даними газети, до представників Міноборони Туреччини звернулися відповідальні за закупівлю для збройних сил країни із проханням розглянути відповідну пропозицію Москви.

Якщо військові дадуть позитивну оцінку ймовірній купівлі російських винищувачів, переговори почнуться на офіційному рівні, повідомило видання.

У липні 2017 року Туреччина домовилася із РФ про постачання систем С-400. За інформацією агентства Bloomberg, Анкара заплатить за чотири дивізіони ЗРК $2,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників

На початку червня 2019 року США запропонували Туреччині варіанти, які дали б їй змогу відмовитися від російських зенітно-ракетних комплексів.

Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що купівля Туреччиною російських ЗРК може допомогти Кремлю в його прагненні ослабити Альянс. За її словами, Туреччина має зробити вибір між російськими системами С-400 і американськими винищувачами F-35.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що обговорював тему закупівель ЗРК С-400 з американським президентом у межах саміту G20 в Осаці. За його словами, президент США Дональд Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть санкцій.

12 липня на авіабазу Мюртед у турецькій провінції Анкара прибула перша партія компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Ердогана, процес постачання російських ЗРК завершиться у квітні 2020 року.

У Білому домі заявили, що постачання в Туреччину винищувачів F-35 неможливе, оскільки росіяни за допомогою С-400 зможуть вивчати їхні характеристики.

Ердоган заявив, що Туреччина шукатиме можливість купівлі інших винищувачів, якщо США відмовляться продавати їй літаки F-35.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142374
 
 
 Топ коментарі
 
расслабься, зебил -зекретин удачно сьездил, правда кроме как названия -клоун и стеб Эдоргана-ничего для Украины не получил)
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- Ну, что могу предложить, господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
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Ідійоти...

Если нужен красивый антиквариат, то можно было подешевле в Азии/Африке поискать шото из совковых залежей.
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Сьогодні річниця "она утонула, 20-ти долларовьіе шлюхи", а воно катається по Криму на мациклєткє.
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По кремль-тв сказали, что Х**ло ехал на отечественном "Урале"(BMW R72).
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Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 5184

Розслабтесь, восьмипроцентні - "весьсвітзвами".............
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расслабься, зебил -зекретин удачно сьездил, правда кроме как названия -клоун и стеб Эдоргана-ничего для Украины не получил)
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Это не все.Еще Вселенский Патриарх Зелю взашей выгнал.
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Приколы из-за поребрика: https://www.facebook.com/Shtirlitz69/videos/2095720410737823/
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Единственное что росия умеет делать то это фейки.
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Не сильно вони й вміють їх робити... Якість ніяка
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а куда им деваться.. без американцев F15 постепенно превратятся в летающие гробы
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ага... а руСкие гробы без руСких превратятся в самолеты...
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пусть производят турецкие.. и будет им счастье
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Нет.
В Турции ведутся работы над созданием нового военного самолета V поколения отечественного производства. Об этом заявил глава оборонпрома Турции Исмаил Демир.
По его словам, производство будет закончено к 2023 году. «После локализации и тестирования мы планируем сдать боевой самолет отечественного производства ВС Турции максимум до 2030 года», - сказал глава оборонпрома.
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накуя туркам f15 если они САМИ выпускают F16????
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Удачно ссыкун в Турцию сьездил. Посмотрел Эрдоган на этот обмылок и понял что будет дружить с расеей.
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да.. так и сказал.. Крым - украинский и точка.. хорошо начал дружить Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 4052
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а язык без костей. Вон ссыкун чего только не лепит и много результата?
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Ты ЧМО подзаборное, а Зеленский Президент, ощутил разницу.
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а ты кто ... затычка для зеАнусов... что не так ... про результаты давай расскажи
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тебе и кобыла невеста...)))(с)\преЗЕдент ВАЗелинский...\
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таки да.. Мародёра в брехне и воровстве зЕленский никогда не переплюнет..никакого результата.. вот Барыга крал результативно.. а как врал.. все брехуны мира завидовали Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 2347
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ты поаакуратнее со своими мечтами, глядишь - сбудутся
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Эдорган это шестой год говорит) зебилы такие дебилы -намазали хлеб дерьмом и довольные))))
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То есть они еще этим Порошенку кормили?
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эта, важная для Украины и гибельная для кацапстана, позиция у Турции с самого начала, а не заслуга зебобы)
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Весь мир формально не признает Турецкую Республику Северного Кипра. Как это повлияло на Турцию?
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Сказать можно все что угодно. А на деле - газопровод с ********** и покупка оружия.
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Буднік, в тебе абсолютно відсутній причинно-наслідковий звязок. На жаль для тебе, це не лікується) Пиши свою хню надалі
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Я у *********** грязи разрешения не спрашивал.
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Істинна иліта))) Тебе Стецько на якому смітнику знайшов?
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Турецкие " шахтёры" будут теперь с кремлёвским оружием
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- Ну, что могу предложить, господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
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Большие организации или сообщества не могут быть монолитными. Эт нивазможна. Если в ЕС 28 стран, многие из которых ненавидят друг друга, то эта стурктура не может быть моголитной. В НАТО то же самое. Эффективны союзы из небольшого количества учасников. Немцы презирают чехов, например, и никогда не будут их поддерживать. А для скандинаских стран свои узкоскандинавские события намного важнее остального мира, для них даже Скандинавские Игры важнее Олимпиады.
Эт примерно как на пьянке куда приглашены пару десятков гостей. Вся толпа всегда разбивается на маленькие группки.

Так что ниче удивительного, что Турция во многих случаях кладет болт на НАТО
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Рассматривала, рассматривает и рассматривать будет до бесконечности.
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что лучше купить броник у кацапа или винтовку у амера.
эрдоган решил купить и броник и винтовку у кацапа...
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Раша нащупала в НАТО слабое звено. Турция и Венгрия. Если венгров можно во многих случаях игнорить, то Турция для Украины один из важнейших союзников по НАТО.
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Такое очучение, что Эрдоган хочет, чтоб его "выгнали" из НАТО
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турки все наработки ВПК РФ сольют спец. органам НАТО.
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Скорее всего в этом и весь смысл этих сделок, по сути Турции с - 400 не нужен, нет угрозы для них ни с одной стороны, разве что от раши. Потом ландшафт горный, применение комплексов будет сильно затруднено, и опять же против кого?
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какие наработки? Датчик позиционирования кувадлой забивать?
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Пожары в Сибири, жесть легкая, короткое видео, радующее глаз
Имхо не могут стихийные пожары возникнуть сами по себе в аккурат вдоль дороги

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Не в обиду будет сказано - только у американцев самолёты лучше чем у россиян.
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Турки, это вам не Украинцы. Не разбираются они ещё в картонных декоративных самолётах. Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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Туркам понравилась цифра 35. Если не Ф-35, то СУ - 35
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Просто по любому, два СУ-35, лучше одного Ф-35.
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а два Жигуля лучше чем один Мерседес . да ? Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 7325
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А если картошку на базар возить, то ты бы, что выбрал?
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ты знаешь и картошку возить на Мерседесе намного приятнее
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Понятное дело. Обычно, приходится по хозяйски поступать, выбирать между приятным и рациональным.
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а что в Жигуле рационального ? сверхэкономичность ? нет . особо большой багажник ? тоже нет . а еще нужно учесть что возить картошку и сбивать самолеты это как бы разные вещи
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Цена, эксплуатационные расходы, в случае чего, быстрый ремонт. И мой жопыт (сокращение от жизненный опыт), подсказывает, что человеку не понимающему таких простых вещей, на мерседесе ездить не доведётся. Кстати два СУ-35, в звене, грозная сила.
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дружище ты сейчас пытаешься доказать рациональность жигуля владельцу СТО Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 4593 ну ну давай Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 472
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У меня кореш, тоже владелец СТО, у него можно сделать только, антигравийную защиту кузова. Личная машина у него лада гранта, правда есть ещё и старый форд.
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мне не нужно . обойдусь . лучше приятелю вдвойне посочувстуй
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но ты в чем то прав . на Мерсе мне действительно не ездить . я поклонник BMW . а с некоторых пор вообще электромобилей
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Поклонники электроавтомобилей, вообще люди иррациональные. Их поступки, вне логики.
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это еще почему ? Renault Zoe при максимальном потреблении сотку все равно проезжает . день-два посоваться по городу хватает . тем более что город не большой . зарядка аккумулятора выходит по счетчику гривен 20 . сам замерял . вот и считай . кто из нас иррациональнее
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ну если с точки зрения дохода от сданного металлолома то лучше да, 2 СУ-35 ))
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Так-то оно так, да не совсем так. Даже три Су не лучше одного Ф, если из 3 сушек две постоянно находятся в ремонте.
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вижу турки конкретно взялись за кацапский оборонпром
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раньше надо было угонять самолеты противника, а щас просто купил и всё
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Розміняли ************* F35 на «унилоє говно».
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там все механическоре на перфокартах как оно еще летает..
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Так пущай ещё и "СупперЖОТ" купят ежели "ФАК-па" хотят купить.
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Разница небольшая F-35 или СУ - 35, приблизительно, такая как Мерседес и Москвич 412. Может дальше большая. Если необходимо хоронить летчиков и разбирать обломки, то лучше конечно СУ - 35. Но дело даже не в этом. Удивляет другое, как Турция легко меняет демократическую США на страну агрессора Россию, кидается с одной стороны в другую. Очень оказывается Турция ненадежный партнер. Плохого себе партнера выбрали США и страны НАТО. На такую страну нельзя положиться. Даже к лучшему, если Турция сблизится с Россией.
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Эрдоган берет пример с Лукашенко, одной жопой хочет усидется на двух стульях.. и нашим и вашим..
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Все началось с сбитого самолета, когда Эрдоган побежал просить если что помощи у Обамы, а тот кат тонко послал его подальше - вот тогда турки и сообразили, что НАТО это клуб по интересам и никто просто так впрягаться за тебя не будет. Есть о чем подумать.
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Там разница гораздо больше.....
У Сушки еще ФАР в комплексе не запущен, БКО в заднице (ну несовмещается по взаимному влиянию блоков). Да, что то по двигатели забыл (ресурс до первого ремонта, молчат паразиты).
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Лучше купить МиГ-23 МЛД. (больше эффективности от работы в тройке).
Покупать Су-35, не доведенное дерьмо, под санкциями производителя авионики?
Старые, переделанные Израилем из Французских Миражей !!! купите. Больше толку.
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правильно, ими потом Турция и будет бомбить рашку
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А тем временем в Индии...
По словам аудиторов, показатель летной годности истребителей Су-30МКИ составляет 55-60% вместо указанных в документах предприятия-изготовителя 75%.



Это круто....предприятие изготовитель в документах указывает что из 4-х самолетов...летать сможет только ТРИ.... Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 3665...а не деле летает только ДВА.... Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 3665
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Это конечно их дело, но покупать вместо современного истребителя корч 1977 года выпуска, обработанный напильником, это просто эпик
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Почему не шведские "Грипены" ? Шведы как раз проводят перевооружение своих ВВС на машины нового поколения. Странно. Выглядит, как желание создать новый геополитический блок, из России, Турции и Ирана, в противовес штатовского-израильскому.
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Звучит еще более странно, выйти из НАТО и вступить в говняный клуб лузеров? Эрдоган кто угодно, но не дурак...
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Ну украинские самолёты вообще вне конкуренции. Они не участвуют в конкурсах по причине полного их отсутствия.
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